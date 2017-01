Tres semanas de baja para Jagoba Beobide

Malas noticias para el Racing en general y para Jagoba Beobide en particular. El jugador vasco, que por segundo jueves consecutivo se tuvo que retirar del entrenamiento que estaba completando el equipo en Los Campos de Sport por unos dolores en el aductor, se sometió esta vez a una resonancia magnética que dejó ver algo que no habían visto las anteriores pruebas. El centrocampista sufre una rotura de fibras de grado dos que le obligará a parar durante tres semanas. Es un contratiempo para un Ángel Viadero que pretende adaptar a todos sus nuevos futbolistas cuanto antes y también para él mismo, que estaba con ganas de volver a sentirse futbolista tras tantos meses sin competir.

«Nos da pena porque es un chaval que tenía unas ganas tremendas», aseguró Ángel Viadero tras conocer la noticia. Recordó que el futbolista se había «resentido» de la misma zona que le impidió jugar en Pontevedra y, aunque las «anteriores dos pruebas que se le habían hecho no vieron nada, en esta sí se ha visto una pequeña herida que le hace parar».

Ya anunció el técnico racinguista que van a ser «precavidos» con Jagoba Beobide. Sobre todo, porque es un futbolista en quien han pensado, sobre todo, de cara al playoff. Por eso lo fundamental es que se recupere bien y ser pacientes. «Hay que transmitirle tranquilidad porque él está con muchas ganas de sumar al grupo y aportar», confirmó el propio entrenador racinguistas.

A la baja del guipuzcoano se suma la de Alberto, por lo que no sería descartable que Josemi entrara hoy en la convocatoria para el encuentro de mañana junto a los también medio centros Álvaro Peña, Sergio Ruiz y Javi Cobo, que serán quienes se disputen los dos puestos disponibles en la sala de máquinas en el once. Todo apunta a que la intención del técnico es repetir el mismo once mañana con la novedad de Carlos Álvarez.