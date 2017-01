Llegó y venció

Al Racing le viene bien estrenar jugadores. En Palencia debutó Santi Jara y marcó y ayer en Pontevedra debutó Carlos Álvarez y marcó. Es imposible encontrar una carta de presentación mejor para un futbolista. Más aún, para un delantero como el recién incorporado al cuadro verdiblanco, que tocó cuatro balones, ninguno de ellos con comodidad, y anotó el gol de la victoria y el que derribó la fornida muralla que tenía levantada el equipo de Luisito en Pasarón. Allí no había ganado nadie y lo fue a hacer un Racing que llegó herido en su orgullo y que se marchó revitalizado.

El conjunto cántabro demostró en territorio gallego que sabe levantarse después de caer. Siete días atrás había sucumbido a la superioridad del Celta B tras dar una mala imagen pero en Pontevedra no se quedó acurrucado en una esquina a lamerse las heridas y a esperar acontecimientos, sino que dio un paso al frente y se acercó al equipo que quiere ser y que llegó a ser a principios de cursos. Tuvo empuje, algunos fogonazos de inspiración, un buen arranque, una notable puesta en escena y unos atisbos de verticalidad que invitan a ser optimistas. Puede gustar más o menos, pero es lo que quiere ser.

Lo peor fue que la defensa volvió a dar síntomas de fragilidad por momentos. Concedió algunas facilidades por el centro poco acordes a los números defensivos que acumula el Racing pero, como ha sucedido tantas veces, mantuvo su portería a cero. Increíble pero cierto. Contó el equipo de Luisito con media docena de acercamientos interesantes pero en esos últimos metros siempre es donde más patente queda la categoría en la que está sumido el equipo verdiblanco. Los despistes atrás no quedan tan descubiertos como lo harían en pisos superiores.

Pero incluso en los momentos de mayor inspiración racinguista esta temporada tuvo problemas atrás el equipo de Viadero. Concede llegadas pero no disparos cómodos. De hecho, sólo se recuerdan ayer dos sencillas intervenciones de Iván Crespo. Tampoco mucho más tuvo que intervenir el portero pontevedrés. Sólo para responder a una buena acción individual de Aquino que inauguró el segundo tiempo. Pero tuvo que recoger un balón de su propia portería y eso duele mucho. No se esperaba el Pontevedra un golpe así en un partido en el que sólo se sintió inferior durante quince de los primeros veinte minutos de partido. A partir de ahí, la balanza podía haber caído a cualquiera de los dos extremos. Y cayó a la racinguista gracias a su último y reciente fichaje.

El Racing nunca ha presumido de gol. Por eso necesita mantener la portería a cero para sumar de tres en tres. Ayer lo logró y por fin disfrutó de uno de esos jugadores nacidos para convertir en gol cualquier sobra que recojan dentro del área. Era el papel que, justa o injustamente, había tenido que interpretar Caye desde que llegó a la disciplina verdiblanca mostrándose incapaz de desarrollarlo. Por eso le ha tenido que dar el testigo a Carlos Álvarez, que fichó el viernes por la tarde, entrenó el sábado y marcó ayer. Fue un gol de tipo listo. Una pequeña genialidad que parece más sencilla de lo que es pero que exige tener un don verdaderamente cotizado en el mercador. Su primer tanto con la casaca verdiblanca nació a partir de uno de los nueve córners que botó el Racing, una faceta del juego que ha ganado enteros desde la llegada de Santi Jara. Su centro cerrado llegó hasta el segundo palo y por allí apareció Álvaro Peña para, casi de volea, reenviar el balón al primero, donde lucharon por él Mikel Santamaría y Dani Aquino. Ninguno tuvo suerte. Lo despejó una cabeza defensiva pero llegó hasta Carlos Álvarez, que estaba en terreno de nadie esperando acontecimientos. Sin dejar caer la pelota y con un toque sutil, medido y de una gran calidad, la envió por encima de toda la marea de jugadores que había guerreando en el área pequeña para colarla con suavidad y cariño en la portería.

Aquello se celebró a lo grande. El Racing se estaba quitando un gran peso de encima porque había comenzado el partido tercero tras la victoria matutina del Celta B y eso dolía. Aquel tanto era el premio a una buena reacción que había enseñado atisbos de la personalidad que quiere recuperar el equipo de Viadero. Le sigue costando llegar al área contraria y, de hecho, hasta ese momento sólo había generado verdadero peligro con un testarazo de Cobo, con la citada acción de Aquino, con un intento de vaselina de Héber en un mano a mano con el portero provocado por una indecisión de la defensa rival y con un zurdazo tremendo de Mikel Santamaría del que ya había participado el propio Carlos Álvarez. Fue una acción, apenas un minuto antes del gol, que nació de la misma esquina del campo de donde nació éste. Lo botó Jara bajo pero lo prolongó en el primer palo el delantero asturiano hasta llegar hasta el central navarro, que cazó la pelota con su pierna buena firmando un remate que no se convirtió en gol por una cuestión de centímetros.

El partido había prometido grandes cosas de partida y, sobre todo, unas mayores alternativas en el marcador de las que hubo. Fue un arranque digno de dos equipos que están sumidos en los cuatro primeros puestos y que no saben salir a jugar si no es para ganar. Fue un arranque ambicioso por ambas partes, con mucha presencia de las áreas, llegadas por todos los costados y, sobre todo, con mucha intensidad y algunas buenas combinaciones. Hubo remates a portería y acciones de peligro suficientes como para anunciar cosas con las que después no cumplió el envite porque, con el paso de los minutos y la instauración de la normalidad, comenzó a hacerse más grande la presencia de las cosas que había en juego. Cada vez fue más difícil jugar.

En menos de cuatro minutos, cada uno de los dos equipos ya había buscado portería desde la frontal. El disparo local se fue por un lateral y el visitante, obra de Aquino, se marchó alto. Con todo, la primera acción seria de ataque llegó a los cinco minutos, cuando el Pontevedra enlazó una rápida transición por banda izquierda a la que dio vida Mouriño. Llegó éste a línea de fondo, giró, encontró posición de centro y el balón llegó hasta el segundo palo, donde estaba Jacobo Trigo. La pelota pasó por encima de Héber y al atacante gallego aún le dio tiempo de controlar con el pecho y, de primeras, sacar un zurdazo que buscó es escuadra y que no encontró por bien poco.

Con esa acción cambió el partido. A partir de ahí, el dominio fue absoluto por parte del conjunto cántabro. Ayer sí construyó éste bien la presión y, durante algo más de diez minutos, consiguió que el Pontevedra no saliera de su propio campo. El Racing apostó con descaro por sus bandas, Héber y Santi Jara ganaron protagonismo y, además, ayer contaron con una participación más animada de los laterales, lo que hizo al equipo diferente respecto a sus últimas apariciones.

Quisieron los hombres de Ángel Viadero jugar con una marcha más, que la pelota se trasladara con agilidad sin regalar al rival el tiempo necesario para bascular. Quiso ser él mismo y durante un instante le salió bien. Completó un cuarto de hora prometedor en el que transmitió peligro por mucho que su única acción peligrosa fuera un cabezazo de Javi Cobo a centro de Héber que el canterano picó demasiado haciendo que el esférico se fuera alto.

Javi Cobo estaba en el área pequeña a la espera de un remate porque ayer le tocó jugar junto a Dani Aquino. Sorpresa. El cántabro ya había jugado en punta de ataque el partido ante el Izarra aunque aquel día tenía junto a sí a Caye Quintana, que esta vez se quedó en casa esperando su billete para salir. Viadero reservó a Carlos Álvarez para la segunda parte. El cuerpo le pedía ponerle a jugar desde el inicio pero prefirió ser precavido y apostar por una fórmula que, en el fondo, ya había quedado contrastado a finales del año pasado que no funcionaba.

El partido se equilibró. Se convirtió en un espectáculo más previsible en el que a Héber le dejaron de salir las cosas bien y en el que bajó enteros el centro del campo racinguista. Su escasa capacidad para hacerse presente lo contrarrestó con un mayor ritmo y una búsqueda más descarada de los jugadores de arriba. Con todo, las llegadas eran locales. Al Pontevedra, que ayer salió con una mayor intención de acumular gente por dentro, no le importó apostar de lleno por un contragolpe del que sólo sacó disparos lejanos a excepción del cabezazo de Mateo con el que terminó el primer tiempo. El delantero recogió un centro de Bonilla al que no saltaron Samuel ni Mikel hasta ser Mouriño, el compañero del rematador, quien más le estorbó para conseguir enviar alto el testarazo.

El segundo tiempo comenzó con una acción individual de Aquino que despejó el portero. No fue aquello el inicio de otro puñado de minutos de intercambio de golpes porque el encuentro se hundió en una batalla en el medio campo sólo alterada por el mano a mano de Héber y un remate de Mouriño tras encontrarse la puerta abierta de la defensa racinguista que se perdieron por la línea de fondo. Viadero respondió dando entrada a Carlos Álvarez y Luisito apostando por potenciar los extremos buscando unos espacios que se le cerraron en cuanto marcó el Racing. Porque el equipo verdiblanco supo jugar los últimos minutos sin que pasara gran cosa y es esa una virtud que no siempre ha tenido. Cierto es que el árbitro bien le pudo pitar un penalti en contra en el minuto 92, pero no se atrevió a tanto. La recta final de los encuentros, salvo en Mutilva, siempre corren de su parte.