El Racing apura las horas para poder alinear a Jara

Lo bueno del fichaje de Santi Jara era que podía ser utilizado por el Racing desde el mismo día de su llegada. El jugador llegó fino, en forma y con ritmo de competición, ya que había competido hasta principios de diciembre con su equipo georgiano. Sin embargo, aunque hace ya un par de semanas que se oficializó su incorporación al club cántabro y que el sábado hay partido, su participación en el mismo aún estaba ayer en el alero. La culpa suele ser de un problema convertido en tópico futbolístico: el tránsfer.

La federación georgiana todavía no ha enviado a su homóloga española ese documento requerido para que ésta pueda tramitar la ficha de Santi Jara por el Racing. Y sin ésta no podrá ser de la partida en Palencia por mucho que Ángel Viadero estuviera dispuesto a incluirlo en el once inicial. Durante los entrenamientos, el centrocampista manchego ha dejado bien claro que está en condiciones de aportar muchas cosas al equipo pero todavía deberá esperar.

El último día de plazo es el de hoy porque mañana es festivo. Lo cierto es que este periodo navideño no ha ayudado a agilizar los trámites y menos aún esta semana, que tiene un día menos de actividad por el Día de Reyes, en el que las oficinas federativas en Madrid estarán cerradas y no se podrá tramitar ficha alguna.

De esta manera, en el Racing cuentan las horas para recibir ese dichoso documento que le permita disfrutar de su jugador desde pasado mañana. Ese tránsfer no es otra cosa que la validación de que el futbolista se ha marchado de Georgia sin deber nada a nadie. Él cumplió allí su contrato una vez que terminó la liga de aquel país y confía en que durante el día de hoy llegue in extremis ese papel que le permitiría jugar en La Balastera para que su entrenador pueda olvidar por fin la acumulación de bajas en banda derecha que él ha llegado a solucionar.