Alonso: «Mi deseo es motores iguales para todos»

El piloto español Fernando Alonso (McLaren) se mostró cauteloso respecto al posible rendimiento de su monoplaza en el Gran Premio de Australia, opinando que la «primera carrera aclarará un poco las cosas» ya que su situación «es un interrogante», al tiempo que, preguntado por su deseo para cambiar la Fórmula 1, pidió «motores iguales para todos». «Vamos a esperar y ver. Sólo hemos hecho la pretemporada, creo que la primera carrera aclarará un poco las cosas. Para nosotros también es un interrogante saber dónde estamos exactamente. No hemos sido capaces de llevar el coche al límite en ninguna sesión de test debido a diferentes problemas. Todavía nos queda un largo camino por recorrer y mucho trabajo por hacer», analizó Alonso en la rueda de prensa conjunta de pilotos en Melbourne.

El asturiano destacó que «el equipo siempre está trabajando muy duro para mejorar la situación, para identificar los problemas y mejorar esas áreas». «Supongo que todo el mundo ha dado su máximo en las últimas tres semanas y vamos a ver lo que podemos encontrar mañana en la pista», dijo antes de empezar a rodar.

En cuanto a los nuevos coches, con ruedas mucho más grandes y más rápidos, destacó «la forma de disfrutar y la cantidad de adrenalina que dan en la velocidad de las curvas». «En comparación con el último par de años creo que es un buen paso adelante y no sólo para los pilotos, también para los espectadores porque los coches son espectaculares», se rindió. «Cuando pilotas solo vas disfrutando. Cuando tienes un coche cerca y va mucho más rápido que tú, eso es un poco menos agradable», agregó sobre los nuevos monoplazas, antes de ser preguntado por sus tres deseos para cambiar la Fórmula 1. «Motores iguales para todos», contestó con concisión.

Además, Alonso apuntó que no pensará en el duro accidente que sufrió el año pasado en Melbourne. «Siempre tratas de olvidar todos los accidentes y todos los momentos en los que te asustaste en el coche. El accidente del año pasado fue bastante grande, pero está superando y estoy deseando volver aquí. Me gusta el circuito y me gusta lo apasionados que son los aficionados cuando estamos en la pista, así que será una buena experiencia», concluyó.

Hamilton. El piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton (Mercedes) espera que esta temporada que da comienzo este domingo en Melbourne (Australia) sea mucho más competida en los puestos altos de la clasificación y aseguró que le gustaría que el español Fernando Alonso tuviese un «buen coche» para estar en la pugna por las victorias, mientras que recalcó el favoritismo de Ferrari para la primera carrera del año. «Creo que los aficionados quieren ver competición entre todos nosotros. Necesitamos que este chico (Fernando Alonso) tenga un buen coche para que pueda luchar con nosotros también, antes de que se le acabe el tiempo. Siento que estamos a punto de ver lo mejor de Fernando, el deporte le necesita y se merece la posibilidad de demostrarlo», declaró Hamilton en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Australia donde estuvo junto al asturiano.

En cuanto a su situación personal, el inglés afirmó que «como atleta» la nueva configuración de los coches lleva a «expandir los límites» físicos de los pilotos, algo que va en la dirección de lo que la Fórmula 1 «debería ser», como disciplina deportiva dentro del mundo del motor. «Como piloto, siempre quieres conducir los coches más rápidos y este año son más rápidos que el año pasado. La posibilidad de exprimir esa velocidad en la trazada es un gran reto», valoró.

Además, reconoció que su objetivo y el de su equipo de cara a la nueva temporada es repetir un título después de experimentar cambios en el reglamento, algo inédito hasta ahora y para lo que confía en su grupo de trabajo. «Creo que ningún equipo ha conseguido revalidar título después de que haya habido cambios en el reglamento, así que ese es nuestro objetivo como equipo. Estamos aquí para ganar, para conseguir algo que nadie ha logrado. Si estamos en un buen o mal punto a estas alturas, lo veremos en el futuro. Pero confío plenamente en mi equipo para conseguirlo», confesó. El piloto británico insistió en su anhelo por una competición mucho más competida.