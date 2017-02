El ex primer ministro francés François Fillon ha reconocido que contratar a familiares fue un "error" y ha pedido perdón a los franceses por el escándalo suscitado, a pesar de que ha insistido en que el sueldo cobrado por su mujer, Penelope Fillon, como asistente parlamentaria estaba "perfectamente justificado".



"Al trabajar con mi mujer y mis hijos, antepuse la colaboración de confianza", ha justificado Fillon, durante una rueda de prensa en la que ha querido "aclarar las cosas". "No tengo nada que esconder", ha declarado en la comparecencia, rodeada de una amplia expectación mediática y ciudadana.



El aspirante de Los Republicanos a la Presidencia de Francia ha recordado que contrató a miembros de su familia de forma "legal" y ha señalado que "no se disimuló nada", pero en esta ocasión ha reconocido la variante "ética" de una práctica que le ha puesto en el punto de mira en un momento clave de su carrera política.



Fillon admite que fue un "error" contratar a familiares y pide perdón



"Fue un error y pido perdón a los franceses", ha dicho Fillon, quien ha aprovechado para recordar que, desde hace tres años, ya no tiene en nómina a ningún pariente. El ex primer ministro ha entendido los "interrogantes" que plantea el caso, pero al mismo tiempo ha cargado contra quienes han lanzado "un ataque de una violencia inusitada". El escándalo le ha hecho pasar de favorito en las encuestas a quedarse virtualmente fuera de la segunda vuelta.



