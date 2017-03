Santi Jara ya está listo

Hoy se cumplen dos semanas desde que Santi Jara tuviera que retirarse precipitadamente del entrenamiento que el equipo estaba completando en El Sardinero. Como cada jueves, era día de partidillo a campo completo, lo que aquel día era incluso más especial al ser el último antes de la visita a León para disputar el partido más esperado por todos. Sin embargo, las ganas de jugar un encuentro que nadie se quería perder y que ya preveía la presencia de casi cinco mil racinguistas en las gradas, cayeron en saco roto para el futbolista de Almansa. Fue víctima de una rotura de fibras apenas 72 horas después de que Óscar hubiera caído en otra más grave. El jugador manchego se perdió el partido contra la Cultural pero también el del domingo pasado contra el Somozas, pero ya no se perderá más. Está presto y dispuesto para jugar.

Si hubiera hecho falta, Santi Jara podría haber jugado ante el rival gallego del pasado fin de semana. Sin embargo, sus sensaciones no fueron del todo buenas en el entrenamiento del sábado y él mismo se descartó. Ahora la historia es otra. Él ya se ve bien y con confianza y, si no sucede nada raro en las próximas horas, el sábado subirá al autocar que desplazará a la expedición verdiblanca hasta Vigo, donde el Racing jugará contra el Coruxo, quizá uno de los equipos más difíciles que le quedan por superar hasta el final de la fase regular.

Tras el entrenamiento, fue el mismo futbolista manchego quien aclaró que sus sensaciones en la intensa sesión de trabajo que acababa de completar junto a sus compañeros se había «encontrado bastante bien». Sobre todo, teniendo en cuenta que había sido la primera vez después de quince días en segundo plano en el que se había incorporado a la rutina del resto. «Sí es verdad que me he encontrado con un poco de falta de ritmo, pero estoy con ganas de entrar ya en el equipo y de ayudar en todo lo posible», precisó Santi Jara ante los medios de comunicación presentes en las instalaciones Nando Yosu.

Cuestionado sobre si se sentía en disposición de jugar el domingo en Coruxo, recordó que eso lo tendría que «decidir el míster» pero que todo apuntaba a que, cuanto menos, él iba a estar disponible. Lo cierto es que nadie duda de que incluso entrará en el once inicial, ya que, desde la semana en la que cayeron lesionados él y Óscar, el Racing no ha dispuesto de ningún jugador de banda derecha. En León jugó Sergio con escasa fortuna, después entraría Javi Cobo mientras que el pasado fin de semana fue Héber quien comenzó por el carril del siete para, rápidamente, ceder el sitio a Pau Miguélez, que se lo acabaría devolviendo al propio Cobo.

Esto ha hecho que se le haya echado de menos no sólo por su capacidad de sacar cosas positivas al puesto, sino por el guante que tiene para botar las jugadas a balón parado. En León resultaron un desastre mientras que mejoraron el pasado domingo, cuando ya fue Aquino quien se encargó de sacarlo todo. El problema es que si el murciano es el que saca no puede ser el que remate. Y no anda el Racing sobrado de rematadores con envergadura para hacer buenas las jugadas de estrategia.

Complicaciones. Con Santi Jara vuelve la capacidad del conjunto cántabro para hacer daño en este tipo de acciones. Le tocará recuperarlas en un escenario complicado como Coruxo, donde a buen seguro el Racing se encontrará con un rival bien replegado. A menudo, partidos que se pueden convertir en un asedio son desatascados con jugadas a balón parado. El futbolista manchego vaticina que va a ser «un partido complicado» porque tiene «experiencia en aquel campo», donde ha jugado «varias veces», y siempre ha habido dificultades. «Es un equipo que mete mucha intensidad al juego», destacó. Además, recordó que la categoría está enseñando «que no es fácil ganar en ningún sitio fuera de casa» y menos aún lo será en O Vao: «Es un muy buen equipo, un rival jodido que, además, está bien situado en la tabla».

El Racing precisa ganar en Coruxo para sacar todo el rédito posible de lo que pueda suceder en León entre el Celta B y el líder. Santi Jara se moja a la hora de valorar qué es lo que mejor le puede venir al equipo verdiblanco. Entiende que lo ideal sería «el empate» aunque, si ha de elegir por la victoria de uno de los dos contendientes, apostaría por la del bando gallego. «Visto los calendarios, igual nos puede venir mejor que gane el Celta B», afirmó. Pero lo hizo «desde un punto de vista muy personal, ya que para nada tiene que ver con lo que pueda pensar el grupo». «Ojalá perdiesen los dos esta semana», bromeó. Pero eso no va a pasar. Hay que elegir.Y lo que, sobre todo, hay que hacer es ganar en O Vao.