El director del Hospital Virtual Valdecilla, el doctor Ignacio del Moral, presidirá el Congreso Mundial de Simulación en Salud (International Meeting for Simulation in Healthcare) organizado por la Sociedad de Simulación en Salud (SSiH) y que entre el 29 de enero y el 1 de febrero reúne en Orlando (Estados Unidos) a más de 3.000 especialistas procedentes de 52 países. Además de presidir esta reunión, varios profesionales del Hospital virtual Valdecilla junto con instructores de Harvard Medical School pertenecientes al Center for Medical Simulation, van a participar en varios talleres, enseñando cómo diseñar escenarios, estructurar debriefing en salud y establecer conversaciones de aprendizaje en el ámbito clínico.

El Hospital Virtual Valdecilla es un centro de innovación y entrenamiento de alto rendimiento donde profesionales de España, Latinoamérica y Europa reciben entrenamiento en técnicas complejas con el objetivo de adquirir habilidades antes de actuar sobre los pacientes. Su misión es mejorar la seguridad del paciente y la eficiencia de las organizaciones sanitarias a través del entrenamiento de profesionales y el estudio del factor humano en salud. Bajo el lema ‘Los pacientes: el corazón de la simulación’, el objetivo de este Congreso Mundial es compartir el conocimiento y las experiencias que consiguen aplicar con éxito la simulación clínica para mejorar la seguridad del paciente. Por este motivo, se trata de una reunión de carácter multidisciplinar que contará con la presencia de profesionales de enfermería, médicos, ingenieros, pedagogos y profesionales vinculados el empleo de la simulación como herramienta en el ámbito de la salud. Este lema coincide con la misión que el Hospital Virtual Valdecilla viene desarrollando en España y Latinoamérica desde su fundación en 2009 mejorando la seguridad de los pacientes a través del entrenamiento de equipos interprofesionales mediante la metodología de la simulación clínica. El programa científico de este Congreso incluye durante tres días más de 250 actividades, talleres de formación, paneles de expertos, conversaciones con la industria y presentación de investigaciones en curso. También está presente el sector industrial con una exposición que reúne a más de 100 compañías que diseñan simuladores y modelos para el entrenamiento clínico.