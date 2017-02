El Racing, el equipo que mejor se maneja en espacios cortos

La Cultural Leonesa ha marcado 26 goles más que el Racing en 25 partidos. Casi ha celebrado el doble que el conjunto cántabro porque, mientras que éste ha marcado treinta, el líder 56. Está sólo a cuatro de doblar la marca del equipo que pilota Ángel Viadero. Sólo este dato ya invitaría a pensar, para quien no siga el día a día del grupo, que ambos equipos están muy separados en la clasificación y que navegan en diferentes mares, pero la realidad es muy diferente. La distancia entre ambos es de sólo dos puntos. Haber marcado prácticamente el doble de goles solamente les ha servido a los jugadores de Rubén de la Barrera para disfrutar de una renta mínima, lo que da pie para abrir un intenso y cerrado debate futbolero.

Esta realidad podría también invitar a pensar que, además de marcar muchos goles, la Cultural es un coladero. Pero nada de eso. Sólo ha encajado 17, que son sólo cuatro más de los que ha recibido el Racing. Es una gran cifra teniendo en cuenta, además, que en esta última jornada el líder encajó dos tantos (en los tres primeros minutos de partido) y el conjunto cántabro ninguno. El misterio está ahí presente y es exclusivamente explicado por la capacidad de los hombres de Ángel Viadero de conservar todo el valor de los goles. Convierte cada uno de los que marca en oro hasta tal punto de que trece de las 16 victorias que ha conseguido han sido por la mínima. No le sobra nada pero tampoco le faltan demasiadas cosas.

El Racing no sólo ha conseguido trece de sus 16 victorias por la mínima, sino que nueve de ellas han sido tras rentabilizar al máximo un solo gol y, por tanto, con un 1-0 o un 0-1 final en el marcador. De hecho, las cuatro victorias que ha conseguido hasta la fecha en el 2017 han tenido alguno de esos marcadores. Es cierto que el conjunto cántabro ha ganado pólvora y alternativas arriba gracias a sus buenos movimientos en el mercado invernal, pero también lo es que, por ahora, no ha sido capaz de marcar más de un gol en un mismo partido en la segunda vuelta después de haber superado ya seis jornadas. Para ganar ha tenido que dejar su portería a cero porque cada vez que ha recibido goles (Celta B y Racing de Ferrol) ha perdido puntos.

Los cuatro partidos que el Racing ha ganado por la mínima marcando más de un gol han demandado otras tantas remontadas. Sucedió así en los envites ante Tudelano, Valladolid B, Caudal e Izarra. Así, las únicas victorias un tanto holgadas que ha logrado el conjunto cántabro hasta la fecha han sido las que consiguió ante el Pontevedra y el Burgos en casa (en ambos casos por idéntico 2-0) y ante Osasuna B en Pamplona (0-3). En todos los demás encuentros le ha tocado sufrir y apretar los dientes hasta el final para conseguir todo el botín.

No es casualidad. Esa capacidad del conjunto cántabro para rentabilizar al máximo sus goles y ganar por la mínima es una constante tan repetida que, como reconocía Roberto Aguirre, entrenador del Lealtad, el pasado domingo, «no puede ser casualidad». Él mismo ha visto cómo su equipo ha perdido los dos partidos contra el Racing por 1-0 y 0-1 tras un penalti incluso un tanto riguroso en Les Caleyes y un gol fantasma en El Sardinero. Quizá mereció más. Sobre todo, en el partido de Santander, pero se fue de vacío. Sobre todo, porque el equipo de Villaviciosa ha sido incapaz de marcar un gol al equipo verdiblanco en las cuatro ocasiones en las que ambos se han visto las caras.

Aguirre recordó que ni siquiera cuando el Racing está KO y su rival crecido, como pasó el domingo en El Sardinero, encaja gol el grupo pilotado por Ángel Viadero. «Eso es porque hay un trabajo detrás que hace que el equipo no se desarme ni siquiera cuando se ve superado», subrayó el técnico asturiano. Y éste habló de «solidez», de «solidaridad» y de la capacidad de conseguir que cada jugador tenga «un gol dentro del grupo que hace que nadie vaya por libre». Todos esos ingredientes unidos consiguen que se acabe generando una cierta impotencia en el atacante rival, que tiene la sensación de estar siendo peligroso sin conseguir premio alguno.

Lo cierto es que, tras varias semanas poniendo el acento en la defensa a pesar de los enormes números que acumula, el domingo fue ésta quizá la mejor línea del partido. Sólo sufrió en esos momentos de inspiración de Jandrín a los que tuvo que hacer frente Julen Castañeda sin recibir ayuda alguna en su banda. Cayó en continuos dos contra uno que no encontraron la solidaridad de quien tenía arriba. Más allá de esos siete minutos, el Racing no sufrió. Los laterales incluso fueron importantes en ataque en el primer tiempo y los centrales se mostraron sólidos. Esa pareja formada por Samuel y Santamaría se volverá a romper el domingo en Valladolid pero no por culpa de una nueva suplencia del navarro, sino por la sanción del primero de ellos. Por vez primera se verá jugando juntos a Santamaría y a Israel Puerto, lo que quiere decir que éste jugará a pierna natural. Es de esperar, por lo tanto, una mejoría en su rendimiento después de su decepcionante puesta en escena com jugador verdiblanco.