El pasado se hace presente

El juicio ya ha quedado visto para sentencia. El juez cuenta ya con todas las pruebas aportadas por las partes y con la declaración de los cinco testigos que se han puesto a disposición de las mismas. Ahora sólo le queda redactar un auto y dictar un veredicto. Confía en tenerlo listo dentro de veinte días. Para entonces, el Racing pretende pasar una página más al libro que cuenta sus años más convulsos, delicados y quizá penosos de su ya centenaria historia. Hoy volvió a aparecer el pasado en primer plano con el testimonio de Ángel Lavín ‘Harry’, quien llegó a convertirse en el enemigo número uno del racinguismo en aquellos meses de ruido y furia que concluyeron hace tres años. Precisamente el próximo martes se cumplirá el tercer aniversario de la asamblea que le expulsó del Racing. No hace tanto de aquella etapa y precisamente el testimonio del expresidente pudo servir para iniciar los actos de conmemoración de aquellos intensos días de enero.

No era la primera vez que se veía a Ángel Lavín en Las Salesas para declarar por una causa relacionada con el Racing. De hecho, dentro de poco le tocará hacerlo de nuevo por la que pretende invalidar las juntas de accionistas celebradas a partir de aquella del 31 de enero del 2014 que acabó con su mandato. Aquello sucedió un día después del histórico plante en Copa del Rey que pretendía acelerar lo que terminaría sucediendo unas horas después. Precisamente Manuel Higuera, durante su interrogatorio al expresidente del Racing, quiso sacar aquel capítulo a colación para incidir en el ruinoso estado en el que, en su opinión, quedó el club tras la salida de ‘Harry’. Sin embargo, el juez no le permitió ir por ahí porque el caso que tenían entre manos era el de las minutas que Juan Antonio Berdejo pretende cobrar por trabajos que facturó al Racing durante la etapa en la que el hostelero de Suances ocupaba la presidencia.

Además de Harry, hoy declararon también Manolo Saiz, que fue consejero de aquel durante unos meses, y José María Ferrer, que negó ser socio de Berdejo aclarando que, simplemente, comparten un mismo espacio físico de trabajo. Higuera, que actuó como abogado del Racing y que confiesa que esta causa le toca incluso una fibra «personal», se marchó satisfecho sólo por el hecho de haber rebajado en casi trescientos mil euros la reclamación inicial del exabogado y secretario racinguista gracias a los informes de los peritos. Sin embargo, su intención es no tener que pagar ni siquiera los 120.000 euros que finalmente se han puesto en juego al considerar que las actuaciones por los que lo reclama Berdejo no tenían razón de ser y su único objetivo era facturar.

Durante las declaraciones hubo una contradicción entre lo dicho por Manolo Saiz y Ángel Lavín. El primero aseguró que la labor del demandante iba más allá de la de secretario del consejo de administración, ya que, según declaró, era Berdejo quien «ordenaba todo» y ejercía de «administrador de facto del club». Mientras, el expresidente aseguró que era él quien tomaba todas las decisiones y que la labor del letrado era, además de la de secretario, asesorar al club en los muchos asuntos jurídicos en los que llegó a estar inmerso (y sigue estándolo).

Lavín resaltó que Berdejo «prácticamente no llevó personalmente ningún procedimiento» y que sólo lo hizo «a última hora» porque el club ya no tenía disponibilidad económica para pagar a otros letrados y «había suficiente confianza como para posponer los pagos» al abogado que ahora reclama el pago de sus honorarios. Sin embargo, en sus conclusiones, la defensa del Racing cuestionó tanto la cuantía de las minutas que reclama Berdejo como su procedencia. Según Higuera, el hecho de que los colegios de abogados de Cantabria y Madrid hayan rebajado la reclamación inicial de 430.000 euros a 122.000 demuestra que había facturado «tres veces más de lo que correspondía». Y lo hizo -añadió- a pesar de que el club estaba «absolutamente arruinado», razón por la cual «no pagaba a nadie».

Además, el actual presidente del Racing, que en esta ocasicón ejercía exclusivamente como abogado, hizo hincapié en que, a pesar de que el club estaba pasando por dicha situación, «había un secretario externo del consejo de administración» que, en realidad, era el «administrador de facto» del club. Y recordó que, al margen de las minutas que ahora reclama, Berdejo «llegó a facturar y cobrar» al Racing por importe de 290.000 euros, a lo que habría que sumar una «iguala de 5.000 euros mensuales». «Había connivencia para cubrir con estos honorarios todas sus actuaciones», añadió la defensa, que sostiene que Berdejo esperó a que saliera del Racing «su cliente, que en realidad era Lavín», para pasar después minutas «improcedentes». De hecho, sólo da por valida una de las facturas que presenta Berdejo, cuyo importe es de unos 800 euros, y rechaza el resto apuntando que debe producirse una condena en costas por la «temeridad» de la demanda.

Por su parte, la representación legal de Berdejo ha concluido que es «innegable» el derecho al cobro de los honorarios que reclama el demandante añadiendo que éste realizó «múltiples gestiones» encaminadas a llegar a un acuerdo sobre las cantidades y forma de pago de las minutas que exige su cliente. Para la letrada de Berdejo, el Racing, por muy «mediático» que sea y por mala que sea su situación económica, no puede optar por «la callada por respuesta» ante la reclamación de honorarios de su representado.

Durante la última sesión de este juicio, el abogado del Racing preguntó a Lavín sobre cada una de las facturas presentadas por Berdejo relativas a asuntos como las alegaciones formuladas contra el embargo al club por parte de la Agencia Tributaria al Racing o la demanda por las alineaciones indebidas del Girona y Guadalajara. Son dos asuntos en los que Lavín discrepó con Higuera en cuanto a que fueran casos perdidos para el club. El expresidente insistió en que la Agencia Tributaria (AT) no tenía justificación para revocar el acuerdo singular que tenía con el Racing y embargar al club por importe de 10 millones de euros. Así, tras varias preguntas a las que eludía dar una respuesta concreta, a instancias del juez Lavín reconoció que la AT notificó que el embargo se producía por el impago de varias mensualidades del acuerdo alcanzado con el Racing y por el impago de la parte que le correspondía recibir por el traspaso del futbolista Jairo Samperio. «No estoy de acuerdo con esa razón», dijo Lavín, que tampoco reconoció que se le haya derivado la responsabilidad por este asunto.

En cuanto al caso de las alineaciones indebidas, Lavín defendió el proceder de Berdejo de reclamar, además de una sanción para los clubes, que estos indemnizaran al Racing con cuatro millones de euros por el perjuicio que supuso el descenso. Cuando la defensa del Racing le hizo ver que la Abogacía del Estado había determinado que era una irresponsabilidad reclamar esa cantidad a través de una demanda si previamente no se había solicitado por la vía administrativa, Lavín primero dijo que ese era un «criterio» de la defensa y luego que «tampoco el abogado del Estado tiene que estar en posesión de la verdad». Para el abogado del Racing, la «única intención» de incorporar a la demanda esa petición de indemnización era «convertir una factura de 1.600 euros en otra de 64.000 euros».