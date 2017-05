Sordo, tercero en Portugal

El francés Sebastien Ogier (Ford Fiesta), cuatro veces campeón mundial de Rallyes, se situó en cabeza ayer sábado en el de Portugal, sexta etapa del campeonato del mundo, por delante del belga Thierry Neuville y del español Dani Sordo. El estonio Ott Tänak, que acabó el viernes como líder, tuvo problemas mecánicos en la duodécima especial y retrocedió hasta el cuarto puesto de la general.

La remontada de Ogier comenzó en el décimo tramo, en el que marcó el mejor crono y adelantó a Dani Sordo -quinto en esa especial, tras sufrir un pinchazo al final- para ocupar la segunda plaza, a un solo segundo del líder Tänak. «Hoy es un mundo diferente», señaló el francés en alusión al firme irregular del viernes.

Tänak se resistió. En el tramo siguiente fue el más rápido y relegó a Ogier a 6.3 segundos en la general, pero en el número 12, el tramo más largo del rally (37,55 km), todo se le vino abajo al estonio. Una avería le hizo perder 1:23 minutos y cayó al quinto puesto en la general.

Ogier había logrado el mejor tiempo en ese largo tramo, 6.9 segundos más rápido que Neuville. «Es un rallye diferente para mí hoy», reconoció el campeón del mundo. Sordo seguía tercero, pero confesaba que Ogier estaba «volando» este sábado.

La ventaja del francés creció hasta los 23 segundos sobre Neuville al imponerse también en la penúltima especial, segundo paso por Cabeceiras de Basto. Dani Sordo -sexto en el tramo- seguía tercero en la general, ahora a 35.5 del campeón mundial.

El segundo paso por el tramo de Amarante (37,55 km) estrechó las diferencias. Neuville fue el más rápido y afrontará la última etapa a 16.8 segundos de Ogier, que utilizó una táctica conservadora de neumáticos y cedió seis en la última especial, mientras que Dani Sordo conservó la tercera plaza en la general, a 51.3 del líder.

Sordo y su compatriota Marc Martí cumplieron sus objetivos de conseguir un podio provisional en el penúltimo día. Tienen un cómodo margen con el cuarto lugar después de un sábado consistente. Los problemas de tracción les impidieron desafiar a los líderes, pero todavía tienen un segundo podio de la temporada 2017 por conseguir el domingo.

Sordo comentó que «ha sido un día difícil, pero podemos estar razonablemente contentos de estar en una cómoda posición de podio. He intentado hacerlo lo mejor posible, como siempre, pero quería presentar más batalla de la que pudimos. El coche deslizaba en la parte trasera, sobre todo por la mañana, y nos faltaba algo de tracción en comparación con nuestros rivales más cercanos. Intentamos hacer mejoras al mediodía, pero los tiempos no mejoraron. Pero lo tramos eran bonitos y me divertí. No podemos estar muy decepcionados por estar en tercer lugar, en el podio provisional, que era nuestro objetivo este fin de semana. Todavía hay mucho por delante el domingo, por lo que aún no está terminado».