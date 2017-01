Los «profundos vínculos» entre el Reino Unido y EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que la relación de su país con el Reino Unido es «más fuerte que nunca» gracias en parte a su afinidad con la primera ministra británica, Theresa May, y señaló que la visita oficial supone «renovar nuestros profundos vínculos». «Un Reino Unido libre e independiente es una bendición para el mundo y nuestra relación nunca ha sido más fuerte», afirmó Trump durante una rueda de prensa conjunta con la primera ministra británica, en la primera visita oficial de un líder extranjero que recibe en la Casa Blanca desde su toma de posesión el pasado 20 de enero. El presidente señaló que para EEUU el encuentro supone «renovar nuestros profundos vínculos militares, financieros, culturales y políticos». Por su lado, May felicitó a Trump por «una asombrosa victoria electoral», y destacó que la invitación a visitar tan pronto la Casa Blanca «es una señal de la fortaleza e importancia de esta relación especial que existe entre nuestros dos países». May confirmó, además, que el presidente estadounidense ha aceptado una invitación de la reina Isabel II para visitar el Reino Unido en un futuro próximo.