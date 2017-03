Theresa May firma la carta que solicita la salida de Reino Unido de la UE

Reino Unido efectuará este miércoles el último trámite para iniciar su divorcio definitivo de la Unión Europea: la activación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa. El Gobierno de Theresa May cumple así con el calendario que se fijó ésta hace unos meses, después de que los británicos decidieran en junio en referéndum que querían abandonar el bloque. May enviará este 29 de marzo al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, la carta en la que Reino Unido informará oficialmente de que quiere iniciar la negociación para abandonar la Unión Europea, a la que entró en 1973. Está por ver si la misiva no es más que una mera notificación o en ella el Gobierno británico formula las que serán sus ‘líneas rojas’. Arrancará así un proceso irreversible que terminará la con la salida de Reino Unido de la UE como muy tarde el 30 de marzo de 2019, o antes, si el país es capaz de negociar su salida en un plazo inferior a los dos años previstos. El pasado 17 de enero, la primera ministra ya había expuesto sus prioridades de cara a la negociación. Entonces, ya dejó claro que buscará un acuerdo que sea ventajoso para Reino Unido y que el país en ningún caso pretende seguir siendo un «miembro parcial» del bloque, aunque esto suponga renunciar a formar parte del mercado único. La primera ministra ha repetido por activa y por pasiva, la última vez este lunes en Escocia, que la salida de la UE no significa alejarse de Europa, pero también que Reino Unido aspira a desempeñar un mayor papel en la escena internacional del que tiene actualmente.

Un vez que Tusk tenga la carta de May en su haber, el presidente del Consejo Europeo ha prometido que en 48 horas enviará al resto de capitales europeas las que serán las directrices de cara a la negociación, pero los 27 no fijarán sus ‘líneas rojas’ hasta la cumbre extraordinaria que el ex primer ministro polaco ha convocado para el 29 de abril. Aquí, en opinión del investigador principal para Europa del CIDOB, Pol Morillas, los 27 tratarán de «demostrar la unidad respecto al proceso de divorcio» y se fijarán «las grandes ‘líneas rojas’ que no se pueden pasar, principalmente que si uno se va de la UE se va del todo y que no es posible elegir solo lo que interesa (‘cherry picking’)».