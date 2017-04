†

LA SEÑORA

DOÑA LIDIA COCA JUANES

(VIUDA DE DON SALVADOR LAVID BARAHONA)

Falleció en Santander, el día 6 de abril de 2017, a los 88 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

D.E.P.

Su hija, Mari Carmen; hijo político, José Manuel Manrique; nietos, Sergio y Diego; nietas políticas, Verónica y Tamara; bisnietos, Celia y Enzo; hermanos, José Luis (†), Fernando (†), María (†), Presentación (†), Amelia y Jesús; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia,

RUEGAN una oración por su alma. La conducción tendrá lugar MAÑANA SÁBADO, día 8, a las ONCE MENOS VEINTE DE LA MAÑANA, desde Tanatorio El Alisal, a la Iglesia Parroquial de La Bien Aparecida (C/ Vargas), donde a las ONCE, se celebrará el funeral de cuerpo presente, siendo a continuación su inhumación en el Cementerio de Ciriego. Favores por los cuales les quedarán agradecidos. Capilla Ardiente: Tanatorio El Alisal (Sala nº 7).

Santander, 7 de abril de 2017

Pésames por Internet: www.funerarialamontanesa.com