La lesión buena

Desde que Óscar recibiera el alta médica, su entrenador ha defendido un argumento políticamente incorrecto pero que se está evidenciando como real. Ángel Viadero ha afirmado cada vez que le han preguntado sobre el estado de forma del futbolista de Renedo que la lesión le ha podido venir bien para parar, recapitular y coger un nuevo impulso. De hecho, el jugador cántabro estaba un tanto perdido en el arranque de la competición y desde su reaparición es otro. Tiene las ideas mucho más claras sobre el césped, está con más confianza, encara más e incluso parece mucho más rápido. El Racing, en definitiva, ha fichado a un jugador que no tenía.

El mismo Óscar dice estar de acuerdo con la teoría que defiende su entrenador. «A nadie le gusta estar lesionado, pero es cierto que me ha venido bien» confirma. «Me ha limpiado la cabeza, que es lo que me hacía falta», añade. Tras completar una notable campaña el curso pasado, en el arranque de este no transmitía buenas sensaciones e incluso se le notaba incómodo sobre el terreno de juego. Viadero había construido la plantilla pensando en él como extremo derecho pero, pasadas unas semanas de competición, tuvo que repensar esta opción y buscar alternativas. Por eso comenzó también a alinear a César Díaz pegado a banda en lugar de en la delantera acompañado a Dani Aquino.

Ahora ha vuelto al equipo después de más de tres meses parado, lesionado y con el freno echado. Lo ha hecho encontrando más competencia aún en su puesto, ya que el Racing ha venido jugando por el extremo derecho con Santi Jara, un futbolista que se ha convertido en un jugador que ha de estar en todo momento sobre el terreno de juego. No sólo por lo que sea capaz de hacer en banda (que también), sino, sobre todo, por su capacidad para fabricar unos centros que ya han valido unos cuantos goles este año. Sin embargo, Óscar ha vuelto tan bien tras su convalecencia que apenas transcurrieron dos semanas entre su alta médica y su primera titularidad, que fue el pasado domingo.

Es ésta una señal que confirma las palabras o las no palabras de su entrenador. Y es que, cuando el pasado viernes Viadero quiso encontrar adjetivos para calificar el estado de forma en el que veía al de Renedo se quedó sin ellos. «Cuando se lesionó era un futbolista que estaba atascado y que no encontraba el camino, mientras que el Óscar que he visto esta semana.... Bufff...», apuntó el entrenador verdiblanco. Por eso no sorprendió que el domingo apostara por cambiar a Santi Jara a banda izquierda y buscar un sitio a Óscar en la derecha. Y él lo aguantó bien: «La verdad es que pensé que iba a acabar más cansado, pero lo cierto es que los 65 minutos que jugué me sentí muy bien físicamente».

Viadero apostó por Santi Jara por la izquierda porque se había mantenido vigente la afirmación de que el jugador manchego jugaba igual de bien por ambas bandas. Era algo que defendía el técnico cántabro y también el propio futbolista. Sin embargo, después la realidad es muy tozuda. El técnico tuvo que cambiar tras el descanso y devolver a Jara a la derecha y poner a Óscar en la izquierda. Y éste rindió mejor que su compañero en ese puesto que no es el suyo. Reconoce el de Renedo que «alguna vez había jugado ahí en el B, pero muy poquito». Sin embargo, él se vio bien ahí. «Incluso me vi más cómodo que por la derecha», apunta. De hecho, a la hora de mantenrse en el once, más opciones tendrá el canterano en el costado zurdo que en el diestro por la necesidad de contar siempre con un centrador y un lanzador como Jara sobre el césped. Mientras, Héber, que es el especialista por la izquierda, ya se ha convertido en un jugador más vulnerable y no tiene el sitio tan asegurado. Ahí puede haber más hueco. Lo cierto es que se ha abierto una tremenda pugna dentro del equipo por jugar por bandas.

Óscar se muestra «contento de haber vuelto a ser titular tras cuatro meses desde la última vez y más aún de que haya sido en El Sardinero». Con todo, asegura que «más contento todavía» está «por haber conseguido dar la vuelta al resultado e incluso de haber marcado cuatro goles y haber conseguido ese resultado amplio que da tranquilidad». Sobre todo, lo dice pensando en una afición «que sufre siempre demasiado en los últimos minutos». Lo que todos tienen claro es que, tras el descanso, el equipo cántabro encontró por fin «el camino a seguir» para recuperar esas grandes sensaciones de las que llegó a disfrutar el equipo verdiblanco en el arranque de la temporada y con las que se va reencontrando de manera puntual en las últimas semanas.

Además de hacerle un jugador incluso mejor, esos tres meses de convalecencia también le servirán a Óscar para llegar en un óptimo estado físico a la fase decisiva de la temporada. Asegura que «estar tanto tiempo fuera hace que te entre el ansia de querer ayudar al equipo y no poder». Más aún, cuando su ausencia ha coincidido con quizá los momentos más delicados o quizá dubitativos del equipo. Con todo, aunque admite que el Racing ha podido pasar por ese «bache», entiende que el encuentro ante Osasuna B marcará un antes y un después porque en ese partido «hubo una mejoría muy buena en ese aspecto y ha quedado claro que es el camino a seguir».

Lo que falta es confirmar que en verdad se han recuperados sensaciones añejas. Y habrá que hacerlo en una fase del calendario complicada ante «tres equipos muy potentes del grupo». Con todo, recuerda Óscar que «de nada servirá ganar estos partidos si luego pinchas al final con quienes parecen no ser tan poderosos». «Tenemos que afrontar todos los partidos pensando en esos tres puntos sin confiarse ante ningún rival», concluye.