Pescador acusa a Berdejo de actuar con «total deslealtad»

De vez en cuando, el pasado vuelve a hacerse presente en el Racing en forma de juicio. De pronto, en mitad del debate futbolístico y del sueño colectivo del ascenso, vuelven a aparecer en escena Ángel Lavín, Francisco Pernía, Manuel Ruiloba o Juan Antonio Berdejo. Ayer el principal protagonista fue este último, que reclama el pago de casi cuatrocientos mil euros en minutas que facturó al club verdiblanco en su etapa como asesor legal del mismo y que los actuales dirigentes de la entidad se niegan a pagar porque consideran que son cantidades exageradas e infladas. Aquellas actuaciones se llevaron a cabo durante la etapa de ‘Harry’ como presidente y éste será quien pase hoy a declarar por las Salesas para dar su versión de los hechos y explicar las minutas que acordó abonar al letrado.

Ayer el turno fue de Tuto Sañudo y David González Pescador, que vinieron a ser, en la práctica, quienes sucedieron al hostelero de Suances en la dirección del club. Ambos, pero sobre todo el segundo de ellos, cuestionaron la labor de Berdejo tanto por las cantidades facturadas durante los meses en los que se responsabilizó de la actividad jurídica de la entidad como por las acciones iniciadas que, según el Racing, sólo habrían tenido el objeto de aumentar la facturación del abogado sin que hubiera posibilidad alguna de sacar beneficio de ellas.

Fue González Pescador, ex secretario verdiblanco, quien cuestionó algunos de los procedimientos llevados a cabo en nombre del Racing por Juan Antonio Berdejo. Éste ya le pidió en su momento el pago de las minutas facturadas pero ayer aseguró que, cuando llegó al club y buscó documentación relativa a los procedimientos que había llevado a cabo el abogado en la ‘era Harry’, no encontró nada porque «la situación era absolutamente caótica».

En opinión del ex secretario del Racing, tanto en el caso de las alegaciones formuladas por Berdejo contra el embargo al club por parte de la Agencia Tributaria al Racing como en la demanda planteada por las alineaciones indebidas de Girona y Guadalajara, el Racing no tenía argumentos como para esperar sentencias favorables, por lo que no entiende justificado que el club iniciara dichos procedimientos cuando, además, salían tan caros para unas arcas especialmente castigadas.

En relación a las alegaciones presentadas al embargo de la Agencia Tributaria, González Pescador afirmó que, «visto con posterioridad» y basándose en su «experiencia» personal como abogado, «hubieran sido ineficaces». Según precisó durante la rápida vista oral celebrada en la mañana de ayer, el embargo se produjo como consecuencia de la «actuación dolosa» del consejo de administración que presidía Ángel Lavín al incumplir el «acuerdo singular» al que había llegado con la Agencia Tributaria, por el que debía abonar el 10 por ciento de cualquier traspaso de jugadores que se realizara. Dicho incumplimiento se produjo cuando no pagó ese porcentaje al traspasar a Jairo al Sevilla iniciando una situación de embargo que ha mantenido maniatado al club desde entonces y de la que se espera librar en las próximas semanas, una vez que se apruebe el presupuesto del Gobierno de Cantabria.

Mientras, en relación al caso de las alegaciones indebidas, González Pescador recordó que la «postura procesal» del Racing fue «muy criticada» por la Abogacía del Estado porque, mientras inicialmente por vía administrativa se reclamaba una sanción para los clubes presuntamente infractores, luego, «al poner la demanda, se añadió una reclamación patrimonial de casi cuatro millones de euros y eso no tenía ningún sentido», por lo que «se produjo el desestimiento».

González Pescado afirmó que Berdejo se comportó con el Racing con una «deslealtad total» e hizo hincapié en que el consejo de administración de Ángel Lavín dejó al Racing en una «situación inasumible desde cualquier punto de vista» y que, de no haber sido por la «connotación emocional» que tiene todo club de fútbol, el Racing se hubiera liquidado. «No había ni para un cambio de cerraduras», detalló el exsecretario de la entidad verdiblanca, quien también recordó que Berdejo «se negó» a someterse al arbitraje del Colegio de Abogados respecto a la procedencia o no de los honorarios reclamados al club.

Ayer también declaró el expresidente y actual presidente de honor del Racing Juan Antonio ‘Tuto’ Sañudo, que reconoció que sabía que Berdejo había enviado al club unos burofax en los que reclamaba el pago de unos honorarios. El exfutbolista apuntó, por otro lado, que ni se puso en contacto con Berdejo ni éste se presentó ante él. «Yo no me encargaba de los temas jurídicos», explicó el expresidente verdiblanco, quien recordó que cuando llegaron los burofax esos asuntos los llevaba el secretario del club José María Fernández, al que luego sustituiría González Pescador.

El juicio consta de dos jornadas y, tras la celebrada ayer, hoy será el turno del también expresidente del club Ángel Lavín, que era el máximo dirigente de la entidad durante los meses en los que Berdejo acumuló sus facturas, además de Manolo Saiz, que llegó a formar parte de su junta directiva, y el socio del demandante José María Ferrer.