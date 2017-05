El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) comenzó su adaptación para disputar las 500 millas de Indianápolis con un test que resultó satisfactorio pues el asturiano calificó de "buen comienzo" su primera experiencia en el óvalo estadounidense. Ha sido muy divertido, una buena forma de conseguir la velocidad. El equipo ha realizado un trabajo de ayuda tremendo", dijo el ovetense a través de la radio en sus conversaciones con los ingenerios de McLaren después de poner el monoplaza a 358,15 kilómetros por hora.

Esa fue la velocidad punta del 'novato' Alonso, que busca subir un peldaño más en su carrera tras los dos títulos mundiales que logró en la Fórmula 1. "Por ahora todo va bien, creo que ahora podemos comenzar en serio", añadió Alonso tras su test en Indianápolis, cuya mítica prueba arrancará el 28 de mayo. Alonso, que realizó el llamado ROP (Rookie Orientantion Program) en casi 90 vueltas, estrenó el anaranjado monoplaza diseñado por su escudería que recibe el nombre de 'McLaren Andretti' en honor al mítico piloto Mario Andretti. Su nieto, Marco, realizó el primer rodaje al coche antes de que el español probase el monoplaza número 29.

"Ahora queremos lograr más información y conocer todo lo que debo hacer mejor", dijo Alonso nada más bajarse del coche en la tercera y última tanda de pruebas de este miércoles. "Espero que no llueva, odiamos la lluvia porque si no llueve podremos hacer más carreras de test", analizó el bicampeón del mundo en F1. "Quiero sentir todos las sensaciones, jugar un poco, es todo nuevo para mí y necesito estos test", comentó Alonso antes de ser preguntado por la experiencia dentro del coche. "No estoy del todo cómodo, es normal", dijo entre risas. "Cuando lo ves en la tele o en el simulador parece más sencillo, pero no es tan cómodo como imaginaba. Es muy estrecho", añadió.

Por su parte, Andretti también valoró el debut de Alonso a menos de dos semanas para la carrera. "Fue fabuloso, lo hizo perfecto. Creo que tendrá un mes muy bueno", añadió tras las primeras vueltas del español, que quiere conseguir una particular 'Triple Corona' en el mundo del automovilismo junto a las 24 horas de Le Mans y el Gran Premio de Mónaco que ya tiene en su poder.