Otra racha que cortar

El Racing fue a jugar a Pontevedra, donde no había ganado nadie, y ganó. Quince días más tarde visitó el campo del Burgos, que por aquel entonces era el equipo más en forma del grupo y el mejor de la segunda vuelta al disfrutar de una buena ola que le había permitido acumular tres victorias y un empate. Y ganó el Racing. Una semana más tarde, éste recibió en El Sardinero a un Lealtad lanzado que no había perdido ni un solo partido desde el 12 de noviembre y que sólo había encajado una derrota en trece partidos. Y ganó. Al equipo de Ángel Viadero le comienzan a llamar el romperachas porque puede con todo. Es capaz de frenar la dinámica más positiva y se ha ganado el derecho a no temer la potencia con la que llegue el tren que avanza dirección contraria por su misma vía. No hay miedo. Tampoco dolor. Por eso los racinguistas pueden estar tranquilos ante la nueva racha que habrá que derribar el próximo domingo, que también suena a misión complicada.

Al conjunto cántabro le toca visitar al Valladolid B, que es un equipo que no pierde en su propio terreno de juego desde el pasado 28 de agosto. Es decir, que sólo se dejó vencer ante su gente en su estreno como local esta temporada. Desde entonces, se mantiene invicto y con ese cartel recibirá al Racing. Esto quiere decir que el equipo verdiblanco deberá volver a enseñar su mejor ariete para echar abajo una puerta que nadie ha encontrado la manera de derribar en los últimos doce partidos.

El único que se llevó todo el botín del Anexo del José Zorrilla fue el entonces recién llegado a la categoría Boiro, que sorprendió a los meritorios blanquivioletas ganando 1-2. Aquello sucedió aún en agosto, con buena parte de los españoles ultimando sus vacaciones estivales, con las playas aún llenas y más pantalones cortos que largos. Aún sonaban las verbenas en las plazas. A todo lector seguro que le está sonando a tiempo muy lejano... Pues desde entonces lleva el Valladolid B sin perder en el escenario donde le tocará salir a jugar al Racing dentro de apenas tres días.

Desde aquella derrota contra el Boiro, el filial pucelano ha ganado al Caudal (2-1), al Pontevedra (2-1), al Burgos (4-2), al Izarra (2-1), a Osasuna B (2-0), a la Ponferradina (2-0), al Coruxo (2-0), a la Arandina (1-0) y al Guijuelo (1-0) y ha empatado contra la Mutilvera (0-0), el Palencia (0-0) y el Somozas (1-1). El bagaje es difícilmente mejorable: nueve victorias, tres empates y una sola derrota. Es decir, que se ha quedado con 30 de los 39 puntos que ha jugado en su campo. La realidad material alcanza rápidamente la conclusión de que el segundo equipo pucelano es tres veces más fuerte en su propio terreno de juego que cuando le toca jugar a domicilio, ya que mientras que ha sumado esos 30 puntos como local, sólo ha sumado once como visitante. Esto deja patente que la gran campaña que está realizando el Valladolid B se está fundamentando en su buen hacer en casa. Es ahí donde se mantiene vivo en la pelea por entrar, incluso, entre los cuatro primeros. Tiene al Pontevedra, que marca los puestos de fase de ascenso, a un solo punto y pretende aprovechar que vuelve a jugar en su campo para dar el salto definitivo y colocarse detrás del otro filial del grupo.

Tiene razones de sobra el segundo equipo de la capital castellana para confiar en dar un buen susto al Racing y meterse por fin en puestos de privilegio tras tanto tiempo a las puertas. Y es que, su gran racha como local a lo largo de lo que se lleva desarrollado de temporada se ha fortalecido con el cambio de año. De hecho, en la segunda vuelta no sólo cuenta sus partidos en Valladolid por victorias, sino que ni siquiera ha encajado un solo gol en este 2017. Tras el cambio de año, ganó primero al Coruxo 2-0 y después a la Arandina y al Guijuelo por idénticos 1-0.

CHOQUE DE TRENES. Quizá en el secreto de tan buen resultado esté el cambio de césped que sufrió el anexo durante el parón navideño. Con la ayuda del Ayuntamiento y una marca comercial, el Valladolid ha puesto un nuevo tapete al campo que es de ultimísima generación y que, de hecho, ha costado cerca de 400.000 euros. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los dos que se van a poner en las instalaciones Nando Yosu costarán 315.000. La diferencia es notable y habla de un césped del que cuentan maravillas y del que dicen que apenas se diferencia ya de la hierba natural. Sin embargo, sólo el equipo local parece haber amoldado a él porque sólo él marca goles allí. El Racing lo podrá probar el domingo porque, aunque el club castellano se reúne hoy para decidir si trasvasa el partido al interior del José Zorrilla, es poco probable que suceda al no preverse desde Santander que vaya a haber un desplazamiento masivo.

Se prevé una cita complicada para el Racing. Una más. Otro escenario donde se pondrá a prueba su enorme solvencia como visitante. Y es que, al igual que el Valladolid B no ha encajado gol en sus tres últimos partidos como local, el equipo verdiblanco tampoco lo ha hecho en sus últimas tres experiencias a domicilio, las cuales ha ganado con idéntico 0-1 con goles de sus recién llegados. Chocarán dos trenes que ya tuvieron que pelear por los puntos en El Sardinero hasta última hora. De hecho, el Valladolid B fue quien rompió una enorme racha racinguista sin encajar gol. Se puso por delante y el conjunto cántabro no dio la vuelta al resultado hasta última hora. Aquel día se empezó a intuir el mal momento que acabaría atravesando el equipo de Viadero. Ahora la tendencia es otra. En las últimas semanas, ha dado pistas de que puede estar en pleno proceso de recuperación.