Bomberos evacuan de su piso a una vecina de Castro con obesidad mórbida

Bomberos de Vizcaya han evacuado esta tarde de su vivienda a una vecina de Castro Urdiales con obesidad mórbida y que no podía salir por sus propios medios, para trasladarla al Hospital Valdecilla de Santander donde tenía que someterse a un tratamiento médico.



Según han informado a Europa Press fuentes de los Bomberos de Santander, este mediodía fueron requeridos por los de Castro Urdiales para evacuar a la mujer, de 64 años, ya que no disponían de medios para hacerlo.



Los Bomberos de Santander se personaron en el lugar, un primer piso de la urbanización Villa Jukoti, en la calle República Argentina de Castro Urdiales, con un vehículo de altura (una grúa), que tampoco sirvió para desalojar a la mujer por la ventana, como se había previsto, debido a su peso.



Fue entonces cuando se decidió avisar a los Bomberos de Vizcaya, que consiguieron finalmente sacar a la vecina de la vivienda por medio de una plataforma más grande situada en un brazo articulado. Tras la compleja operación, la mujer fue trasladada a Valdecilla en una ambulancia.



Al parecer, en otras ocasiones anteriores la mujer, que pesa más de 250 kilos, pudo ser evacuada por la escalera del edificio, pero esta vez no ha sido posible dado su volumen.



En el operativo de rescate han participado una dotación de Bomberos de Castro Urdiales, otra de Santander, los efectivos de Vizcaya y dos ambulancias de la DYA, entre otros.