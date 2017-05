†

LA SEÑORA

DOÑA MERCEDES

FERNÁNDEZ VILLALBA

(VIUDA DE DON JULIAN PÉREZ REVILLA)

Falleció en Torrelavega, el día 11 de mayo de 2017, a los 91 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

D.E.P.

Sus hijas, Milagros (†), Soledad, María Jesús, Rosa y Margarita; hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia,

RUEGAN una oración por su alma. La conducción del cadáver tendrá lugar HOY VIERNES, día 12, a las ONCE DE LA MAÑANA, desde el tanatorio al cementerio de Ciriego para su incineración. El funeral por su eterno descanso se celebrará HOY VIERNES, día 12, a las SEIS Y MEDIA DE LA TARDE en la parroquia de San Miguel y Santa Gema de los PP. Pasionistas (C/ Nicolás Salmerón). Capilla ardiente: Tanatorio Santander Nereo Hnos. (Sala nº 5). C/ Repuente - La Albericia.

Santander, 12 de mayo de 2017

