Un guión redondo

El Racing se hizo el domingo, en la trigésimo quinta jornada del campeonato, con un liderato que había perdido en la décima. Ha esperado al mejor momento para recuperarlo dando forma a un guión perfecto que sólo necesita ser rematado. Si hay dos fases importantes a lo largo de una temporada son tanto la parte inicial del calendario como la final. La primera de ellas dota de confianza y de seguridad al grupo y la segunda es la decisiva. Es cuando hay que mostrar el mejor nivel. Y el conjunto cántabro está consiguiendo cumplir con ambas premisas. Comenzó como un cohete pero está logrando terminar mejor aún. El salto en el tiempo entre la décima jornada y la trigésimo quinta sólo ha servido para reforzarle y hacerle aún mejor.

El Racing perdió el liderato del grupo tras su primer traspiés. Llegó a la décima jornada habiendo cedido sólo un empate y, en el momento en el que perdió el único partido a domicilio que ha perdido en toda la temporada, que fue el de Ponferrada, perdió también el primer puesto. Llegó a enlazar siete victorias consecutivas pero eso no le valió para conseguir un colchón del que poder disfrutar cuando llegara un mal momento, ya que la Cultural también venía lanzada. Ésta sumó dos empates en las tres primeras jornadas pero, desde ese momento hasta la décimo sexta jornada, lo único que se dejó por el camino fueron dos puntos en El Sardinero. Por eso le arrebató al conjunto cántabro el primer puesto en cuanto éste perdió su primer partido.

El espectacular inicio liguero del Racing dio paso a su peor momento de la temporada. A Ángel Viadero se le vino abajo el proyecto por las lesiones continuadas de Julen Castañeda, Borja Granero y César Díaz. El primero no tenía un sustituto natural y al que ficharon para ocupar su plaza no funcionó, mientras que los otros dos jugadores, que habían rendido a un enorme nivel, no sólo eran importantes por su calidad, sino, sobre todo, porque reunían una serie de cualidades que caracterizaban al propio grupo. Pasó el conjunto cántabro por un momento delicado que prácticamente enlazó la derrota de Ponferrada con los empates ante la Cultural, el Somozas y la Arandina y la derrota frente al Coruxo. Esto hizo que el equipo de Viadero pasara de ser líder a ser segundo con una desventaja de ocho puntos después de aquellas mediocres tablas firmadas en Santander contra el equipo de Aranda de Duero. Corría entonces la décimo quinta jornada.

El Racing voló a principios de temporada y está volando ahora, pero quizá el momento clave fue ese periodo entre noviembre y enero en el que el equipo no sabía muy bien cómo quería salir del momento delicado en el que se encontraba por la pérdida de efectivos capitales para el proyecto. Tuvo claro que tenía que llegar al mercado de invierno con vida para poder entrar a boxes y reconstruirse. Y lo logró. Los hombres de Viadero se aferraron a lo más alto de la tabla gracias, precisamente, a una confianza y una personalidad que habían adquirido gracias a ese enorme comienzo de curso. Esos primeros compases fueron contrarios a los escritos durante el curso pasado y por eso no se generaron esas dudas ni esa ansiedad que tan caras resultaron para el equipo de la campaña pasada en cuanto le venían mal dadas.

Le gusta destacar a Viadero que cuenta con un grupo de jugadores ambiciosos, que, sobre todo, saben mantener su personalidad sobre el terreno de juego. Por eso tiene la certeza de que «cualquier otro equipo se hubiera caído en los momentos difíciles por los que hemos tenido que pasar». Y el suyo no lo ha hecho. Se vio ocho puntos por detrás del primer puesto pero se aferró a la pelea sin dejarse ir. La cuarta plaza está resultando especialmente barata en el presente campeonato y quizá lo sencillo habría sido dejarse ir y mirar a largo plazo. Pero no ha sido el caso. Esos ocho puntos de desventaja respecto a la Cultural hace ya un par de semanas que han pasado a ser tres de ventaja. Once puntos más que los leoneses han sacado los cántabros en veinte jornadas.

Haber escapado vivo de esos malos momentos hace que el Racing incluso haya salido reforzado. Se movió bien en enero y logró sumar un gran ataque a su ya sólida defensa. Ahora marca con facilidad y prácticamente está promediando tres goles por partido, lo que es toda una garantía para un equipo que casi no encaja. Venía marcando unos números de escándalo de la mano del Celta B pero el filial celeste sucumbió de manera sorpresiva el pasado domingo en su propio campo frente al Boiro, un equipo en posiciones de descenso.

Eso ha permitido al Racing hacerse con el primer puesto en el momento justo, a falta de sólo tres jornadas para dar por terminada la fase regular. Mantener ese liderato es fundamental para asaltar con mayores garantías el playoff y lo bueno es que el equipo verdiblanco puede afrontar esta recta final con un pequeño margen de error. Aún se puede permitir un empate gracias a la derrota del Celta B, al que le queda por jugar en Aranda el próximo fin de semana, recibir después al Caudal y, por último, visitar al Guijuelo. Allí jugará el conjunto cántabro el próximo domingo a partir de las seis y cuarto. Los salmantinos aún no están salvados y afrontan el partido en su mejor racha de toda la temporada. Se antoja un encuentro complicado para los de Viadero pero por allí puede pasar buena parte del objetivo.