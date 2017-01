Obama quiere una «relación constructiva» con Rusia pero firme en las sanciones

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró ayer que está a favor de mantener una «relación constructiva» con Rusia, pero pidió a su sucesor, Donald Trump, que no «confunda» el objetivo de las sanciones que su Gobierno impuso a Moscú y que no están relacionadas con el conflicto en Ucrania. Durante su última conferencia de prensa, Obama se refirió a las recientes declaraciones de Trump al diario ‘The Times’, en las que apuntó a la posibilidad de poner fin a las sanciones contra Rusia por la anexión de Crimea y la injerencia en Ucrania a cambio de un nuevo recorte de los arsenales nucleares. «La razón por la que impusimos las sanciones no fue por asuntos de armas nucleares, sino porque Rusia estaba violando la independencia y soberanía de un país», explicó Obama. «Les dijimos que, en cuanto dejaran de hacerlo, las sanciones acabarían. Así que sería bueno no solo para los intereses estadounidenses, sino también para la preservación de las normas internacionales, si nos aseguramos de que no confundimos por qué se han impuesto estas sanciones con otros asuntos», añadió. Obama indicó, no obstante, que «está en el interés de Estados Unidos y en el del mundo» que su país tenga «una relación constructiva con Rusia», y que él trató de conseguirlo durante su Presidencia, pero el regreso al poder de Vladímir Putin en 2012 y la anexión de la península ucraniana de Crimea dificultaron ese objetivo. Recordó que negoció con Rusia el tratado Start II para el desarme nuclear coordinado de las dos potencias y que estaba «preparado para ir más allá», pero Putin «no quiso negociar» con él al respecto. «Si el presidente electo consigue reanudar esas conversaciones de forma seria, creo que sigue habiendo mucho espacio para que nuestros dos países reduzcan sus arsenales».