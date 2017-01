La crecida del río Saja que han provocado las últimas lluvias sembró ayer de preocupación a una parte de los vecinos de Villanueva de la Peña, que vieron como las aguas se salían de su curso y llegaban a las proximidades de sus viviendas inundando zonas deportivas y de ocio. El alcalde del municipio de Mazcuerras, Javier Camino (PP), indicó que «estoy que me como por dentro» ante el peligro existente, a la vez que se hizo partícipe del alarma vecinal, que nos hace «estar rezando». «Estamos muy preocupados por que el Saja se desbordó, sin ser realmente una gran crecida; estamos corriendo un grandísimo peligro, porque Villanueva lo puede pasar muy mal si hay fuertes lluvias». Camino, no obstante, se mostró «super agradecido» a la Confederación Hidrográfica que tiene un plan de obras, que no ha podido llevar a cabo antes debido a la paralización de las inversiones sufridas como consecuencia de la interinidad que vivió el Gobierno de España. Javier Camino ha señalado que la obra más importante que se va a cometer en el municipio es la construcción de defensas en el río Saja, a la altura del pueblo de Villanueva de la Peña, en cuyos trabajos a Confederación Hidrográfica del Norte tiene previsto invertir 300.000 euros. Definió la obra como «esencial» porque las aguas se han comido más de 30 metros de escollera y terrenos, y ahora con el cambio del cauce está próximo al pueblo. «Es un peligro que esperemos se solucione antes de que ocurra una desgracia cuando haya una riada», dijo el regidor municipal. Al respecto, aclaró que se será en el mes de junio cuando se puedan realizar las obras de defensa, una vez logrados todos los permisos medioambientales precisos.