Cascada de dimisiones en el equipo del candidato conservador Fillon

Thierry Solere, portavoz jefe del equipo de campaña del candidato presidencial del partido conservador francés François Fillon, ha anunciado el viernes que dimite de su cargo. Una decisión que llega después de que el ex primer ministro galo haya sido citado a declarar el lunes por los empleos ficticios de su mujer y sus hijos. La difícil situación que vive el líder conservador deja luz verde a sus oponentes políticos de cara a las elecciones presidenciales. De hecho, el centrista Enmanuel Macron ganaría la primera vuelta de las elecciones presidenciales con un 27% de los votos, frente a la líder del Frente Nacional, Marine LePen, que conseguiría un 25,5 % de apoyos, según una encuesta elaborada por el centro demoscópico Odoxa.

El sondeo pone de manifiesto que Alain Juppé sería el ganador de la primera vuelta de las elecciones al Elíseo si sustituyera a François Fillon como candidato de Los Republicanos, una posibilidad que de momento está lejos de realizarse porque el exprimer ministro se niega a renunciar pese al escándalo y a las dimisiones en cascada de miembros de su equipo. Nada parece a favor de Fillon, ni las encuestas, ni los miembros de su equipo que van abandonando las filas del candidato de Los Republicanos. Parece que el líder conservador está cada vez más solo, después de que el director adjunto de campaña, Sèbastien Lecornu, y el consejero Vicent Le Roux, entre otros, hayan marcado también distancias con el candidato presidencial conservador.

FILLON Y LAS BASES. Por su parte, el candidato de Los Republicanos a la Presidencia de Francia ha restado el jueves importancia a la fuga de apoyos entre políticos de primer nivel y ha esgrimido el apoyo de las bases como argumento para seguir «hasta el final». Fillon ha insistido en que no retirará su candidatura porque se siente víctima de un «asesinato político». El candidato de los conservadores ha perdido también el apoyo de importantes asesores como Bruno Le Maire y numerosos diputados y senadores de Los Republicanos quienes le han dado la espalda. «La base aguanta. Los votantes de derecha aguantan», ha afirmado durante una visita a la localidad de Nimes, en el sur de Francia. «Hago campaña ante los franceses y son ellos los que decidirán», ha añadido el ex primer ministro, en un encuentro con periodistas en el que ha restado importancia al goteo de deserciones. «¿Los cargos electos? ¡Bah! Lo haremos sin ellos», ha apostillado, según el periódico ‘Le Monde’. Miembros de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales han registrado este jueves por la mañana el domicilio parisino del matrimonio Fillon, según fuentes citadas por el periódico ‘Le Parisien’.

A las bajas del equipo de Fillon producidas el jueves se suma ahora la de su portavoz jefe en la campaña electoral, Thierry Solere. Abandono que ha comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter. Solere es además diputado y presidente de Los Republicanos en el Consejo Regional de Ile de France. La renuncia del portavoz jefe de Fillon llega días después de que él y su mujer, Penelope Fillon, fueran citados a declarar ante un juzgado de instrucción en el marco de la investigación sobre los empleos ficticios de su mujer. Fillon mantiene que no ha cometido ninguna ilegalidad y ha denunciado que se siente víctima de un «asesinato político» para que ponga fin a su candidatura al Elíseo, al tiempo que ha subrayado que dejará clara toda «la verdad» cuando comparezca ante el juez el 15 de marzo. En los últimos días, ha perdido el apoyo de importantes asesores como Bruno Le Maire y numerosos diputados y senadores de Los Republicanos le han dado la espalda. «La base aguanta. Los votantes de derecha aguantan», aseguró Fillon el jueves durante una visita a la localidad de Nimes, en el sur de Francia. Políticos aliados de Fillon han convocado una movilización el domingo en París para apoyar al candidato, en un intento por hacer ver que sigue contando con el respaldo de la ciudadanía y, por tanto, con opciones de llegar al Elíseo. La movilización tendrá lugar en la plaza del Trocadero.

JUPPÉ SERÁ EL CANDIDATO. El ex primer ministro francés y actual alcalde de Burdeos, Alain Juppé, ha asegurado a su entorno que está dispuesto a sustituir al candidato conservador a la Presidencia francesa, François Fillon, en caso de que este se retire. El antiguo rival de Fillon en las primarias del centro-derecha afirma que se mantiene fiel al actual representante de su partido, pero que aceptaría ocupar su puesto si es reclamado, informaron hoy los medios franceses. «La petición no puede venir solamente de la gente que me apoyó. Tiene que ser más amplia», ha dicho a sus allegados, según declaraciones recogidas por el diario «Le Parisien». Juppé, batido por Fillon en la segunda vuelta de los comicios internos del centro-derecha.