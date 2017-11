El Mapfre encabeza el comienzo de la segunda etapa rumbo a Ciudad del Cabo

Intenso y multitudinario comienzo en aguas de Lisboa de la segunda etapa de la Volvo Ocean Race. Con unas condiciones de viento del Norte de entre 20 y 24 nudos de intensidad la flota encaraba a las 15:00 hora española la primera etapa oceánica de esta nueva edición, que les llevará desde la capital lusa hasta Ciudad del Cabo. Por delante, 7.000 millas de navegación ininterrumpida para las que el MAPFRE se ha preparado a conciencia y con el firme objetivo de pelear por la victoria hasta el final.

En el momento de soltar amarras miles de aficionados se acercaban al Race Village de Lisboa para despedir a los equipos en los pantalanes. Tampoco faltó a la cita la marea roja de los ‘Ñetifans’, que junto con familiares y amigos de toda la tripulación han ofrecido una calurosa despedida a los de Xabi Fernández antes de afrontar la segunda etapa más larga de la vuelta al mundo.

Antes de poner rumbo Sur, los siete barcos en liza completaban un recorrido barlovento-sotavento en la desembocadura del río Tajo pasando por debajo del Puente 25 de Abril. El comienzo del MAPFRE no fue el mejor, pero poco a poco el VO65 español fue recuperando distancias hasta situarse en el grupo de cabeza durante las primeras millas de navegación por el Atlántico. Las próximas horas serán cruciales, y es que todo apunta a que los equipos tendrán que lidiar con condiciones de más de 30 nudos antes de encarar la aproximación a las Islas Canarias.

Sin lugar a dudas no será un comienzo fácil, pero sí muy rápido e intenso para los siete equipos en liza. Los partes meteorológicos, que ya indicaban que las primeras millas serían con condiciones de viento fuerte, se endurecían todavía más pronosticando puntas de hasta 35 nudos para esta noche, y lo cierto es que la flota ya navega a altas velocidades frente a la costa portuguesa con el MAPFRE al frente del pelotón.

La aproximación a las Islas Canarias, las calmas ecuatoriales y la entrada en el océano Sur serán los puntos clave de la etapa. Los de Xabi Fernández saben que las opciones de victoria pasan por salir en cabeza de cada una de estas transiciones, aunque está claro que con 7.000 millas de regata por delante todo puede pasar.

Xabi Fernández, patrón del MAPFRE. «Siempre estamos atentos a los refuerzos que otros equipos han traído en esta etapa. Unos por diferentes circunstancias y otros por lesión, han vuelto a la Volvo regatistas como Chuny Bermúdez o Chris Nicholson, que aportan calidad a la regata y en esos equipos en particular, pero siempre hemos contado con que todos van a ser súper competitivos y creo que esto simplemente añade más valor y supone que haya que hacer las cosas mejor si cabe. En esta edición ya hemos visto que la salida es gran parte de la regata, porque ya encaminas un poco las cosas. Pero bueno, tampoco hay que sacar las cosas de quicio porque ante 20 días de etapa, con una noche como la de ayery unos Doldrums por los que pasar, la salida será una anécdota2.

Ñeti Cuervas-Mons, proa y boat captain. «Por fin vamos ya hacia el Sur. Hasta ahora, que vamos a estar ya varias semanas en el mar, no hemos tenido todavía la sensación de vuelta al mundo de verdad, así que va a ser la primera prueba real tanto de los barcos como de las tripulaciones. Es para lo que nos hemos estado preparando todo este tiempo y esperemos que se nos dé bien. Van a ser unos primeros días algo durillos, con bastante viento y se verá qué barco va a más rápido. Luego tendremos el paso por las Canarias y por Madeira, que siempre es complicado, y luego ya el ecuador. Va a ser una etapa muy rápida, creo que estaremos en 20 o 21 días en Ciudad del Cabo y en 15 días llegaremos a los 40º Sur, así que va a ser un visto y no visto». «El parte señala que la noche va a ser de bastante viento, como fue el paso por Gibraltar pero con algo más de mar, así que ya sabemos un poco qué vela queremos poner y veremos también lo que hacen los demás. Está todo bastante planeado, aunque ya se sabe que de lo que planeas a lo que al final es siempre cambian cosas. Lo importante es no romper nada por la noche, que va a ser dura, y con calma».