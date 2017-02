El Textil dejó escapar la victoria frente al Vecindario

Tras dos espectaculares primeros sets, el Textil Santanderina dejó escapar incomprensiblemente un partido que tuvo a un solo punto de llevarse, con 2-0 en sets y 22-24 en el tercero, a un punto de la victoria. Pero dejaron escapar ese tercer set, un golpe moral doble, insuflador para los locales y una losa para los visitantes, de la que no se recuperaron para acabar cediendo en el ‘tie break’ y perder por 3-2.

Comenzó el primer set con los visitantes mejor colocados en la cancha y con los saques de Frank se iban porque los locales no recepcionaban con comodidad lo que llevó el partido de inicio al 4-6. El juego era dominado por los visitantes y con 7-9 entrenador local Sánchez Jover pidió tiempo muerto. No le sirvió de mucho ya que a la salida del mismo, los norteños se fueron hasta el 10-12. Los saques de Javier lograron a su equipo por delante para el 13-12, pero no les sirvió para llevarse el set ya que los visitantes con buenos bloqueos y los remates por zona 2 de Frank les hizo llevarse el primer set con 21-15.

La segunda manga fue un calco de la primera, con los santanderinos poniendo rápidas distancias en el marcador, pasando por el tiempo técnico con 8-12. Los visitantes intentaban hacer jugadas más elaboradas en ataque y por ello fueron siempre por delante en el electrónico llegando a sacar máximas diferencias con 12-19, con siete puntos de diferencia. En los últimos juegos de este set, los locales intentaron apretar en el marcador pero ya era tarde ante la ventaja de los visitantes, que se acabaron llevando su mangas más cómoda 19-15.

El tercer set fue el más emocionante del choque. Estuvo muy igualado hasta el 11-11. En esta manga los canarios lograron pasar por primera vez por el tiempo técnico en ventaja, 12-.11, sobre todo gracias a los remates por zona 2 de Leandro y la buena recepción de Javier. Los visitantes lograron ponerse por delante con 16-18, pero la reacción local no se hizo esperar, llevando el partido al 20-20. El equipo montañés se fue al 20-23 con remate y bloqueo. Los tiempos muertos locales reactivaron a los suyos en esta recta final para ponerse en el marcador 22-24, con los visitantes a un punto de la victoria. Pero un remate de Leandro, un remate marrado de Neto y varios bloqueos canarios hicieron que se llevaran la primera manga 27-25 cuando parecía el partido perdido.

En el cuarto set los locales salieron arrasando con la moral por las nubes, poniendo un 7-0 de inicio. Les entraban todos los remates, en zona 3 y 4 lo que hizo que José Luis Marcos tuviera que usar los dos tiempos muertos seguidos ya que el primero no le sirvió para reactivar a los suyos, aunque el segundo tampoco. Los locales pasaron con el tiempo técnico con 12-5. Los visitantes no se lo creían aunque poco a poco se fueron metiendo en el choque, acercándose en el marcador 21-18. Pero los grancanarios se alzaron con el juego 25-21, lo que llevó al ‘tie-break’.

El ‘tie-break’ estuvo muy igualado y el Textil se fue 4-5 en el marcador, lo que provocó el tiempo muerto local. Esto le sirvió para darle la vuelta al resultado, 10-9, lo que provocó que José Luis Marcos pidiera su tiempo. A raíz de ahí los insulares fueron siempre por delante en el marcador. Los visitantes lograron ponerse 13-12 pero los canarios ya creían ciegamente en la victoria y con dos buenos remates se llevaron el ‘tie break’ 15-13 ante un Textil que desperdició un partido que tuvo a un punto.