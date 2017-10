Alba Carrillo: "No me caso. Me da como ardor de estómago"

Alba Carrillo no se casa. La modelo nos ha desmentido la información que daba Kiko Hernández este miércoles en Sálvame.El colaborador aseguraba que la ex de Feliciano López ya tenía fecha para su próximo enlace con David Vallespín, el joven que le ha devuelto la ilusión en el amor.

Una boda que se celebraría el 1 de septiembre de 2018. Finalmente, la propia Alba ha aprovechado su paso por la noche del terror del Parque de Atracciones en su fiesta de Halloween para confesarnos que aún no se casa.

Alba Carrillo: Chicos de verdad... que no, de verdad hacerme caso, no me metáis sustos.

CH: ¿No ha habido pedida de mano?

A.C: Yo ya... si eso doy el pie que está más sano, la mano no.

CH: ¿Ha pasado de 'no novio' a 'sí marido'?

A.C: Que no chicos, de verdad que no, que no me caso. Me da como ardor de estómago.

CH: ¿Le has cogido alergia al matrimonio?

A.C: Un poco sí. No lo sé, pero desde luego ahora así, sin conocernos como se debe de conocer, es que aún conociéndote te llevas los sustos que te llevas, yo en principio no.

CH: ¿Cómo te gustaría que fuese ese proceso, qué cambiarías del anterior?

A.C: El novio, fundamental. La suegra, fundamental y bueno en general lo cambiaría todo. No se salvaba nada.