Los ganaderos piden a los políticos que no les abandonen a su suerte

Representantes del sector ganadero de Cantabria se reunieron esta semana en el Parlamento de Cantabria, con los diferentes grupos políticos para exponerles la grave situación que está atravesando el sector rural, como consecuencia de las campañas de saneamiento y de la presencia de lobos.

En el encuentro estuvieron presentes los presidentes Ángel Luis Gutiérrez, de Polaciones, de la Asociación de Ganaderos de los Valles de Cantabria; Ernesto San Juan, de Saja, de la de Ganaderos de Montaña; y Luis Alberto Alles, de Bejes, de la de Ganaderos de Liébana.

En primer lugar, se abordó la problemática de los vaciados sanitarios que se vienen llevando a cabo en algunas explotaciones por aparecer animales afectados por el brote de brucelosis.

En concreto, la ganaderos abogaron por una mayor flexibilidad en la normativa, ya que, en su opinión, no es lógico que si en un establo aparece solo algunos animales positivos a la prueba de brucelosis durante la campaña, no se tengan que sacrificar la totalidad de la cabaña.

Quieren que se maten solo las vacas positivas, «por supuesto», matizan-, pero que al resto se les hagan una segunda pruebas para ver su evolución y mientras tanto puedan salir a pastar a las zonas acotadas. «Somos los primeros interesados en eliminar la brucelosis», dijeron, «pero hay que actuar con sentido común y de forma flexible».

«Están arruinado a los chavales jóvenes de primera incorporación, porque se les eliminan todas las reses, a ver como las reponen, si no obtienen ayudas económicas a la hora de solicitar créditos», explicaron, mientras insistieron que «la gente joven tiene un futuro muy oscuro con este panorama y no sabemos que va a pasar con los pueblos». «Entre las campañas de saneamiento y los ataques de los lobos, no sabemos qué va a ser de los ganaderos», exclamaron.

La problemática de los lobos, también, se abordó en la reunión con los grupos parlamentarios. «Están a la puerta de nuestras casas», se lamentaron y pusieron como ejemplo un cánido salvaje que habita frecuentemente en las inmediaciones del Centro de Interpretación del Parque Saja-Besaya, en el pueblo de Saja.

Están los ganaderos expectantes ante la próxima aprobación del Plan de Gestión del Lobo. «Veremos a ver cómo sale», apuntaron, y manifestaron su deseo de que se modifican la Ley de Caza y la de Conservación de la Naturaleza para que se paguen todos los ataques que ocasionen los lobos en el territorio de Cantabria.

Los representantes ganaderos se mostraron satisfechos de la receptividad a su problemática que mostraron los diputados regionales, pero, pidieron que se pongan de acuerdo para debatir en la Cámara Regional la situación del sector ganadero rural.