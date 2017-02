Victoria de diván

Del éxtasis a la frustración. De la ilusión por la recuperación del paraíso perdido al auténtico terror al intuir el regreso de la rutina. Todo en noventa minutos. Había ganas de ver al Racing ganar otra vez en El Sardinero, pero de otra manera. Lo de ayer no es sólo jugar con fuego, sino también con la salud de un aficionado que aplaudió y disfrutó con sus jugadores en el primer tercio de partido para ver después cómo todo el bloque se caía como un juego de dominó. Es cierto que pocos se acordarán a final de temporada de cómo ganó el conjunto cántabro los tres puntos de ayer siempre que consiga el objetivo, pero urge analizar por qué sucede semejante apagón de luz ante un Lealtad que tampoco cumplió con la buena reputación que le precedía. Al final, lo único bueno fueron tres puntos que, sumados a la derrota de la Cultural, le dejan a sólo dos del liderato. El ritmo racinguista sigue siendo histórico. Eso no se lo quita nadie.

Sorprendió de partida Ángel Viadero apostando por una opción que había preparado durante la semana pero con la aparente intención de utilizarla en caso de urgencia, de que hubiera que tocar la corneta y llamar al séptimo de caballería. No esperó tanto. Hizo coincidir en escena a Dani Aquino, Abdón Prats y Carlos Álvarez siendo el primero de ellos quien, de partida, arrancó por la izquierda El resultado fue bueno. Aquino ni mucho menos se convirtió en un interior izquierdo, sino que siguió gozando de una libertad absoluta para moverse por donde quiso. Y siguió generando juego ofensivo, estando en todas e incluso disfrutando sobre el terreno de juego. No se le vio incómodo y el equipo ganó una sensación de peligrosidad arriba que hacía mucho que no transmitía.

Con Aquino en la izquierda y Santi Jara, un futbolista que tiende siempre a marcharse hacia dentro, por la derecha, el equipo tampoco perdió del todo las bandas, que es el peligro que corría. Éstas las ocuparon los laterales, que se convirtieron en carrileros largos participando de leno en los momentos de máxima inspiración verdiblanca. Castañeda y, sobre todo, Córcoles se gustaron más allá de la línea de medios, la cual atravesaban con una potencia de la que contagia. Ambos participaron de lleno en las oleadas racinguistas, que las hubo por mucho que no fueran capaces de terminar una historia con un final feliz.

Ese enorme esfuerzo de los laterales lo pagaron ambos con creces en el segundo tiempo. Entonces Viadero recuperó sus bandas dando entrada a Óscar y a Héber. Este último quiso seguir contando con la alianza del vasco para generar peligro pero éste ya no tenía motor para mucho más. De hecho, bastante tuvo con intentar controlar a Jandrín, el jugador que entró en el segundo tiempo por Valdo y que dio vida y peligrosidad al conjunto asturiano. Con él comenzó el miedo que, poco a poco, comenzó a apoderarse del bando racinguista. Parecía mentira que, con las enormes sensaciones que había llegado a transmitir el Racing en el primer tiempo terminara incluso pidiendo la hora.

Porque el conjunto cántabro viajó en el tiempo durante la primera media hora de partido. Volvió a los primeros meses de temporada, cuando el equipo presumía de una sensación de peligro y de verticalidad que añoraba. Prats y Carlos Álvarez lo hacen todo más fácil porque tienen una enorme capacidad para tocar de primeras y agilizar y alargar las galopadas dando aire a un ataque que entraba tan bien por un lado como por otro. El Sardinero llegó a disfrutar y a ovacionar a los suyos en un par de transiciones que confirmaron que los buenos tiempos habían llegado. Quizá por fin había llegado el día que tantos estaban esperando, ese en el que el equipo ganara fácil e hiciera disfrutar a su gente. Incluso marcó rápidamente un gol que alimentó aún más las ganas de fiesta. Sin embargo, tras el descanso llegó la tormenta.

Las malas sensaciones ya comenzaron a intuirse en los albores de la primera parte. Antes de ir a vestuarios ya cambió el partido, el Racing perdió la manija del balón y el Lealtad pasó más allá de la línea de medios. Hasta ese momento, el equipo asturiano se había mostrado como un rival sorprendentemente endeble, largo e incluso cómodo. Buena parte de culpa de todo ello quizá la tuvo la puesta en escena de los hombres de Ángel Viadero, que fue demoledora. Era un equipo intenso, ambicioso y que, sobre todo, disfrutaba. El gol fue un gol fantasma que llegó a los diez minutos pero el Racing pudo haber marcado cuatro minutos antes, cuando sus tres jugadores de arriba combinaron tocando de primeras (algo que llegó a hacer mucho el equipo durante veinte minutos) y desbordando a la zaga asturiana. Prats se la dejó a Aquino, Aquino asistió a Carlos Álvarez, que rompió la retaguardia y se quedó con terreno libre hasta la situación del portero del Lealtad. Lo normal habría sido que él mismo hubiera acabado la jugada pero apostó por el preciosismo, por seguir pintando el cuadro con pincel fino. En vez de rematar, buscó a Prats, que avanzaba también solo por el costado izquierdo del área. Y el pase no fue bueno. La jugada quedó en nada pero anunció que el gol no podría tardar mucho. Se mascaba.

Acabó llegando al saque de un córner. Tres de los últimos cuatro goles que ha anotado el Racing han nacido en un saque de esquina. Todos ellos, también el cuarto en discordia, que fue el de Burgos, han sido paridos en las botas de Santi Jara. El de ayer también. El asturiano botó un córner desde la banda izquierda que llegó al segundo palo. Por allí andaba solo Abdón Prats, que cabeceó el esférico devolviéndolo a la zona central del área. Éste llegó a los dominios de Javi Cobo, que tampoco tenía oposición. Nadie parecía tenerla. Al canterano le cogió de espaldas a la portería e intentó rematar con una chilena que le salió como un churro. La pelota no fue a portería, sino a la zona izquierda del área, por donde apareció Samuel para rematar a media altura con el pie. El balón dio en el larguero y después fue gol. Fue difícil de ver para el espectador pero el asistente lo vio claro, ya que corrió como un espectro al centro del campo comunicando al árbitro por vía interna que el juego no debía continuar porque había sido gol.

El Racing lo siguió buscando y se siguió gustando, pero se le apagó la luz. Tras el paso por vestuarios, el Lealtad fue un equipo más duro y solvente. Ya era imposible que concediera tantas facilidades como en ese 1-0 que había marcado Samuel. Al conjunto cántabro se le había ido la inspiración con la sensación de que no la había aprovechado bien y que tantas acciones lujosas habían sido mero artificio, ya que nadie recordaba una parada del portero asturiano. Ahora tocaba sufrir. Y el Racing lo hizo sin necesitar que Iván Crespo se luciera para mantener su portería virgen pero temiendo lo peor entre el minuto 71 y el 77. Entonces enlazó el Lealtad cuatro claras ocasiones que podían haber dibujado el drama en El Sardinero.

El conjunto cántabro se vino abajo. Javi Cobo se tuvo que marchar víctima de unos mareos que ni él ni el médico se explicaron mientras que Viadero dio entrada a Héber y Óscar para dotar de pulmones al ataque verdiblanco y de incluso una mayor profundidad. El técnico incluso quitó a Aquino, que ya había acabado con la lengua fuera el partido de quince días atrás ante el Racing de Ferrol y que ya daba muestras de fatiga. Todos las tuvieron porque el equipo cántabro se convirtió en una formación tan larga que obligó a todos sus jugadores a correr demasiados metros para intentar enlazar una rápida transición que acabara con el partido. Sintomático fue el segundo tiempo que tuvo que soportar Abdón Prats, que no sólo se quedó desasistido, sino que se hartó a correr detrás de un balón que nunca llegó a cazar. Lo suyo fue pura impotencia, puro vaciamiento que no iba hacia ningún sitio.

Santi Jara fue el encargado de intentar salvar los muebles tanto por su banda como cuando le tocó acompañar a Prats por el centro del ataque. El asturiano sigue progresando y parece no haber encontrado aún su techo en el Racing. Óscar contó con unos minutos para volver a sentirse futbolista y ya le dio tiempo para escribir una veloz carrera con Belda a los 93 minutos de juego que mereció acabar en gol. Sin embargo, su pase a Héber llegó tarde. Lo del gallego merece un aparte. Se estrenó como suplente ante el Lealtad y enseñó sobre el campo una desidia defensiva ciertamente preocupante. Salió airoso y triunfador de un par de dos contra uno en área rival que generaron peligro pero no echó ni una sola una mano a un Julen Castañeda que sufrió con el menudo Jandrín, que fue quien comenzó a fabricar el miedo en el área raciguista. Era el momento de apretar atrás e intentar estar juntos y ni quiso mirar qué sucedía más allá de la línea de medios.

Los momentos más peligrosos del Lealtad arrancaron con un durísimo disparo lejano de Rubén que se marchó besando el larguero. Dos minutos más tarde, fue el citado Jandrín quien dispuso de un aclarado en el área racinguista para rematar con dureza a portería exigiendo la intervención oportuna de Crespo. Sólo unos segundos después, el saque de un córner envió el balón al segundo palo, donde Belda lo volvió a meter en la olla y allí mismo lo remató Grande. Estaba en el lugar oportuno pero el remate le quedó alto. Con todo, lo que ya dio incluso argumentos para el cabreo fue otro saque de córner que, sin oposición y sin que Héber, que hacía de barrera, se inmutara, dio en corto el balón a Rubén para que penetrara solo y sin oposición en el área acabando la jugada con un duro disparo que envió la pelota alta. Es cierto que el Racing pudo matar el partido a la contra, pero todo ese sufrimiento es difícil de encajar. Es cierto que lo que valen son los puntos, pero la de ayer fue una victoria de la que preocupan.