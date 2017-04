Cuando un equipo como el Boiro entra a El Sardinero, sabe que hay muy pocas posibilidades de que salga vivo de allí. Va a morir y lo sabe. Con esa certeza entró Will Munny al salón de Big Whiskey en ‘Sin Perdón’ o JB Books al bar de su pueblo natal en ‘El último pistolero’ cuando fue a ajustar cuentas con aquellos tres malechores. Es como cuando el buscavidas Eddie Felson volvió al salón de billar de ‘El Gordo de Minnesota’ sin posibilidad alguna de salir con vida de allí. Todos ellos se sabían cadáveres andantes, pero lo que buscaban era escribir su última escena con dignidad. Eso es lo más importante. De eso va también Million Dolar Baby o el Gran Torino, quien acude a aquella casa desarmado pero buscando una muerte digna. Es lo que queda cuando todo está perdido y es lo que intentó ayer el equipo de un pequeño pueblo de la costa atlántica gallega que jugó en un escenario donde, hasta hace bien poco, nunca había soñado jugar.

El Boiro y el Racing cruzaron sus opuestas trayectorias. Así de bien le va a uno y así de mal le ha ido a otro. Baño de humildad. La diferencia entre la realidad de unos y la de otros es enorme y, como mejor manera de mantener cuanto menos la dignidad y mantenerse vivo el máximo tiempo posible, el equipo gallego apostó por una maniobra que ni mucho menos fue original. Fredi Álvarez, su entrenador, repasó vídeos y comprobó que unos paisanos suyos como el Coruxo se escaparon con todo el botín de Santander jugando con cinco atrás y que el Somozas, sólo quince días atrás, provocó que la afición local pitara s sus propios jugadores al ver cómo se chocaban contra un muro levantado por el colista. Ahí estaba el camino. Munny, Books, Felson o Walt Kowalski. No todos acabaron muertos. Apostar por el honor, los principios o la dignidad a veces recompensa con la supervivencia.

Al Racing no le cogió por sorpresa el planteamiento que le propuso el Boiro. Los equipos de fútbol también usan vídeos y el rival de ayer apostó por mantener la misma táctica que el Somozas. Sin embargo, desde que el equipo verdiblanco se chocara con aquel planteamiento quince días atrás, ha venido preparando situaciones semejantes en los entrenamientos. En esta última parte de la fase regular saben los jugadores del equipo cántabro que se van a medir a equipos de la zona baja que se están jugando la vida y que están dispuestos a celebrar como un título un solo punto. Por eso Viadero apostó por trabajarlo. No se podía repetir el episodio del partido ante el colista, que sólo se desequilibró gracias a un penalti provocado por Héber.

Un equipo como el Racing no puede depender de eso y por eso ayer salió mucho mejor preparado para atacar una defensa de cinco hombres. Para empezar, ayer tenía banda derecha, algo que le costó encontrar quince días atrás, cuando Santi Jara estaba lesionado. Entonces comenzó Héber por el carril del siete pero en seguida cambió el sitio con Pau. Aquel día, el conjunto cántabro no encontró a sus locomotoras exteriores y ayer sí. Ahí estuvo la principal diferencia con la manera de afrontar esa defensa de cinco.

Ayer al Racing no le cogió por sorpresa. Quizá por eso no se le apagó la luz. Su puesta en escena fue mucho más positiva que la de quince días antes. Entró al partido con una enorme intención de comerse a su rival y de no esperar al segundo tiempo para poner una marcha más. Pero no todo era una cuestión de intensidad, de ganas o de intenciones de partida, sino que también hubo mucho más fútbol.

Lo primero que hay que hacer cuando uno se encuentra con una sólida muralla es ver dónde puede haber un ladrillo suelto y por dónde se puede meter la mano. El Racing lo encontró ayer por banda izquierda. No sólo se encontró con un Héber especialmente inspirado, sino también muy superior a un Axel que no pudo con él. El de Santoña tuvo ayer un enorme trabajo con el gallego, al que conoce bien porque compartieron pretemporada. De poco le sirvió ese conocimiento.

OTRA VEZ HÉBER. Héber también estuvo inspirado ante el Somozas. De hecho, fue el hombre del partido. La diferencia fue que ayer tuvo ayuda. En primer lugar, en su propia banda porque, al contrario que en el partido ante el colista, los laterales tuvieron mucho más protagonismo en campo contrario . Julen se sumó al ataque con asiduidad y más de lo mismo hizo Córcoles. Eso ayuda a generar dos contra unos en banda y a ganar en capacidad de sorpresa, algo fundamental cuando el objetivo es derribar a un equipo que sale al campo con el único objetivo de resistir.

Pero la ayuda no sólo vino desde atrás. Al contrario que en el último episodio ante una retaguardia de cinco, el Racing jugó ayer con dos, una en cada extremo del campo. Porque Santi Jara rindió a un enorme nivel, se atrevió con acciones individuales que también pueden servir para romper la muralla y, sobre todo, volvió a sacar de su chistera esos centros suyos que son pura dinamita. En uno de ellos, no a balón parado, sino en jugada, llegó el gol inicial de Abdón Prats.

Pero para que las bandas sean protagonistas hay que encontrarlas. Y para eso resultó fundamental un mejor posicionamiento de los jugadores verdiblancos sobre el prado que quince días atrás. La columna vertebral se colocó mucho más escalonada. Uno de los grandes pecados en el partido ante el Somozas fue ver jugar a Beobide y Peña no sólo demasiado juntos, sino también en paralelo. Ayer no. El guipuzcoano (y después Sergio) se colocó por detrás del vizcaíno permitiendo que éste estuviera más cerca de Aquino, que también se alejó de Abdón Prats para conectar mucho mejor las líneas. A todo ello hay que sumar una mayor elaboración en la creación. Evitó el Racing los balones en largo que, en el fondo, son un chollo para una defensa de cinco. Y esto también ayudó.

El resultado fue mucho más óptimo y, aunque el primer gol llegó al filo del descanso, lo hizo a tiempo para recompensar el buen primer tiempo. Aquel tanto de Prats provocó que el Boiro cambiara a defensa de cuatro jugadores en el inicio del segundo tiempo, pero se encontraron con un gol y no sóló volvieron los gallegos a defensa de cinco, sino que terminaron quitando a sus dos jugadores de ataque para poner más trabajo en el medio campo. Aquello ya fue una trinchera absoluta. El partido se convirtió en una auténtica prueba de fuego que acabó superando el conjunto cántabro de manera agónica y casi heroica. Fue el segundo partido en casa ante una defensa de cinco y en ambos ha marcado tres goles. Lo mismo no parece una idea tan buena como parece.