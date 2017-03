A la venta otras 450 entradas para la ‘invasión’ de León

El partido del domingo ha levantado una gran expectación entre la afición racinguista. Nadie se lo quiere perder. Ni los más asiduos a El Sardinero ni quienes siguen la evolución del equipo desde una cierta distancia y preguntando a quien ven volver del campo con la bufanda enrollada al cuello cómo ha quedado el Racing. Las primeras tres mil localidades que envió la Cultural se vendieron en menos de cinco días de actividad en taquillas y hoy se pondrán a la venta otras 450 que llegaron ayer a las oficinas del club.

Todo apunta a que esas entradas no llegarán a la tarde. Habrá que darse prisa porque se intuye que la demanda va a ser alta a pesar del importante número de aficionados que ya tienen una localidad en su poder. Durante toda la mañana de ayer hubo gente que acudió a Los Campos de Sport pensando que ya estaban a la venta y también fueron constantes las llamadas de interesados preguntando por los detalles. Es mejor darse prisa y, posiblemente, hoy haya colas en Los Campos de Sport. El Racing ya ha preguntado a la Cultural si podrían enviar más en el caso de que esta nueva remesa vuelva a volar y, aunque no han recibido una respuesta afirmativa, tampoco han sido contundentes en la negativa. La puerta no está cerrada del todo.

Para ello, el club leonés debería facilitar otra zona del estadio a parte de todo el lateral que será racinguista. Con todo, quien no pueda acudir hoy a El Sardinero o se quede sin ella, siempre tendrá la posibilidad de adquirir su localidad en León o incluso desde la página web de la Cultural. No podrá estar donde están todos los racinguistas pero, por otro lado, se espera un buen ambiente de fútbol entre las dos hinchadas.

De este modo, parece sencillo pensar que la asistencia de aficionados racinguistas en el campo del líder rondará los cuatro mil. Será, por tanto, un desplazamiento histórico que, en la práctica, supone que estarán en el Reino de León la mitad de los que estuvieron el pasado domingo en El Sardinero viendo el duelo entre el conjunto verdiblanco y la Ponferradina. El hecho de que el ritmo de venta haya sido rápido desde un primer momento y el buen estado de forma que atraviesa el equipo ha ido animando a quien pudiera tener dudas o a quien ni se lo hubiera planteado a dar el paso y no querer perderse lo que apunta que será una auténtica fiesta durante todo el fin de semana.

Llamamiento local. En León ya están esperando la marea verdiblanca y, como su gran objetivo es, por encima de todo, conseguir una victoria que les consolide en lo más alto de la clasificación, están haciendo lo posible por evitar que el Racing tenga la impresión de estar jugando en su propio campo. Así, el director general de la entidad leonesa, Felipe Llamazares, ha hecho un llamamiento a la afición «porque ya no hay excusas y el equipo necesita que esté detrás de él León y, si no vienen, es que la ciudad no quiere un equipo en Segunda».

En una entrevista concedida a Efe ha añadido que «éste es el día después de años de queja del aficionado porque ahora la entidad no tiene deudas, el equipo juega muy bien, es un proyecto sólido, limpio, sano y no contamina y en un signo de identidad para reivindicar lo leonés». El dirigente culturalista ha confiado en que la afición culturalista responda para «superar y empezar a meter el primer gol» para compensar la masiva visita de seguidores racinguistas.

Sobre la importancia del choque entre el primer y segundo clasificado, ha afirmado que es «importante, pero no decisiva, solo para el duelo particular, porque después quedarán ocho jornadas por delante y sobre la facilidad o no de los calendarios todo son conjeturas». De todas formas, ha aventurado un partido «muy disputado y complicado, difícil de marcar para ambos equipos y sin duda el mejor duelo que se puede ver en toda la Segunda División B, como se demuestra por la trayectoria de ambos equipos».

Llamazares se ha mostrado convencido que ambos equipos llegan a la cita «en el mejor momento, porque la Cultural ha pasado en estas dos últimas jornadas el pequeño bache que sufrió y ha vuelto a ser la de siempre, mientras que el Racing llega muy fuerte». Las características de ambos equipos son diferentes, según ha comentado el director general de la Cultural, por lo que supondrá «una lucha de estilos diferentes, pero igual de competitivos, porque ellos son letales».

Llamazares ha lanzado también un mensaje a la hostelería leonesa que será la gran beneficiada del masivo desembarco de afición visitante: «Solo les digo que comparen la recaudación obtenida este pasado fin de semana y la que harán en este próximo, para que después de acuerden de la Cultural». Con respecto a la posibilidad de un último refuerzo para la plantilla dada la lesión de larga duración del delantero Samuel Delgado, lo que habilita a la entidad a realizar una incorporación, ha confirmado que no estará ligado a lo que ocurra en estas próximas jornadas «pero no es descartable, siempre que se encuentre alguien determinante, previsiblemente para la delantera»

Gallar quiere «dar un golpe encima de la mesa»

El extremo de la Cultural y Deportiva Leonesa Alex Gallar, que volverá al equipo frente al Racing tras cumplir su sanción ante el Mutilvera, ha confiado en dar ante el conjunto cántabro un «golpe sobre la mesa». No obstante, ha reconocido que la victoria «no resultaría definitiva, pero sí importante para la moral del equipo y el sentimiento de la afición». El jugador catalán ha declarado que el duelo del domingo «son de los partidos que a todo jugador le gusta disputar» y se ha mostrado convencido del respaldo de la afición «al ser conscientes de lo que hay en juego y seguro que se movilizará porque se les necesita». Sobre la incidencia en la presión sobre los jugadores ha indicado que refleja que «puede influir en algún jugador que no esté acostumbrado a este tipo de partidos, pero eso no debe hacer caer en la ansiedad». «Tenemos que ser nosotros mismos y controlar el partido como si hubiera una o ninguna persona», ha dicho. Gallar es el segundo máximo goleador culturalista con doce dianas, tan sólo por detrás de Benja Martínez, que tiene 18, y ha sido el único jugador que de momento ha ampliado su contrato por tres temporadas más después del interés en su fichaje por el CD Mallorca durante el mercado invernal, que incluso estuvo dispuesto a pagar un traspaso para hacerse con el jugador, algo que pocas veces se ve teniendo en cuenta que éste está en Segunda B. En cuanto a las virtudes del Racing, ha centrado sus mayor peligro en «su juego aéreo y están haciendo goles a balón parado o en segundas jugadas y es como un martillo con continuos balones al área», ha precisado. El exjugador del Hércules de Alicante ha confiado en que su equipo «pueda ser dominador, ponerse por delante en el marcador y no parar porque habrá momentos para sufrir y por eso hay que demostrar hacia dónde va el equipo y de lo que está hecho cada jugador».