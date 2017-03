José Antonio Soto Conde reaparece en París

Llevábamos bastante tiempo sin saber nada de las andanzas de José Antonio Soto Conde. El operación quirúrgica en la rodilla y la posterior rehabilitación le han tenido apartado de las carreteras y de los retos que habitualmente afronta, pero el entusiasta atleta está de vuelta, como él mismo nos cuenta, sorprendiéndonos con una nueva ‘hazaña’:

«Después de un año sin competir he querido que fuese París la ciudad de mi reencuentro con la competición. Soy un romántico, lo sé. Quería volver de una manera muy especial y bonita y así fue...

Llevaba tiempo queriendo hacer ‘La Verticale de la Tour Eiffel’, pero al ser por invitación y sorteo era difícil ya que los atletas que acceden a estas invitaciones son la élite que hace el Circuito Mundial de carreras de escaleras y al sorteo sólo entran 78 plazas, por lo que también es complicado que te toque, pero... a la tercera ha sido la vencida.

En noviembre de 2106 me dijeron que había sido aceptado para este año (16 de marzo) y me dieron una gran alegría, aunque no había empezado a entrenar después de la operación del 20 de junio pero pensé que hasta marzo las cosas irían y que ya estaría entrenado con normalidad, así que acepté.

Fueron pasando las semanas y nos plantamos a principios de año y de vacaciones en Potes cuando comencé a entrenar poco a poco, eran los primeros días y debería hacer pocos minutos. Las sensaciones no eran las ideales pero día a día iba mejorando y subiendo los tiempos de entreno, a finales de mes tuve que parar ya que me molestaba un poco la rodilla y al ir al traumatólogo y hacerme una ecografía vieron que tenía la inserción del tendón en la rótula un poco inflamada, con esto no contaba pero ya me habían avisado de que me podía pasar, así que decidí dejar de correr por el tema de impacto y seguir haciendo aquajogging, bicicleta y elíptica ya que seguiría haciendo ejercicio sin poner en riesgo la rodilla, de esta manera iría mejorando y así fue. Se me fue pasando la molestia pero... en marzo tenía que subir 1.665 escaleras y no estaba entrenando para tal. No me importaba, antes era mi salud y aunque sea las subiría andando pensaba yo.

La semana anterior a la carrera pude entrenar subiendo hasta el décimo piso del edificio donde viven mis suegros. Hice 6 series de 170 escaleras y bajaba en ascensor para así volver a subir. Total 1.020 escaleras y bueno aunque me notaba sin fondo sería posible subir a la Torre Eiffel, sabía que no sería fácil, pero así mejor, las cosas que cuestan se saborean mejor después.

Llegamos a París el 14 de marzo por la mañana y por la tarde teníamos una visita a la Torre Eiffel y paseo por el Sena y para que el día diera de si, nada más llegar fuimos -María Ángeles, mi mujer, y yo- a visitar el Arco del Triunfo. Nuevo infortunio. Subimos las 286 escaleras que separan la terraza del suelo y genial, vistas magníficas, pero... en la última escalera, de bajada, había dos guardas de seguridad justo en la puerta y al intentar esquivarles para salir no vi la última escalera que era más pequeña y pise mal y me torcí el pie y caí al suelo, lo primero que me vino a la cabeza fue que ya no podría correr el jueves, se me caía el mundo encima. Estoy cojo y de turismo, no son dos buenos compañeros de viaje. Llegamos al hotel a duras penas y pedí hielo y no tenían, nuevo revés. Ya en la habitación lo único que podía darme eran chorros de agua fría y calor en la ducha, ya lo había hecho otras veces y me había venido bien, el problema era que se me tenía que quitar en dos días, no tenía ni pomadas para darme. María Ángeles fue a una farmacia a por una pomada para estos casos y la dieron una con ibuprofeno que la verdad no me hizo nada. Las primeras horas son claves para los esguinces y cada vez iba a más. Tuvimos que salir a la visita a la Torre Eiffel, no nos la íbamos a perder, ya que la teníamos programada, menos mal que el hotel estaba a 10 minutos andando, aunque yo tarde 25 minutos. Después de la visita a la torre y del paseo por el río Sena fuimos para el hotel y encontramos un Carrefour de camino y entramos a por hielo, estuve el resto del día con el hielo y la crema.

A las cuatro de la mañana me desperté por el dolor y al no poder dormir busque en ‘Google’ una pomada tipo ‘Radiosalil’ en Francia, una equivalente y me salieron una cuantas. Así que por la mañana a buscar una farmacia grande y tras varias visitas por fin la encontramos. La farmacéutica me dio también otra crema para que las pusiera juntas y una venda. Con toda la ‘compra’, en mitad de la calle, sentado en un banco me descalcé, me dí las dos cremas y mi mujer me vendó muy bien para tener el pie bien sujeto. Tomé un paracetamol y a seguir haciendo turismo. Estamos en París y aunque con paso lento hay que seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad.

A la media hora de la ‘cura’ el pie me dolía menos, mi cara comenzaba a cambiar y en mi cabeza ya rondaba la esperanza de poder correr al día siguiente. Con la ligera mejoría me atrevía incluso a subir alguna escalera del metro corriendo para ver cómo iba. Aun no estaba al cien por cien, pero gracias a las cremas y al paracetamol todo iba bien.

El día 16 me levanté bien, aunque hasta que no comencé a andar y el pie entró en calor no vi que estaba mejor. Tenía claro que lo iba a intentar y que estaría en la línea de salida por la noche en ‘La Verticale’. Salimos a dar una vuelta, sin forzar, por la zona donde está la tumba de Napoleón y por el Museo de Louvre. Después a comer y descansar, porque a las seis de la tarde había que estar en las pistas de atletismo que se encuentran a escasos 100 metros de la Torre Eiffel para recoger el dorsal.

Emocionante. Allí estaba junto a los mejores especialistas de carreras de escaleras como el polaco Piotr Lobodzinski y la australiana Suzy Walsham, ganadores del Circuito Mundial, entre otros. También otro español, Emilio J. Vivancos, también corredor de ultras de montaña, y que como yo era debutante en escaleras.

Se acercaba la hora. Bajo la torre nos dieron las instrucciones a los 128 atletas que íbamos a participar en la prueba. Salida de uno en uno cada 30 segundos, es decir contrarreloj. El primero, un atleta minusválido al que le faltaba un pierna y subía con muletas -¡eso sí que tiene mérito!- iniciaba la prueba a las 20.15 horas y mi turno era a las 20.51. El segundo en tomar la salida fue un atleta con deficiencia visual que subía con su guía. Cada año la organización invita a personas con dificultades para que sirvan de ejemplo por su espíritu deportivo y de superación.

Yo tenía el dorsal 74 y tenía aun 30 minutos de espera. Allí estuve calentando bajo la torre en un box cerrado con todas las autoridades y con Miss Francia 2017 que salía con otras personas famosas de París para hacerlo por relevos. El pie me dolía un poco y también tenía miedo por la respuesta de la rodilla. Estaba muy nervioso y preocupado, pero ya no había marcha atrás.

Me dieron la cuenta atrás en francés y el ‘Go’. Salí a por todas, se me olvidaron los dolores hasta el primer piso -330 escaleras con una altura desde el suelo de 57 metros-. Llevaba un minuto y 44 segundos, es decir, un ritmo muy bueno y constante como si de una carrera de 100 kilómetros se tratase. Poco a poco y llevando la respiración sin sobresaltos. A partir de ahí comenzó a aparecer el cansancio de esos días y todo lo que había pasado, el pie me molestaba un poco pero la rodilla genial. Así que subía corriendo y andando rápido en 4 minutos y 58 segundos hasta el segundo piso 115 metros sobre el suelo-. Ya quedaban algo menos de 1.000 escaleras, pero para mí era la peor parte, también lo especialistas sufren a partir de ese momento, que incluso muchos suben andando.

Había tardado menos de 5 minutos en subir al segundo piso, ya estaba lo más difícil pensaba yo, pero el último tramo de la torre fue lo peor. Entre que estaba más cansado y que es la parte más larga es muy duro. Subimos tramos de 21 escaleras, estaba a 279 metros desde el inicio y a 164 metros del segundo piso. Comienzan los mareos y andar rápido era un privilegio, por lo menos para mí.

Toda la subida íbamos viendo carteles que nos indicaban las escaleras que nos iban quedando 1.200, 900, 800, 700.... ya cuando vi el de 100 escaleras me vine arriba y las fui contando de una en una como si fueran kilómetros. Hasta arriba del todo llegamos mediante unas escaleras de caracol. Llegué a meta y levante los brazos, solo mi mujer y yo sabíamos lo que había pasado los dos días antes de la subida. 1.665 escaleras en algo más de 13 minutos (puesto 62). Aproveché para contemplar desde arriba la espectacular imagen de París de noche y quede maravillado. Bajamos en los ascensores, foto con la bandera de España y a dar el último paseo nocturno por la ‘Ciudad de la Luz’. Muy buena organización y excelente trato al corredor.

Lo más importante de todo esto es que luchando las cosas se consiguen, en este caso tuve suerte con el esguince de tobillo porque otras veces había sido más fuerte la lesión, casi todo fue en el lateral del pie rozando el tobillo, aunque a los cinco días ya en Santander me dolía el tobillo también. Yo luche como hago siempre por conseguir las cosas y aunque lo vi todo perdido, el hielo y los antiinflamatorios hicieron efecto. Estoy muy contento ya que he vuelto de nuevo a las carreras y aunque tengo que seguir fortaleciendo el tendón para volver a correr lo que a mí me gusta, que son los 100 kilómetros -no sé si este año podré volver a correrles el 17 de junio en el Parque de Las Llamas en Santander-, lo que sí estoy seguro es que seguiré luchando y trabajando día a día para volver a estar ahí, en la línea de salida de ‘mi’s 100 kilómetros de Sasntander y llevar a mi equipo el Luz Técnica Ultrafondo Cantabria a donde se merece al igual que hacen el resto de mis compañeros de equipo».