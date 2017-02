Un nuevo reto que superar

El Racing suma tres partidos consecutivos a domicilio ganando 0-1. El Valladolid B acumula otros tantos como local ganando uno 2-0 y los otros dos 1-0. Ambos se verán las caras hoy en territorio castellano. Choque de trenes. Ninguno ha recibido ni un solo gol bajo la condición que llevarán hoy consigo (locales los vallisoletanos y visitantes los cántabros), por lo que la racha de alguno de ellos ha de quedar rota a la fuerza. Incluso un empate significaría para ambos torcer el gesto respecto a lo que llevan haciendo en el 2017. Son dos equipos que, además, necesitan los tres puntos para mantener sus esperanzas intactas y, por lo tanto, da la sensación de que se viene un buen partido entre dos contendientes que, además, son capaces de ofrecer un buen espectáculo si se les enciende la luz.

El encuentro arrancará a una hora extraña. Será a las cuatro de la tarde, por lo que la sobremesa no se debe alargar mucho en los aledaños del José Zorrilla. En esta ocasión, la afición racinguista no tendrá el privilegio de jugar donde siempre ha jugado su equipo. Porque el Racing con quien se ha visto las caras en infinidad de ocasiones es con el primer equipo vallisoletano, no con el segundo. Pero así están las cosas hoy en día y a esa realidad se ha tenido que amoldar el conjunto cántabro para, precisamente, huir de ella cuanto antes.

Para hacerlo, será importante mantener la intachable senda que están escribiendo los hombres de Ángel Viadero a domicilio. No es sencillo marcar los números que está marcando el conjunto cántabro hasta la fecha lejos de El Sardinero. Es, por supuesto, el mejor visitante no sólo del grupo, sino de la categoría, y es ésta una condición que sería valioso mantener. Al menos, hasta que el Racing sea capaz de amarrar mucho mejor sus partidos como local.

La empresa que tiene por delante esta tarde el conjunto cántabro no se antoja sencilla. El Valladolid B no sólo es que se mantenga invicto e imbatido en casa en este 2017, sino que no pierde delante de su afición desde el mes de agosto. Sólo ha perdido un partido en casa, que fue el primero que disputó en el presente campeonato. Se dejó sorprender por el Boiro y, desde entonces, ha sumado nueve victorias y tres empates. Son unos números importantes pero mejores aún eran los del Pontevedra hace un mes. Entonces el equipo gallego contaba sus partidos en casa por victorias a excepción de una sola igualada. Y llegó el Racing y ganó. Algo así deberá hacer hoy para mantener el ritmo de puntuación que le exigen sus dos contendientes directos.

Si el equipo de Viadero necesita los puntos para seguir aspirando al primer puesto y, de hecho, para seguir dependiendo de sí mismo para conseguirlo, su rival de esta tarde los necesita para seguir aspirando al cuarto puesto. ¿Por qué no? El filial pucelano no comenzó el curso pensando que pudiera ser capaz de estar tan arriba a estas alturas de campeonato pero lo cierto es que se mantiene en una quinta posición que nunca es casualidad cuando se ha superado el ecuador del mes de febrero. Los castellanos están a un solo punto del cuarto y quieren apurar sus opciones de mantener encendida la llama de la ilusión.

Si de algo está presumiendo el Racing cada vez que tiene que coger un autobús para jugar es de dejar su portería a cero. Sin embargo, hoy sufrirá cambios en defensa. No estará Samuel Llorca por sanción después de ver su quinta cartulina amarilla en el partido del pasado domingo. Él, que precisamente defendió los intereses del Valladolid el curso pasado, tendrá que seguir el encuentro desde la grada. Su puesto ocupará Israel Puerto, que está ante una buena oportunidad de demostrar que es mejor jugador de lo que ha parecido hasta ahora. Su última aparición hasta la fecha fue en Burgos y entonces su entrenador le tuvo que quitar a mitad de partido al no estar rindiendo a un buen nivel. Eso duele. Y necesita resarcirse.

La ventaja que tendrá hoy el sevillano es que jugará a pierna natural, como central diestro. A buen seguro que ahí jugará más cómodo. Necesita un buen partido y Viadero confía en que lo haga porque necesita de sus servicios al mejor nivel. Y la confianza lo es todo para un defensor. El entrenador cántabro tiene ahora recursos ofensivos de sobra pero no anda tan sobrado en defensa. Por eso no puede permitir que nadie se le caiga y por eso está mimando tanto al defensor sevillano y confiando tanto en que pueda sacar lo que a buen seguro tiene.

Para quien también puede ser un día especial es para Jagoba Beobide. Será difícil que sea titular. Quizá hasta sería temeroso porque viene de una lesión en la que cayó a las primeras de cambio. El vasco está llamado a ser un jugador importante pero, ante todo, fue reclutado por el Racing para disputar los momentos claves del campeonato. Es ahí cuando debe estar bien y por eso su puesta a punto será progresiva. El primer paso será entrar en la convocatoria y, a buen seguro, disputar de unos minutos, pero con calma y sin arriesgar.

De este modo, serán Álvaro Peña y Sergio Ruiz quienes se encarguen de la sala de máquinas. El medio centro vizcaíno volverá al equipo tras una semana de sanción que, según su propio entrenador, incluso le vino bien. La duda está en qué sucederá por la banda izquierda, en si el técnico repetirá la fórmula de jugar con Aquino por allí o si dará entrada a un especialista capaz de abrir mucho más el campo y exigir menos carreras a Julen Castañeda, como es Héber. Es decir, si insistirá con sus tres mejores jugadores de cara a gol o si volverá a la normalidad. Es difícil sacar una conclusión a partir de lo sucedido hace siete días porque las hay de todos los colores en función de con qué momento del partido se quede uno. Los hubo brillantes y los hubo lamentables. Posiblemente, se quede el técnico con esa opción como solución de urgencia. Viadero tiene claro que Héber es un jugador que ha de dar mucho a su equipo al que hay que cuidar. A buen seguro que sabrá cómo hacerlo.

roberto garcía / santander

