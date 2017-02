La sombra de Rebeca

Rebeca es una de las tres mejores películas de Hitchcock. Se titula así porque así se llama su principal protagonista, que tiene la particularidad de no aparecer ni un solo segundo en pantalla. Aún así, todas las escenas giran en torno a ella. Está mucho más presente en el desarrollo de la acción que si apareciera en persona. Su personalidad es así mucho más potente. Quizá porque entra en juego el imaginario de cada uno, ya que es cada persona la que la tiene que poner rostro, rasgos, gestos y andares. Está viva a pesar de ser un cadáver ya enterrado. Desde su vida pasada, es capaz de influir en el presente y en el día a día de los personajes que sí dan desarrollo actual a la historia. No hay, por lo tanto, que minusvalorar la capacidad de acción de quienes no están por cualquier razón. Su sombra puede ser muy alargada y ese peligro tenía ayer el Racing al no contar con una figura como Álvaro Peña. Él podía ser Rebeca.

El de ayer fue el segundo partido esta temporada que se perdió el futbolista vizcaíno. La diferencia fue que en el primero de ellos aún había en la recámara otro jugador con experiencia como Borja Granero. Ayer no. Ángel Viadero tuvo que echar mano de dos jugadores de la casa que están debutando esta temporada no sólo en el primer equipo, sino también en Segunda División B. La responsabilidad que se cernió sobre ellos se sumó a la ilusión generada por ver a dos futbolistas cántabros ocupando la sala de máquinas. Había que olvidar por fin a Rebeca. Había que quemar Manderley.

El partido no sólo fue una oportunidad para dejar bien claro, por si a alguien le cabía alguna duda, que están preparados para la acción. También era una de las últimas tardes que iban a tener disponibles sin la presencia en la convocatoria no sólo de Rebeca, sino también de otro recién llegado que aún está por debutar y que también tiene potencial para proyectar una enorme sombra. Se trata de Jagoba Beobide. No es difícil pensar que estos dos futbolistas, ambos vascos y ambos ausentes ayer, van a acabar haciéndose fuertes en la sala de máquinas. Por eso la cita tenía carácter de oposición para Javi Cobo y Sergio Ruiz.

Lo cierto es que a ambos les tocó encargarse del centro del campo en un partido que resumió la temporada racinguista en 90 minutos, ya que pasaron de disfrutar a lo grande a sufrir como perros. Comenzó la contienda resultando cómoda para los dos gracias, ante todo, al gol tempranero que por fin consiguió marcar el conjunto cántabro. Eso lo hace todo más sencillo y lo disimula todo. Porque los problemas para generar un juego posicional fluido siguieron estando ahí excepto en esos minutos en los que el equipo cántabro dio la sensación de estar bendecido por una varita mágica. Ante todo, disfrutó y se gustó en las rápidas transiciones pero mantuvo sus vicios y virtudes cuando tocó bajar un poco el ritmo. La sombra de Rebeca estaba ahí, pero la vida con Rebeca tampoco era mucho mejor.

Quien más añoraba a Rebeca era la dama de llaves de Manderley, dispuesta a arder con todos los recuerdos que hacían presente a la ausente en cada esquina del caserón. El fuego lo purifica todo. Aquella mujer era una mala al más puro estilo de las madres de Hitchcock. Ella no estaba muerta, sino que era la principal encargada de dar vida a quien sí lo estaba. Contra ella también debió pelear Alberto, un jugador que tuvo su momento de gloria durante la primera vuelta de la presente temporada. Por él apostó Viadero para intentar cambiar una mala dinámica de su equipo en el mes de noviembre. Con él cambió el dibujo y logró poner fin a la sensación de vulnerabilidad que llegó a transmitir el equipo una vez que puso fin a su racha triunfal. No duró mucho porque su aparición fue tan repentina como su desaparición.

Si importante fue el partido de ayer para Javi Cobo y Sergio, más aún lo fue para Alberto, que está un peldaño por debajo en las prioridades del técnico. Los de ayer fueron sus primeros minutos del 2017 y, por lo tanto, a las seis y cuarto pasó por El Sardinero un tren al que debía subir. Antes de que se cumpliera el cuarto de hora de juego en el segundo tiempo, tuvo que entrar al partido para sustituir a un Cobo que se marchó tocado. Se mareó de manera repentina y tuvo que parar. Éste había hecho un trabajo tan sucio como poco vistoso y valioso. De hecho, quizá se valoró más tras su marcha, ya que coincidió con el derrumbe del colectivo. Él también sabe proyectar sombras.

A Alberto le toco la parte más complicada del partido, tener que jugar cuando el Lealtad comenzó a darse cuenta de que podía hacer daño a un Racing que, con el paso de los minutos, había dado la sensación de ser puro artificio. Quizá la sombra de Rebeca sí se proyectó de verdad en esos instantes de sufrimiento, cuando hacía falta un poco de pausa o alguien que aportara un poco de tranquilidad a un centro del campo que se abrió en exceso y que incluso cayó en unas pérdidas de balón que no se podía permitir el Racing en plena fase de sufrimiento. En esos instantes en los que quien más o quien menos vio cómo se mascaba la tragedia, no habría sido malo encender la mecha y quemarlo todo. Cerrar los ojos y dejar que pasara el tiempo. Es difícil que una ausencia como la de Rebeca no se note. En el fondo, era una mujer con mucha clase. Con sus problemas, pero con mucha clase. Y su muerte la rodeó de misterio. Todos saben ya qué dieron de sí Sergio, Javi Cobo y Alberto pero nadie sabe si el partido habría sido otro con Álvaro Peña. Eso ya entra dentro del imaginario de cada uno.