May sorprende al anticipar los comicios británicos para el 8 de junio

La primera ministra británica, Theresa May, sorprendió ayer al Reino Unido al anunciar la convocatoria de elecciones anticipadas para el 8 de junio, a fin de garantizar «certeza y seguridad» de cara a las negociaciones sobre el «brexit». Después del receso por la Pascua, la «premier» conservadora salió a la puerta de su residencia de Downing Street para comunicar su intención de llamar a los británicos a las urnas dentro de siete semanas en vez de agotar la actual legislatura en mayo de 2020. May argumentó que la decisión, totalmente inesperada, la tomó bajo el argumento de que el país necesita estabilidad y un liderazgo fuerte tras las divisiones provocadas por el referéndum europeo del pasado 23 de junio, cuando los británicos votaron a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

El adelanto de los comicios se produce en momentos en que los conservadores de May llevan una ventaja de 17 puntos frente a los laboristas de Jeremy Corbyn en los sondeos sobre intención de voto. El Gobierno presentará mañana la moción que autorice esta cita electoral, aunque se tratará de un trámite formal dado que los «tories» tienen mayoría en la Cámara de los Comunes y los laboristas han indicado que la apoyarán en la votación de este miércoles. Semanas después de haber descartado la posibilidad de convocar elecciones este año, la primera ministra reconoció que llegó «a la conclusión», aunque con «reticencias», de que tenía que anticiparlas, dada las divisiones entre los partidos de la oposición británica sobre las negociaciones sobre el «brexit». «He llegado a la conclusión de que la única manera de garantizar certeza y seguridad en los próximos años es con la convocatoria de unas elecciones», explicó la primera ministra, quien el lunes comunicó su decisión a la reina Isabel II, jefa de Estado.

UE dice las elecciones no cambian planes sobre el «brexit»

Theresa May, no cambiará los planes de los 27 Estados comunitarios restantes en relación con el «brexit», declaró ayer el portavoz del Consejo, Preben Amann. »Las elecciones en el Reino Unido no cambian nuestros planes a 27. Esperamos tener adoptadas las directrices del ‘brexit’ en el Consejo Europeo del 29 de abril», indicó el portavoz.