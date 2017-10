Comienzo con victoria del Universidad de Cantabria

El Universidad de Cantabria abrió la temporada en la Primera División femenina vasca en pabellón de la UC venciendo con relativa facilidad a un renovado Lur Auto Fortuna de San Sebastián por 3-1, con parciales de 25/7, 22/25, 25/19 y 25/7.

Bajo la impecable dirección de A. Castro las locales apabullaron a las donostiarras en un primer set sin historia. Las cosas cambiaron en el segundo, con las locales relajadas y las chicas de San Sebastián subiendo su nivel de juego. Paulatinas ventajas de 2 y 3 puntos en favor visitante, unido a 9 errores no forzados, dio como resultado un 17/24 que prácticamente daba el set por concluido. Tras el segundo tiempo muerto solicitado por el entrenador del Unican se logró un acercamiento 22/24, para con un ataque fallado por el exterior perder contra pronóstico dicho set.

Mucho le costó a las locales recuperarse del golpe sufrido, con lo que el set deparó un tanteo parejo hasta el 12/11, momento en el que la mejoría de ataque de las exteriores dio como fruto un claro 25/19.

El definitivo cuarto set fue de total dominio Universitario, con el equipo subiendo claramente de nivel para finalizar 25/7.

Muy acertada como colocadora A. Castro en su vuelta al equipo tras un año inactiva. Las exteriores de menos a más en un día poco afortunado para ellas. Las centrales alternando aciertos y errores ayudaron en la victoria. Buena actuación de la libero L. García.

Por el Universidad de Cantabria jugaron: A. Castro (1), A. Orobio (5), G. Romio (8), A. Sanjosé (4), S. Cañizo (6), R. Lafuente (4), L. García (líbero), R. Gómez, C. Sasu (2), E. Cañizo (4), I. Gómez, V. Panco, C.de la Cueva.

Derrota del Voleibol Laredo. El Club Voleibol Laredo perdió por 3-1 en su debut en la Liga Nacional de Segunda División femenina frente al Delhuyar Logroño en un disputado encuentro que tuvo lugar en el Complejo Deportivo riojano Adarraga.

El resultado no refleja exactamente lo ocurrido en la cancha, pues el conjunto cántabro tuvo la victoria al alcance de la mano en varias ocasiones. El primer set ya fue muy luchado por ambos equipos, atacando Laredo por las alas con Laura Gómez y Carla Puente, si bien las riojanas supieron distanciarse en el marcador en el tramo final para conseguir un 25-21.

Tomó la iniciativa el Laredo en el segundo set, cuando la opuesta Sara de la Granja consiguió centrarse y aportar puntos para su equipo. Asimismo, la colocadora torrelaveguense Paula Gutiérrez demostró su calidad, con sabia dirección de juego y con varias fintas que desesperaron a la defensa de las jugadoras del conjunto riojano. Un justo 22-25 empataba el encuentro.

Ambos equipos salieron con ganas en el tercer periodo, pues ni Logroño ni Laredo lograban distanciarse en el marcador. Mejoró la defensa cántabra, bien dirigida por la líbero turca Sude Aslam, mientras que el ataque del Laredo se mantenía por las alas. Pero con un resultado tan igualado en el marcador, hubo un factor determinante en contra de las visitantes: el saque. Nada menos que cuatro saques fallados por las jugadoras laredanas, fueron suficientes para que Logroño se impusiera por un ajustado 25-23.

Las chicas del Voley Laredo acusaron demasiado estos errores y comenzaron muy dolidas consigo mismas el cuarto set. El Delhuyar se creció ante la desconcentración general de las cántabras. El técnico laredano tuvo que pedir tiempo muerto con un duro 10-3 en el marcador, pero el equipo no reaccionaba. Y ya con un 18-8 en contra, el entrenador cántabro solicitó su último tiempo para hacer ver a sus jugadoras que la mayoría de los puntos eran errores propios. Sólo tenían que evitar equivocarse. Sólo eso. Y todo cambió. Con Laura Aguilar al saque, la central Celia Herrán sin cometer ningún fallo y la eficacia de Laura Gómez por el exterior, el Laredo comenzó a sumar puntos hasta igualar el adverso marcador. Incluso salió al campo Carmen Granado con la clara instrucción de no fallar el saque. Las riojanas no se lo podían creer: el Laredo había sumado los 10 puntos de diferencia. El marcador se volvió loco: empate a 22, empate a 23, empate a 24, empate a 25. Un auténtico espectáculo, con el público puesto en pie. Y cuando menos se esperaba, Laredo echó un saque fuera, lo que aprovechó el Logroño para hacerse con el set por un emocionante 27-25 que le daba la victoria definitiva por 3-1.

Jugaron por Laredo: Paula Gutiérrez (9), Sara de la Granja (9), Celia Herrán (1), Carla Puente (11), Laura Aguilar (8), Laura Gómez (14) y Sude Aslam (líbero). También jugó Carmen Granado.