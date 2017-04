El CN Camargo sigue al frente de la clasificación general

Con una alta participación, como viene siendo habitual en esta categoría de la natación cántabra, se disputó la cuarta jornada de la Liga Escolar de Natación Alevín en la Piscina Municipal de Santoña, donde 234 nadadores de 17 clubes (CN Mataleñas, CN La Marina, EDM Santoña, CD San Agustín, CN Medio Cudeyo, CN Corrales, CN Astillero, CN Campurriano, CNS Noja, CD Parayas, CN Playa Salvé, CN Olasport, Bahía Ostende, EDM Torrelavega, ACN Marisma, CN Camargo y ED Orlando), se dieron cita ofreciendo un programa de pruebas compuesto por 200 estilos, 100 libre y relevos por equipos de 4x50 estilos. La prueba organizada por el Gobierno de Cantabria y Federación Cántabra de Natación, contó con la perfecta colaboración del Ayuntamiento de Santoña y el ADNW Santoña, reuniendo a deportistas de 12 y 13 años de categoría masculina y 11 y 12 años de categoría femenina.

La jornada era una de las más exigentes del calendario escolar para la categoría alevín, ya que estos jóvenes deportistas se tenían que enfrentar a una de las pruebas más complicadas técnicamente, los 200 metros estilos. La jornada comenzó para la edad femenina de 11 años, con un participación superior a 35 nadadoras, la medalla de oro fue una jornada más para una de las nadadoras más destacadas de la liga de esta edad, Valeria Povorznyuk, de la Escuela Orlando, con un tiempo 3.03.87. A casi 16 segundos de la vencedora, la medalla de plata fue para la integrante del Playa Salvé de Laredo, Andrea Palacio (3.19.02), cerrando el podium de la categoría, en un estrecho margen de tan solo 7 centésimas con respecto al segundo puesto, Paula Ruiz (CD Parayas). Otras dos nadadoras: Noah Sánchez (CN Astillero) e Iría Ganza (Bahía Ostende) nadaron en tiempos muy cercanos a las posiciones de podium. La primera posición de la prueba de 200 metros estilos de 12 años, fue claramente para el integrante del ACN Marisma, Alberto San Fermín, con un registro de 2.48.49. La segunda y tercera posición del podium de la categoría era para dos integrante del CN Astillero: Carlos Setién (2.53.60) e Iyan Artidiello (2.58.78). Paúl Collazo (1.39.11) del CN Camargo, quedó cerca de las posiciones con opción a medalla.

En la prueba de 200 metros estilos femenino 12 años, Lucía González (ACN Marisma), fue la vencedora de la distancia, tras para el crono en un tiempo de 2.50.01. Además, Lucía consiguió obtener la mayor puntuación femenina por tabla FCN de la jornada. La medalla de plata recayó en la integrante del CN Camargo, Patricia Bolado, que recorrió la distancia en un registro de 2.52.08, superando por tan solo 12 centésimas, a Lucía Ferreira (EDM Santoña), que obtuvo la medalla de bronce. Aitana Izaguirre logró finalizar la prueba cerca de las posiciones de podium, con un tiempo de 2.53.93.

La última prueba de los 200 metros estilos, fue para la categoría masculino 13 años, una de las pruebas más disputada, ya que dos nadadores: Pedro Vega (CN Astillero) y Enmanuel Andrei (CN Camargo), protagonizaron un duelo interesante, que se decantó a favor del astillerense por menos de un segundo de margen. Pedro Vega paraba el crono en un registro de 2.42.82 y se colgaba la medalla de oro, obteniendo además la mayor puntuación individual por tabla FCN de la jornada. Tras Enmanuel Andrei (2.43.37), se clasificó en tercera posición de la categoría otro integrante del CN Camargo, Nicolás Sarabia (2.45.81). Carlos Varona, del ACN Marisma, con un registro de 2.46.90, ocupó la siguiente posición cercana a la premiación.

Finalizadas las pruebas de 200 metros estilos, se dio paso a las pruebas de 100 metros libre de cada edad.

En la categoría femenina de 11 años, la representante local del Santoña, Daniela Cobo, subía a lo más alto del cajón, tras completar la distancia en un tiempo de 1.28.62. Su hermana y compañera de equipo, Valeria Cobo (1.29.93), ocupaba la segunda posición. El pódium se cerró con el tercer mejor tiempo de la distancia obtenido por la integrante del CD Parayas, Ángela Rasines (1.31.30).

En la edad masculina de 12 años, Alejando García (CN Mataleñas), se imponía al resto de los nadadores de su categoría con un tiempo final de 1.21.17. La segunda posición y medalla de plata era para el integrante del CN Astillero, Héctor Rodríguez, que completaba la distancia en un registro de 1.27.61. Nacho de Torre (ACN Marisma) cerraba el podium de los 12 años con un tiempo de 1.28.82.

Dos nadadoras se disputaron la primera de la prueba de los 100 libre 12 años, en apenas 20 centésimas de tiempo. Marta González, del CN Campurriano, fue la más rápida, parando el crono en un tiempo de 1.20.05 y superando a Claudia Saiz (Escuela de Santoña), por tan solo 18 centésimas. La medalla de bronce de esta categoría fue para Lucía San Millán, del ACN Marisma, con 1.25.71.

La última prueba individual de la jornada para la edad de 13 años masculino tuvo como protagonistas a dos nadadores del CN Mataleñas que se disputaron las primeras posiciones de la distancia. Jaime Pérez, con un tiempo de 1.22.48 fue quien se colgó la medalla de oro, seguido de su compañero Pablo de Vega (medalla de plata con 1.24.22) y Raúl González (Playa Salvé), medalla de bronce con un registro de 1.24.38 (a tan solo 16 de centésimas del segundo puesto).

La cuarta jornada de natación alevín finalizó con las pruebas de relevos por equipos de 4x50 estilos. En la categoría femenina, el equipo del Club Parayas formado por: Paula Ruiz, Sofía de Torre, Sonia Pereda y Vega Gómez, se impuso con un margen de un segundo (2.35.32) sobre la Escuela de Santoña (Lucía Ferreira, Claudia Saiz, Carmen Mañueco y Martina Ferreira). El tercer puesto de la prueba estuvo muy disputado entre tres equipos: ACN Marisma, CN Camargo y Bahía Ostende, que apenas les separó un margen de 50 centésimas. Finalmente, el equipo santanderino del ACN Marisma obtuvo la medalla de bronce (2.39.31), ocupando la quinta posición el CN Camargo (2.39.42) y sexta posición el Bahía Ostende (2.39.81), de un total de 15 equipos de relevos participantes. En el 4x50 estilos masculino, de nuevo la igualdad ente tres equipos fue la nota predominante de las pruebas de relevos. La victoria fue para equipo del CN Astillero formado por: Iyán Artidiello, Carlos Setién, Pedro Vega y Adrián San Emeterio, que subieron a lo más alto del pódium, con un tiempo de 2.23.75. A poco más de medio segundo de margen finalizaba en segunda posición el equipo del CN Camargo (Nicola Sarabia, Enmanuel Andrei, Paúl Collazo y Francisco Martínez). El ACN Marisma completó el podium de relevos alevín 4x50 estilos a menos de un segundo del primer clasificado.

En la entrega de medallas estuvo presente, Patricia González, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santoña, junto a miembros de la Federación Cántabra de Natación.

En las puntuaciones por equipos el CN Camargo sigue en cabeza de la clasificación de la Liga Alevín con un total de 1049,5 puntos, seguido del CN Astillero, con 930 puntos y el CD Parayas, con 752 puntos. La EDM Torrelavega, el Bahía Ostende y El ACN Marisma, se posicionan también cerca de los puestos de cabeza.

JAVIER DE LA HERA ALCANZA SU 50 PLUSMARCA REGIONAL EN LOS NACIONALES ABSOLUTOS. Se ha disputado en la piscina de 50 metros de Rías Do Sur en Pontevedra, una nueva edición del Campeonato de España Absoluto-Open de Primavera, donde las mejores figuras de la natación española y algunas internacionales han acudido a esta importante cita nacional.

Dos nadadores cántabros, Javier de la Hera (CN Camargo) y Ana Parte (Bahía Ostende) habían obtenido a lo largo de esta temporada las exigentes mínimas nacionales para poder participar entre los 349 nadadores de 108 clubes nacionales y extranjeros. Desgraciadamente la castreña Ana Parte, que tenía acreditada mínima para participar, no acudió a la cita gallega por razones personales.

Javier de la Hera, una vez más, con los resultados de este campeonato ha demostrado ser uno de los mejores nadadores cántabros de los últimos tiempos. El nadador del Club Natación Camargo obtuvo su primera mínima nacional en la temporada 2011-2012, con dieciséis años de edad, y desde entonces ha encadenado dieciséis campeonatos de España consecutivos, ha obtenido más de setenta mínimas nacionales y el pasado fin de semana, en el XVIII Campeonato de España Open Absoluto de Primavera que tuvo lugar en las piscinas Ría do Sur de Pontevedra, obtuvo su quinquagésima plusmarca regional, teniendo en cuenta las individuales y las de relevos. Fue el domingo, en la prueba de 200 m libre, en la que con un tiempo de 1:55.69 batió el récord de Cantabria que él mismo poseía desde el 29 de marzo de 2015 (1:56.23).

En la otra prueba en la que participó el lunes, la de 200 estilos, De la Hera con un registro de 2:10.02 se clasificó para la final B, en la que se quedó a seis centésimas de su mejor marca personal (2:09.68) que es el récord de Cantabria. Con esa prueba cerró su participación en el campeonato de España, dejando unos excelentes resultados que le mantienen en lo más alto de la natación cántabra. Alcanzar cincuenta récords regionales está al alcance de muy pocos deportistas y alcanzarlos en natación es un logro que sólo ha conseguido Javier de la Hera.

GRAN TRABAJO DE LA SELECCIÓN CÁNTABRA INFANTIL DE WATERPOLO EN MADRID. Ya de vuelta después de un fin de semana intenso y muy provechoso, los integrantes de la selección infantil de Cantabria de waterpolo acudieron al Campeonato de España Infantil de Waterpolo que se celebraba en la piscina M-86 de Madrid y en la que participaron 16 selecciones autonómicas. Han sido cuatro días de mucha competición y de waterpolo del bueno, en esas edades donde nos emociona al comprobar como chavales de entre 12 y 14 años pueden jugar un waterpolo de gran nivel físico, táctico y técnico, pero sin perder la esencia del juego noble que se practica a estas edades. Una satisfacción muy grande para la natación cántabra cuando se anunciaba por la megafonía, el desfile de los integrantes de la selección cántabra, tras seis temporadas consecutivas fuera del escenario nacional.

Nuestro joven equipo cumplió con sus objetivos, sumar minutos de buen juego, ante rivales con mucho más nivel en una primera fase de grupos en la cuál no se pudo competir por la superioridad de las otras selecciones. Cantabria, ubicada en uno de los grupos más complicados de este Nacional, tuvo que enfrentarse a selecciones como Andalucía (subcampeona, que sólo sufrió una derrota en la final ante la todo poderosa Cataluña), Galicia (cuarta posición y la revelación de torneo) y una selección de Baleares que crece cada día más en estas categorías. Fueron tres derrotas en esta fase inicial y por marcadores bastantes abultados, que no desmotivó a nuestros jóvenes representantes, conscientes de que competían con selecciones de otro nivel y que el objetivo fundamental era aprender. Tras esta fase inicial, la selección cántabra, llegó a la siguiente ronda con un cruce complicado ante otro de los combinados difíciles de este Campeonato, Canarias, sumando la cuarta derrota. Una vez fuera de entrar entre las 11 primeras posiciones, Cantabria, debía enfrentarse en el siguiente cruce a Castilla y León, un partido importante, ya que una victoria daba la posibilidad de jugar por el puesto 13 y eludir de esta manera la disputa de la última plaza del campeonato. Era el momento de nuestro combinado, ya que tenía la posibilidad de jugar con una selección del mismo nivel, y por una vez en todo el Campeonato, nuestros chicos y chicas del infantil mixto pudieron desplegar su juego. Un partido muy igualado, en donde por momentos nuestra selección se separaba en el marcador por dos goles y parecía que ya estaba hecho, pero los castellanos leoneses no se rendían, remontaba el partido, y se ponían por delante. Al iniciarse el quinto tiempo (en esta categoría se juegan 6 tiempos) con el marcador igualado a 5 goles, la grada no paraba de animar, y fue a partir de aquí, donde los cántabros desplegaron su mejor juego, consiguiendo un parcial de 5-1 en los dos últimos cuartos y alcanzando una trabajada victoria, con marcador final de 10 goles a 6. Culminaba así un fin de semana agotador para los cántabros, 6 partidos en 72 horas, pero que siempre encontró el apoyo de los seguidores cántabros, familiares y del propio presidente de la Federación Cántabra, Jesús Báscones, que se desplazaron a Madrid para animar desde la grada a nuestro joven combinado infantil.

Los dos entrenadores de la selección cántabra, José Portilla y Alejandro Fernández, se mostraron muy satisfechos con el trabajo realizado por estas jóvenes promesas, futuro del waterpolo cántabro.

Otra de las notas positivas de este Nacional, fue la posibilidad que tuvieron de asistir al stage técnico posterior dos de los componentes de la selección cántabra, Luis Herreros y Ander Alba, junto al entrenador cántabro José Portilla, en una concentración durante los dos días posteriores a la finalización del Campeonato de España.

La selección cántabra de waterpolo estuvo formada por los siguientes jugadores: Ander Alba, Ana Fernández, Alberto Marín, Luis Herreros, Luca Merino, Oscar Rodríguez, Marco Fernández, Paula Villoria, Marcos Fernández, Rebeca Fernández, Luis Ruiz, Sergio Laguardia, Ariadna Camino y Eduardo Setién. El equipo fue dirigido por los técnicos de la Escuela Municipal de Santoña y el ADN Waterpolo Santoña, José Portilla y Alejandro Fernández.