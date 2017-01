La Fiscalía francesa interroga a Fillon y su mujer por el escándalo del supuesto empleo ficticio

El ex primer ministro francés François Fillon y su mujer han prestado declaración este lunes ante la Fiscalía por las investigaciones abiertas sobre el supuesto empleo ficticio de Penelope Fillon como asistenta parlamentaria.

La Fiscalía Financiera ha abierto una investigación para determinar la veracidad de una información divulgada por el semanario satírico ‘Le Canard Enchaîné’. Según esta revista, la esposa de Fillon ganó 500.000 euros gracias a un falso trabajo como asistenta parlamentaria para su marido y el sucesor de éste en el escaño.

El candidato presidencial de Los Republicanos y su mujer han acudido este lunes a las oficinas del Ministerio Público para ofrecer su versión, según una fuente citada por el periódico ‘Le Figaro’. La semana pasada, el abogado de Fillon ya entregó documentación relativa a este escándalo.

Aunque la legislación francesa no prohíbe la contratación de familiares a los parlamentarios, en el caso de la mujer de Fillon se analiza si realmente ejerció la labor por la que cobraba. El ex primer ministro ha insistido en que sí trabajó como asesora y ha denunciado lo que considera una «calumnia».

Fillon parte como favorito para las elecciones presidenciales que se celebrarán en Francia en abril y mayo, aunque las encuestas comienzan a reflejar cierto desgaste vinculado al escándalo. El dirigente conservador aventaja ligeramente a la líder del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen.

El primer ministro de Francia, Bernard Cazeneuve, ha dado su apoyo este lunes al candidato socialista para las elecciones presidenciales de abril, Benoît Hamon, en aras de una supuesta unidad de la izquierda que no termina de estar clara.

Hamon se impuso al ex primer ministro Manuel Valls en unas primarias en las que se contrapusieron dos ideas de futuro para el Partido Socialista. Valls, heredero político del presidente François Hollande, representaba un proyecto más centrista que Hamon, defensor de medidas como la renta universal.

Hamon se ha citado este lunes con Cazeneuve, en una reunión sin grandes simbolismos pero de la que el exministro de Educación ha salido «satisfecho». «Las bases del reagrupamiento se han fijado de manera extremadamente clara», ha dicho a su salida, en alusión a la patente división de la izquierda gala.

«Mi candidatura puede ganar las elecciones presidenciales, eso es lo que nos preocupa», ha explicado Hamon, que sin embargo ha vuelto a poner de manifiesto su oposición a la reforma laboral que aprobó precisamente el actual Gobierno.

Cazeneuve, por su parte, ha subrayado que «la izquierda no podrá imponerse si no está orgullosa de sí misma» y sin «asumir el balance» de los cinco años de Hollande. La frialdad del discurso también ha venido respaldada por la falta de gestos: no ha habido ni comparecencia conjunta ni apretón de manos ante las cámaras.

La victoria de Hamon ha agitado los cimientos del Partido Socialista e incluso antes de las primarias varios diputados habían expresado su incomodidad hacia un candidato que consideran demasiado girado a la izquierda. Los medios especulan con un posible trasvase de apoyos hacia el exministro Emmanuel Macron, que se presenta como independiente.

De hecho, varios miembros del equipo de Valls habrían sido tentados ya por Macron, según France Info. El ex primer ministro tampoco tiene previsto asistir el próximo domingo al acto de proclamación oficial de Hamon como candidato del Partido Socialista a las elecciones presidenciales de abril y mayo.