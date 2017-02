Roberto Ceballos, en la cumbre

El montañero y alpinista Roberto Ceballos, vecino de Valderredible y presidente del Club Deportivo de Montaña Valderredible Sport, ha sido premiado recientemente en el 25 aniversario de la Gala del Deporte de Torrelavega con una Mención Internacional «en reconocimiento a sus méritos humanos y deportivos durante el año 2016» en la modalidad escalada, por su intento en diciembre de 2016 de hacer cumbre en la montaña más alta de América, el Aconcagua (6.961 metros).

Aunque en esta ocasión la expedición liderada por el vecino valluco, en compañía del gallego José Antonio Alvar, no logró su objetivo a causa del fenómeno meteorológico ‘La Niña’, después de volver del Cono Sur ya se ha marcado como objetivo intentar el ascenso al Denali (6.194 metros) en Alaska, como parte del ambicioso y arriesgado proyecto ‘Seven Summits’ consistente en escalar el pico más alto de cada continente, enmarcado en los Juegos Alternativos y con el patrocinio del Ayuntamiento de Valderredible.

«Agradezco mucho este reconocimiento porque no se ha primado el hecho de subir o no subir la cumbre, sino por intentarlo; y que se acuerden de un ‘loco’ que está sólo andando por el monte y no siempre se fijen en los que ganan medallas de oro me ha hecho mucha ilusión», subrayó Ceballos después de recibir el galardón concedido por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torrelavega.

«Es un orgullo llevar la bandera Valderredible y de los Juegos Alternativos por las cimas más altas del planeta y el apoyo al cien por cien del Ayuntamiento y su ayuda económica ha sido definitiva para lanzarme a esta aventura», subrayó el montañero afincado en Polientes.

Por su parte, el alcalde del municipio, Fernando Fernández, subrayó la importancia de estas «gestas» para «poner a Valderredible en el mapa», ya que según el regidor es necesario «que la gente conozco el valle y más a través de los valores demostrados con esta actividad, que son un fiel reflejo de la filosofía valluca que representa el esfuerzo y el tesón para salir adelante».

Después de la odisea vivida, y todavía sin recuperar del todo la sensibilidad en un dedo de la mano que se le congeló en la ascensión, Roberto Ceballos relató su experiencia en el pico más alto de América: «el fenómeno meteorológico de ‘La Niña’, a 50 kilómetros del Pacífico, hizo imposible que pudiéramos continuar, en 12 días hubo dos terremotos con una intensidad superior a los siete grados en la escala Richter, nevó de golpe como no lo había hecho en 60 años en el campo base y pasamos dos días metidos en las tiendas, sacudiendo cada 15 minutos la nieve que se acumulaba en el techo».

Desde el campamento base de Plaza Mulas (4.300 metros) y una vez remitieron los fenómenos adversos consiguieron ascender hasta el Campamento Canada (a unos 5.000 metros) pero allí, nuevamente, tuvieron dificultades.

«A no mucha distancia, un japonés, que estaba ascendiendo junto a una mujer chilena murió cerca de esta zona a los pocos días. Cuando llegamos a ese campamento plantamos la tienda como pudimos y logramos dormir a las 6 de la madrugada cuando el viento arreció. Después conseguimos subir hasta Nido de Cóndores (5.500 metros) pero el ‘viento blanco’, un fenómeno meteorológico con sensaciones térmicas que alcanzaban los 30 grados centígrados bajo cero y con rachas de 100 kilómetros por hora, nos voló la tienda y como la asistencia tardaba 24 horas en facilitarnos una nueva, tuvimos que bajar».

UNA RETIRADA A TIEMPO. A pesar de no haber hecho cumbre en esta ocasión, el montañero cántabro (Vargas, 61 años) ya lo consiguió en 2006 y 2008 y en 2010 le pasó una situación similar a la vivida a finales de año en los Andes. Además, dentro de las expediciones internacionales que ha realizado, destacan las tres ascensiones al Kilimanjaro (la última en 2014), a los Andes argentinos y al Elbrus (en 2015).

El montañero ha preparado «a dolor» el reto del Aconcagua durante cinco meses y cinco días a la semana; con 15 kilos de peso a la espalda subiendo y bajando los cortafuegos de los montes vallucos, caminando por sus bosques y siempre recorriendo más de 20 kilómetros por jornada.

«La preparación psicológica es fundamental, cuando te planteas este tipo de retos tienes que estar seguro de que vas a hacerlo, pero la alimentación también es muy importante»- explica- «y la experiencia en la balanza, junto al equipo, te da un plus de garantía». Ceballos asegura que «cuando he tenido que darme la vuelta lo he hecho porque no tengo tanta ansia de cumbre, hay que ser conscientes del factor riesgo, y a seis mil o siete mil metros de altura nunca sabes dónde lo puedes tener», sostiene con cautela el montañero.