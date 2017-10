Partido de trámite en Israel

La selección española se enfrentará a la de Israel con los deberes hechos tras clasificarse para el Mundial de Rusia después de ganar a Albania y cumplirá un trámite en el que sólo tiene en juego ser cabeza de serie. Ese es el único objetivo al que aspira el equipo de Julen Lopetegui en un duelo intrascendente. Después de firmar una fase de clasificación prácticamente inmaculada, los españoles quieren sumar una última victoria para firmar una actuación sobresaliente. España se ha acostumbrado a clasificarse sin sobresaltos para las grandes competiciones y en esta ocasión, una vez más, estará en la fase final de un gran torneo después de disputar 9 partidos en los que sumó 8 victorias y un empate, con 35 goles a favor y sólo 3 en contra.

El choque ante Israel será un partido festivo para España, pero con el aliciente de conseguir tres puntos con los que podría convertirse en uno de los cabezas de serie del Mundial para el sorteo que se celebrará el 1 de diciembre. De momento, conseguirlo es complicado y en la actualidad esa condición la tienen la selección anfitriona (Rusia) y las siete mejores del ránking FIFA, entre las que no está España. Si España gana a Israel, sumaría 1.218 puntos y dependería del fallo de otros equipos. Aparte de Rusia, Brasil y Alemania ya tienen asegurada esa condición. Bélgica necesita no perder con Chipre y los posibles 1.218 puntos que consiga España podrían ser superados por Argentina, Portugal, Perú, Polonia, Suiza, Chile, Galés y Francia.

De momento, Lopetegui sólo piensa en conseguir una victoria y después esperar resultados de otros partidos. No puede hacer más. Y, para conseguirlo, hará bastantes cambios respecto al último duelo contra Albania. Jugadores como el portero Kepa Arrizabalaga, César Azpilicueta, Nacho Monreal, Aritz Aduriz, Pedro Rodríguez, Marc Bartra o Nacho Fernández podrían salir de inicio. También lo hará Sergio Busquets, que no jugó frente a Albania por sanción y podrá ser titular para convertirse en centenario y cumplir 100 partidos con la selección española. Por acumulación de tarjetas, Lopetegui no podrá contar con Gerard Piqué y con David Silva, y tampoco con el lesionado Thiago Alcantara, que sufre un esguince de tobillo.

Enfrente, España tendrá a una selección que no se jugará nada y que no vive buenos momentos. Israel está envuelta en una polémica con la ausencia del capitán Eran Zahavi, que se quedó fuera de la lista por tirar su brazalete durante el partido ante Macedonia en septiembre. El técnico israelí Elisha Levy aspira a sumar una victoria con la que ser «el equipo más feliz del mundo». Esa es toda la motivación que puede tener Israel frente a un equipo que aspira a conseguir otro triunfo para firmar una fase de clasificación casi inmaculada. España ya mira hacia el Mundial e Israel será un banco de pruebas con un objetivo: ser cabeza de serie.

Esta será la sexta vez que se crucen los españoles con una Israel que aún no sabe lo que es ganarles. Cuatro victorias de España y un empate son el bagaje histórico entre ambos países, en una relación que comenzó en octubre de 1998 y que tuvo su último capítulo en marzo de 2017, en la ida de la fase de clasificación. En aquella ocasión, los de Lopetegui vencieron sin dificultades 4-1 al combinado israelí en El Molinón. David Silva, Vitolo, Diego Costa e Isco, marcaron los goles locales, mientras que Lior Refaelov anotó el tanto visitante. Los de Elisha Levy no fueron un gran escollo para los españoles, aunque durante la fase de clasificación han logrado la mayoría de sus puntos fuera de casa, perdiendo únicamente en sus desplazamientos a Gijón y a Reggio Emilia (Italia). En campo propio, Israel acumula tres derrotas y una victoria en cuatro partidos, la que consiguió frente a Liechtenstein (2-1). Precisamente los del Principado fueron la víctima de los de Levy el pasado viernes, cuando un gol de Eitan Tibi dio los tres puntos (0-1) a los suyos. Esta victoria acercó a los israelíes a un solo punto de una Albania a la que le podrían arrebatar la tercera posición en la última jornada, aunque el ascenso al tercer puesto no supondría ninguna mejora a efectos de clasificación a un Mundial de Rusia al que no tienen opciones de acudir.

Elisha Levy: «España es el mejor equipo del mundo». El entrenador de la selección israelí de fútbol, Elisha Levy, afirmó ayer que «España es el mejor equipo del mundo». Levy lo dijo en la conferencia de prensa previa al partido de este lunes entre ambas selecciones, y añadió que España es muy bienvenida a Israel, donde el público está deseando ver a la Roja. «Esperamos que a nosotros también», ironizó. «Les digo a los jugadores que disfruten y que jueguen lo mejor que puedan», añadió Levy. Preguntado sobre la posibilidad de ganar no ocultó su satisfacción ante una victoria.