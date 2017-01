La vuelta de Mikel

No tuvo que ser fácil de digerir para Mikel Santamaría la situación en la que se vio sumido de pronto. Había jugado todos los partidos de la primera vuelta formando una parte importante de la mejor defensa de la categoría y, de repente, se vio sentado en el banquillo. El Racing fichó a Israel Puerto a finales del pasado año y Ángel Viadero lo utilizó como titular a las primeras de cambio. Antes, incluso trasladó al navarro al lateral izquierdo, donde no tiene tanto valor como en el centro de la retaguardia, para cubrir las últimas horas de ausencia de Julen Castañeda tras la confirmación de que a Bontempo se le estaba haciendo todo demasiado grande. Sin haber quemado ninguna traca y a pesar del respaldo de los números, se vio en un segundo plano que abandonó en Pontevedra. Entonces recuperó la titularidad y ahora confía en no perderla sin razón aparente para ello.

«Siempre que juegas es positivo», admite el defensa del Racing, que está completando su segunda temporada vestido de verdiblanco tras llegar procedente del Leganés. Después de la derrota del conjunto cántabro contra el Celta B, Viadero entendió que tenía que introducir algún cambio con vistas al encuentro de Pasarón y apostó por dos. Uno fue la entrada de Santamaría por Puerto y el otro la de Javi Cobo por Caye Quintana, que lleva con pie y medio fuera del club desde el pasado viernes.

A pesar de ser un jugador ya bregado y con experiencia, reconoce que, «después de estar un par de partidos sin jugar, volver a la titularidad me hacía mucha ilusión». Como un niño con zapatos nuevos. El encuentro de Pasarón suponía una ocasión buena para reivindicarse y considera que la aprovechó porque, de hecho, la portería se quedó a cero. Y ese siempre es el mejor síntoma que pueda recibir un zaguero. Con todo, Santamaría destaca por encima de todo la capacidad que tuvo el Racing de conseguir «una victoria en un campo tan complicado donde lo máximo que había conseguido un visitante era un empate».

Al igual que lo peor de la derrota contra el Celta B fue la pobre imagen de inferioridad que mostró el equipo de Viadero, quizá lo mejor de la victoria en Pontevedra fue la sensación de solvencia que recuperó el Racing. Destaca Santamaría que el conjunto cántabro «reflejó una mejoría» y éste cree que va a convertirlo en «dinámica» repitiéndolo el próximo domingo ante otro contrincante complicado y obligado por las circunstancias como es el Racing de Ferrol.

El encuentro de El Sardinero será una buena oportunidad para confirmar que lo sucedido el domingo pasado no fue flor de un día, sino el reflejo de una recuperación. De hecho, Mikel Santamaría asegura que dentro de la caseta ni mucho menos temen dar un paso atrás ni piensan «en fallar», sino en «mantener la misma línea y la misma dinámica que el otro día y trabajar, correr y pelear como en Pontevedra para meter las que tengamos». «El otro día aprovechamos una oportunidad buenísima para alejar a un rival directo del mismo modo que la semana anterior habíamos desaprovechado otra buenísima para dejar atrás al Celta B», recuerda.

A pesar de la victoria cosechada en el campo del Pontevedra, en el entorno racinguista se ha hablado mucho sobre una cierta sensación de debilidad que siguió transmitiendo la defensa. Es cierto que Iván Crespo tuvo que intervenir sólo en dos ocasiones sin necesidad de grandes lucimientos mientras que la portería se quedó a cero, pero hubo momentos de fragilidad que no terminaron de borrar todas las dudas que, desde diciembre, viene poniendo encima de la mesa el Racing. Mikel Santamaría defiende el trabajo realizado por él y por sus compañeros. «Yo no lo veo así», responde al ser puesto encima de la mesa esa imagen de cierta inseguridad en la retaguardia. «Está claro que hay muchas opiniones y que cada uno puede dar la suya, pero si somos el equipo menos goleado por algo será», recuerda.

De hecho, al Racing sólo le han marcado doce goles en 22 partidos, que es una gran marca sólo igualada en toda la categoría por el Albacete. Nadie lo ha hecho mejor. Y esto parece generar una gran paradoja entre esta realidad y esa sensación de ciertas dudas atrás que viene transmitiendo el equipo verdiblanco. «Si nosotros tenemos dudas, los equipos que han recibido más goles qué tendrán», deja caer el defensor navarro. Éste simplemente anima a «seguir así y a tener más acierto arriba del que estamos teniendo». Y es que, los números reflejan que el problema del Racing no está tanto en defensa como en ataque, donde está costando tanto marcar gol que la única manera de aspirar de verdad a los tres puntos es dejando la portería a cero. Sin esa premisa no hay nada que hacer. Y precisamente en la parcela ofensiva ha incidido el conjunto cántabro durante el mercado invernal.