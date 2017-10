Nuevo tropiezo de la Gimnástica

La Gimnástica no pudo pasar del empate en su visita al Santillana, 3-3, y ve como la cabeza de la clasificación comienza escapársele pues se queda en quinta posición con 17 puntos, a seis de la primera plaza que ocupa el Laredo. Los pejinos no fallaron en su visita al Bezana, 0-4, y ocupan la primera plaza empatados a puntos con el Tropezón que se impuso al Solares por 2-1. Tercero marcha el Racing B con 20 puntos tras vencer al Vimenor por 3-2 mientras que cuarto, también con 20 puntos, es el Escobedo que no pudo pasar del empate, 0-0, con el Textil Escudo. Las tres últimas posiciones están ocupadas por el Vimenor, 7 puntos, A. Albericia ,7, y el Santillana con 2.