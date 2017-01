preocupa beobide

En el Racing comienzan a estar preocupados por Jagoba Beobide. Sus molestias físicas de la semana pasada se pudieron deber a un simple accidente, pero ayer se volvieron a repetir, por lo que ya se intuye un problema mayor. El centrocampista vasco recayó ayer de esos dolores en el aductor de su pierna derecha que ya le impidieron debutar en Pontevedra el pasado domingo y que ahora le impedirán jugar en El Sardinero ante el Racing de Ferrol.

Lo cierto es que la escena se pareció a la de una semana antes. De nuevo fue en un entrenamiento en El Sardinero, en los primeros compases del mismo y tras un sencillo ejercicio en el que realizó un cambio de ritmo y un golpeo de balón. El jugador de nuevo sintió que algo no iba bien e inmediatamente paró. Se acercó hasta el banquillo, donde estaba el doctor Mantecón, con cara de preocupación y, a continuación, se perdió por el túnel de vestuarios. Cuando algo se repite ya deja de ser anecdótico y por eso los servicios médicos decidieron someterle a pruebas más intensas que las de siete días antes.

El futbolista guipuzcoano pasó por una resonancia magnética cuyos resultados se conocerán a lo largo del día de hoy. Lo que parece claro es que no podrá debutar tampoco este domingo. Independientemente de los resultados que aporten la prueba médica, lo que parece claro es que tendrá que mantenerse entre algodones. En el club no quieren arriesgar lo más mínimo y correr el peligro de que sufra algún tipo de rotura. Además, el medio campo del Racing disfrutó de una mejoría en el partido del pasado fin de semana y tampoco corre tanta prisa su debut con el equipo verdiblanco. Lo fundamental es no correr el peligro de quedarse sin un recién llegado a las primeras de cambio.

De este modo, lo más probable es que Álvaro Peña y Sergio Ruiz repitan en el doble pivote en el partido ante el Racing de Ferrol. De hecho, la única novedad que se vislumbra en el once inicial está en la punta de ataque. El pasado fin de semana tuvo que jugar Javi Cobo junto a Dani Aquino por necesidades del guión pero, en esta ocasión, Viadero ya tendrá dónde elegir. Dispone de Abdón Prats y de Carlos Álvarez pero quien tiene más posibilidades de jugar es el asturiano. Éste ya lleva una semana bajo la disciplina verdiblanca y no sólo debutó el pasado fin de semana jugando sus primeros minutos junto al máximo goleador del equipo, sino que incluso marcó el tanto de la victoria. El recién llegado, de esta manera, comenzará desde el banquillo pero a buen seguro que dispondrá de minutos para tener la posibilidad de convertirse en el tercer debutante consecutivo en marcar en su primer partido, que es lo que hicieron antes Santi Jara y el propio Carlos Álvarez.

Quien también podrá jugar sin problemas el domingo en El Sardinero es Julen Castañeda, que había asustado un poco a los habituales en los entrenamientos del equipo el pasado miércoles. Entonces no pudo ejercitarse con todos el lateral izquierdo tolosarra por culpa de una contusión en una de sus rodillas que arrastraba aún desde el partido de Pontevedra. Sin embargo, ayer pudo entrenar con total normalidad y, por lo tanto, podrá estar a disposición de Viadero sin problemas. Se trata, sin duda, de una buena noticia porque se trata del único lateral izquierdo específico que tiene la plantilla racinguista.

El equipo cántabro volverá a entrenar en la mañana de hoy aunque, como cada viernes, será una suave sesión habitual a 48 horas de partido. Lo importante será ver cómo han evolucionado los dolores de Beobide, que es quien preocupa.