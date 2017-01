Mejor fuera que en casa

Ángel Viadero y sus hombres anunciaron a principios de temporada que, tras el objetivo primordial e innegociable del ascenso, el Racing partía con otro secundario que hacía referencia a Los Campos de Sport. «Es nuestro templo», ha repetido en numerosas ocasiones el entrenador verdiblanco. La intención reconocida era ir más allá de la victoria cuando tocara jugar ante la afición verdiblanca. Querían transmitir sensaciones, hacer que mereciera la pena ir un domingo de invierno al estadio a ver un partido de Segunda B y que, a partir del boca a boca, cada vez hubiera más aficionados en la grada. Habría que empezar por ganar porque lo que, sobre todo, quiere ver el aficionado es a su equipo sumar victorias. Después podría llegar todo lo demás. Sin embargo, el Racing no está consiguiendo cumplir ni siquiera con esa primera condición para lograr que cada vez haya más calor en las gradas.

A falta de siete partidos por disputarse en Santander, el Racing ha dejado escapar ya doce puntos de El Sardinero, que son los mismos que perdió en toda la temporada pasada como local y dos más de los que se escaparon en la campaña del ascenso, lo que aún resulta más llamativo teniendo en cuenta que se dejó ir en la última parte de la fase regular. De hecho, a día de hoy, el conjunto cántabro es el quinto mejor equipo como local del grupo primero, lo que quiere decir que si tuviera el privilegio de completar todo el curso delante de su gente ni siquiera estaría metido en posiciones de ascenso. Tendría por delante al Pontevedra, la Cultural, el Celta B y el Valladolid B.

La peculiaridad del equipo que pilota Ángel Viadero es que, a día de hoy, ha sumado tantos puntos como local que como visitante (24). Y a este dato hay que sumar que ha jugado un partido más en El Sardinero que en campos ajenos. De hecho, al contrario de lo que sucedía si la fase regular se disputara enteramente en Santander, el Racing sería líder del grupo si tuviera que jugar todas las semanas a domicilio. Lejos de su hogar, ha sumado los mismos 24 puntos que la Cultural pero con la particularidad de que el equipo leonés ha jugado un encuentro más como visitante.

Los números hablan bien claro sobre las dificultades que está encontrando el Racing en su campo para ser él mismo. El Sardinero está lejos de ser un templo, de ser un fortín o de ser una fuente de sensaciones que invite a quien tiene dudas a dar el paso de ir el domingo por la tarde a ver al equipo. «La verdad es que es raro porque, en teoría, en casa lo tenemos todo a favor para ser más fuertes que a domicilio». Lo reconocía Héber tras el empate sellado el pasado domingo contra el Racing de Ferrol. El gallego hablaba de que tienen el privilegio de jugar en uno de los campos más atractivos para un futbolista de toda la Segunda B. Reúne cada fin de semana a algo más de siete mil seguidores y se genera un buen ambiente de fútbol que al jugador le puede hacer sentir que está jugando en una categoría superior. Los hombres de Viadero tienen razones para sentirse calientes y arropados entre su gente pero no les terminan de salir bien las cosas. Urge saber por qué.

TEORÍAS. Miguel Ángel Tena, que ha sido el último entrenador en visitar El Sardinero, tenía su teoría de por qué al Racing no carbura cuando juega en casa. Recordó el entrenador castellonense que la plantilla verdiblanca «está hecha, sobre todo, para contragolpear y juntar bien las líneas». En su opinión, su principal objetivo es «que te equivoques en la salida del balón para robar y jugar rápido con los extremos y los puntas». El problema es cuando se topan con un rival que le concede el balón, que se repliega bien, que junta bien sus líneas para impedir que el equipo de Viadero conecte con su gente de banda y le obligue a jugar por dentro, donde le cuesta más generar peligro. Es lo que hizo el Racing de Ferrol y lo que le funcionó en el primer tiempo para anular al conjunto cántabro.

El mismo entrenador verdiblanco aceptó esta cuestión cuando le tocó hablar tras el último envite liguero. Es consciente de que, tras el sobresaliente arranque liguero que tuvo su equipo, muchos le han tomado ya la matrícula y acuden a El Sardinero sabiendo qué hay que hacer para puntuar. Porque no es sólo que aquí hayan ganado ya el Coruxo y el Celta B y hayan empatado el Racing de Ferrol, la Arandina y la Cultural, sino que ha habido que remontar al Izarra, al Tudelano y al Valladolid B, a los dos últimos sobre la bocina. Apenas sabe lo que es ganar fácil o con solvencia en su estadio y eso resulta preocupante para un equipo que quiere mirar hasta donde más alto se puede mirar.

Entiende el entrenador cántabro que a domicilio los espacios «son más amplios y encuentras mejor la espalda a los rivales». El contrario tiende, por pura naturaleza, a no encerrarse tanto en su cueva y por eso el equipo de Viadero puede encontrar su propia personalidad. Lo bueno es que, tras el empate del pasado fin de semana, le toca jugar el próximo domingo otra vez lejos de El Sardinero. Sólo un partido ha perdido a domicilio por dos en casa y eso ayuda a confiar en que recupere la sonrisa y pueda conseguir tres puntos que le permitan mantener la persecución del líder, a quien también tendrá que visitar en esta primera vuelta. Además, el próximo fin de semana tendrá la fortuna de disfrutar de uno de esos desplazamientos masivos de una afición que siempre está ahí.

Lo que le falta, por lo tanto, al Racing para ser un equipo que de verdad pueda aspirar a quedar primero de grupo y a afrontar una fase de ascenso teniendo la certeza de que es intocable en casa es encontrar un plan B para cuando se encuentra con rivales que no le conceden espacios por los que puedan disfrutar sus buenos jugadores de ataque. Para ello, es clave que los medio centros carguen con la responsabilidad en la creación y no confundir la verticalidad con saltarse estaciones, que es lo que sucedió durante el primer tiempo ante el Racing de Ferrol. Fueron los centrales quienes iniciaron el juego con balones largos que se perdían entre la niebla. Lo que necesita el equipo es encontrar la manera de que la sala de máquinas genere juego sin que eso signifique amilanar el ritmo ofensivo. Y eso es algo que ha de solucionar con lo que tiene porque Jagoba Beobide no es un jugador que genere, sino que ha llegado para potenciar esa virtud de ser letal tras un robo de balón.