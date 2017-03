Un comité del Senado quiere interrogar al yerno de Trump por sus contactos con los rusos

Un comité del Senado de Estados Unidos quiere interrogar al yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, por las entrevistas que mantuvo en diciembre pasado con representantes del Gobierno ruso, informó hoy The New York Times. El diario, que cita fuentes del Gobierno y del Congreso, informa de que Kushner mantuvo una primera reunión con el embajador ruso en Washington, Sergey I. Kislyak, y con el titular de un banco estatal de desarrollo, Sergey N. Gorkov. El Times dice que el Comité de Inteligencia del Senado está investigando esos contactos como parte de las pesquisas de las autoridades sobre las interferencias rusas en las elecciones del 8 de noviembre pasado. La primera reunión de Kushner, que ya se conocía, se produjo en la Torre Trump, durante la transición presidencial, e incluyó al yerno de Trump, el embajador ruso y el general retirado Michael Flynn, entonces asesor de seguridad de Trump. Con la llegada a la Casa Blanca de Trump, el 20 de enero pasado, Flynn fue designado asesor de seguridad nacional, pero renunció al puesto el 13 de febrero en medio de un escándalo por ocultar sus contactos con representantes del Kremlin. Después de ese primer contacto, Kushner se reunió con Gorkov, titular del banco ruso Vnesheconombank e incluido en una lista de personas sancionadas por Estados Unidos por la anexión rusa de Crimea y su apoyo a los grupos armados prorrusos de Ucrania. La Casa Blanca solo había reconocido hasta ahora la reunión entre el embajador ruso y Kushner, pero la portavoz presidencial Hope Hicks confirmó ahora al diario ambos contactos y restó importancia a lo tratado por el yerno del entonces presidente electo. Según Hicks, Kushner se ha mostrado dispuesto a hablar con el Comité de Inteligencia del Senado y recordó que durante la transición presidencial se reunió con decenas de representantes extranjeros. "No está tratando de ocultar nada y quiere ser transparente", agregó la portavoz, que también desempeñó ese papel durante la campaña electoral que llevó a Trump a la Presidencia. Según el Times, los investigadores del Senado quieren consultar al yerno de Trump si la reunión con el banquero ruso buscaba asegurar financiación para las reformas de un edificio en Manhattan propiedad del grupo inmobiliario de la familiar Kushner. Hicks negó que ese tema haya formado parte de la conversación que tuvo Kushner con Gorkov, que se prolongó por media hora, y rechazó también que hablaran sobre la posibilidad de que se levantaran las sanciones impuestas al banquero ruso. Y sobre el primer encuentro con el embajador ruso, Hicks señaló que solo buscaba explorar la posibilidad de mejorar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos y avanzar en la cooperación entre las dos naciones para solucionar conflictos de Oriente Medio. De acuerdo con el periódico, Kushner será la persona más próxima a Trump que es interrogado por comités del Congreso o por el FBI como parte de las investigaciones oficiales sobre la intervención rusa en las elecciones de noviembre.