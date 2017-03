Magnífica actuación de Cantabria en la Copa Internacional

En el Complejo Deportivo As Pedreiras tuvo lugar la competición de pentatlón internacional Ciudad de Lugo, que agrupó a un importante número de jóvenes pentatletas no solo españoles sino también de cuatro equipos de diferentes ciudades portuguesas. Cantabria acudió con once jóvenes deportistas a los que acompañó el presidente, Federico Campuzano y los directivos responsables de pentatlón, Carmen González y Eduardo Arruza, junto a numerosos padres de los participantes.

Se comenzó con la natación en la Piscina Municipal de Frigsa y en este segmento, destacó poderosamente el cadete Felipe Prieto que marcaba el segundo tiempo en su categoría ocupando la cuarta plaza Hugo Fernández. En la categoría alevín, muy buena natación por parte de Daniel Cotarelo y Javier Revuelta, junto a Beatriz Arruza. Y en la categoría de los chiquitines, prebenjamines, tanto María Fernández como Adán Velategui mostraron una importante mejoría.

A continuación, la categoría cadete compitió en la prueba de esgrima, con el debut de los dos representantes cántabros, Prieto y Fernández, que notaron su inexperiencia y su edad (al ser de primer año) y que acabó en que sus resultados no estuvieran entre los mejores.

Finalmente, todos los competidores pasaron a la prueba combinada (es decir tiro con pistola láser y carrera), destacando en la categoría prebenjamín, el magnífico comportamiento de María Fernández, que logró la medalla de oro y Adán Velategui que logró la plata. Dentro de la categoría benjamín, Deva San Miguel, que había sufrido bastante en la prueba de natación, llevó a cabo una espectacular remontada logrando finalmente la medalla de bronce. Entre los alevines, Beatriz Arruza, que llegó a estar segunda, finalmente resultó en cuarta posición y entre los chicos, magnífico Daniel Cotarelo, que lograba la medalla de bronce, seguido de sus compañeros Daniel Fernández, Saúl Velategui y Diego Rada ocupando las posiciones, cuarta, quinta y sexta respectivamente; y Javier Revuelta (que no se encontraba en óptimo estado de salud) finalizó octavo. Por último, en la categoría cadete, Felipe Prieto que hizo una buena combinada, finalizó sexto y Hugo Fernández, octavo.

Tras la entrega de premios y la comida, Daniel Cotarelo tomó parte en la prueba de Láser-Run (que consiste en disparar con pistola láser, correr y repetir de nuevo estos dos segmentos), y a pesar de ser de los pequeños de la categoría, logró traerse otra medalla de bronce en esta modalidad.