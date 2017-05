Muchos vídeos que ver

El Racing tiene bastante asumido que sus opciones de quedar líder de grupo son prácticamente nulas. De hecho, Ángel Viadero parece dispuesto a reservar en la última jornada a los jugadores que están amenazados de sanción. Parece lo más lógico teniendo en cuenta que la Cultural recibe en su propio campo a un Osasuna B que no se juega absolutamente nada y que, por tanto, el premio gordo parece adjudicado. Se escapó en Guijuelo. El equipo verdiblanco lo tuvo en su mano pero le duró menos de una semana. De este modo, su principal motivación el próximo fin de semana será defender la segunda plaza, a la que unos dan más importancia que otros.

Al conjunto cántabro le queda repartirse con el Celta B la segunda y la tercera plaza. Quedar segundo garantiza jugar contra un cuarto clasificado la primera eliminatoria del playoff con el segundo partido en casa, lo que habitualmente se considera una ventaja. El tercero, en cambio, quedará emparejado con otro tercero y el orden de los partidos lo determinará el sorteo. Lo que no está tan claro es que sea mejor jugar contra un cuarto que contra un tercero. No tiene por qué haber demasiada diferencia y no garantiza nada. De hecho, en todos los grupos menos en el primero está aún en cuestión quién va a ocupar las dos últimas plazas de la fase de ascenso. Se decidirá en esta última jornada, lo que descarta la posibilidad de afirmar con rotundidad que quien vaya a quedar cuarto es peor equipo que quien vaya a quedar tercero.

De este modo, son muchos los equipos a los que ha de tener controlados estos días el cuerpo técnico racinguista. Durante un tiempo, soñaron con tener sólo presentes a los campeones de grupo, que están mucho más claros. En el dos hace tiempo que el Albacete se consolidó en lo más alto, lo mismo que el Barcelona B en el tres o La Hoya Lorca en el cuatro. Sin embargo, a éstos no hay que tenerlos ya en cuenta. Al menos, por ahora, ya que dos de ellos (en ese grupo hay que sumar a la Cultural) se reengancharán al playoff de largo recorrido. Lo mejor para no encontrarse con ninguno de ellos es quedar segundo, ya que, siendo tercero y en función de lo que suceda en la primera ronda, es factible toparse con un campeón en la segunda. Es otra ventaja, además del factor campo, de terminar inmediatamente después del campeón.

Es hora de ir repasando los grupos buscando al primer posible rival racinguista en la fase de ascenso. En el grupo segundo la cosa, al igual que lo ha estado en toda la temporada, está muy caliente. El Albacete sabe que terminará primero y el Toledo que terminará segundo. La duda está en las otras dos plazas de fase de ascenso. Hay tres equipos empatados a sesenta puntos que se lo jugarán todo el próximo domingo a orillas del Nervión. Son Fuenlabrada, Rayo Majadahonda y Leioa los que se la juegan a una carta. Y los primeros juegan en Sestao, los segundos en Barakaldo y los terceros en Getxo. Y sólo pueden quedar dos.

En el grupo tercero ya se sabe que el Barcelona B va a quedar campeón y que el Alcoyano va a ser segundo. A partir de ahí, hay tres equipos que también se van a repartir el tercer y el cuarto billete para la fase de ascenso. El Valencia Mestalla es ahora tercero con 62 puntos y juega en casa ante un Hospitalet que está en puestos de descenso pero a un solo punto del playoff de permanencia. Este puesto lo ocupa el Atlético Levante, que jugará en casa, precisamente, ante el equipo que ocupa ahora mismo el cuarto puesto con sesenta puntos, que es el Badalona. De este modo, el Atlético Baleares, que es el quinto con 58, va a llegar a la última jornada con la confianza de meterse en el momento justo, ya que jugará en su campo ante un Alcoyano que no se juega nada y que saldrá pensando en la fase de ascenso. Por lo tanto, como sucede en el grupo dos, también pueden bailar los puestos tercero, cuarto y quinto. Mucho vídeo que analizar.

En el grupo cuatro ya están decididos los cuatro equipos que disputarán la fase de ascenso y quién lo hará como campeón. Será La Hoya Lorca quien intente ascender por la vía rápida mientras que Villanovense, Murcia y Cartagena pelearán por el segundo, el tercer y el cuarto puesto. Los primeros tienen una ventaja de dos puntos (66) sobre los otros dos, que están empatados a 64. Todo apunta a que ese segundo puesto no cambiará porque el Villanovense juega en el campo de un Atlético Sanluqueño que ya es equipo de Tercera. Mientras, tanto el Murcia como el Cartagena juegan en casa ante sendos rivales que también han hecho ya lo que tenían que hacer. Es, por tanto, muy probable que todo quede como está. Y no sería malo quedar segundo y jugar ante un Cartagena que va a menos y que lleva un mes sin ganar partidos. El Murcia, por el contrario, cotiza claramente al alza.

Como se ve, los 16 billetes hacia el playoff están prácticamente repartidos y sólo queda ordenarlos. Y el Racing es de los que queda por determinar en qué posición va a terminar la fase regular. Necesita ganar en Estella para quedarse en propiedad con la segunda posición o, por lo menos, hacer lo mismo que haga el Celta B. El filial celeste juega en el campo donde el Racing dejó escapar el sentido a todo lo trabajado en los meses anteriores. Quizá se choque contra las particularidades del césped artificial y es posible que tenga el viento en contra, por lo que todo puede pasar.

Más de ochocientos kilos de alimentos recogidos

La afición racinguista demostró, una vez más, su solidaridad con los más desfavorecidos y participó masivamente en la XIX edición de la Recogida de Alimentos organizada por Juventudes Verdiblancas a favor de Cáritas y la parroquia San José de Tetuán. Y es que los seguidores del cuadro cántabro depositaron, antes del partido ante la Unión Deportiva Mutilvera, más de 800 kilos de comida en el local que la Asociación de Peñas del Racing tiene en Los Campos de Sport. Juan Antonio Tuto Sañudo (Presidente de Honor), Manuel Higuera (Presidente) y Víctor Diego (Vicepresidente) quisieron participar en esta loable iniciativa y llevaron un lote de alimentos para poner su granito de arena, en nombre del club, en la recogida. Tanto el Racing como Juventudes Verdiblancas, organizadores de la cita, quieren agradecer, a través de estas líneas, la colaboración de los seguidores del conjunto cántabro en esta jornada solidaria que cumplirá 20 ediciones el año próximo.