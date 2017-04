Juan Antonio ‘Tuto’ Sañudo «La eliminatoria contra el Espanyol ha sido el ascenso más espectacular»

Durante casi hora y media he podido disfrutar al máximo en mi charla con nuestro protagonista de hoy: Juan Antonio Sañudo Herrero (Serdio, 13 de junio de 1956). El que fuera defensa central, actualmente Presidente de Honor del Racing, contestó con gran sinceridad y demostró tener una enorme memoria, al comentarnos múltiples detalles vividos en su carrera futbolística. Hasta el punto que no le importó retrasar su llegada a las Instalaciones Nando Yosu, para presenciar el habitual entrenamiento del equipo. ¡Un autentico crack!

Tuto Sañudo, como le conocemos todos, se inició en las filas del Barquereño con 16 años, pasando luego al Rayo Cantabria donde estuvo media temporada más ocho partidos de la campaña siguiente. Para dar el salto al primer equipo del Racing, donde militó durante nueve temporadas consecutivas. De aquí al Real Oviedo para jugar cinco años y volver luego al Racing.

En el conjunto racinguista jugó su última campaña en activo, colaborando en gran medida en el regreso de los cántabros a Primera División. Precisamente su último partido oficial, fue el de vuelta de la promoción de ascenso frente al Espanyol, disputado en Santander.

Como anécdota, decir que Tuto Sañudo participó en la inauguración del nuevo estadio de El Sardinero (20 de agosto de 1988), en el primero de los encuentros organizados entre el Racing y el Oviedo, pero jugando entonces en el conjunto asturiano.

PREGUNTA: ¿Recuerdas cómo llegaste al mundo del futbol?

RESPUESTA: Sí. Fue un día cuando estando en el bar de mis padres en Serdio un tío mío me dijo que me iba a llevar a probar al Barquereño. Entrené dos veces y me ficharon para el equipo de juveniles.

P: ¿Tu demarcación inicial?

R: Al principio yo pensaba que jugaría de portero, me preguntaron y respondí que quería ser extremo izquierda y fue ahí donde comencé a jugar. Luego me pasaron al medio campo. Y después me colocaron más atrás, acabando de central.

P: ¿Qué preferías tú?

R: Al llegar al equipo, a mi me gustaba más actuar de medio defensivo, porque iba bien de cabeza e incluso llegué a meter 12 goles.

P: ¿Cómo se produjo tu paso al Racing?

R: Todo surgió a través de una persona llamada Daniel, ex jugador del Sporting en las categorías inferiores, que se puso en contacto con el Rayo Cantabria y su entrenador José Antonio Saro. Éste tomó un gran interés por mí. Estuve una semana a prueba y a continuación pedí mi baja en el Barquereño. Me incorporé rápido al Rayo Cantabria, donde me encontré con jugadores como Juan Carlos, Albo, Preciados, Mantilla, Ochoa, Varela, etcétera.

P: De aquí, lógicamente, accediste al primer equipo. ¿Qué jugadores veteranos te encontraste en la línea defensiva?

R: Acababan de irse Zuviría al Barcelona y Camus al Zaragoza. Pero estaban Madariaga, Chinchón y Junco.

P: ¿Te costó conseguir la titularidad?

R: Sí, porque había dos grandes compañeros como Chinchón y Junco. Prueba de ello es que yo alternaba con el Rayo Cantabria para no estar inactivo. Ocurrió que Junco se lesionó ante el Hércules, el día que yo jugué mi último partido como rayista contra el Santoña. Porque al domingo siguiente debuté en Primera ante el Valencia, ganando por 3-1. Ese día tuve que marcar y anular a Diarte, saliendo airoso de mi labor. Cuatro jornadas después, en El Sardinero, ganamos 2-1 al Barcelona. Yo participé en los 3 goles, pues cometí el penalti que supuso el tanto del equipo catalán y después marqué los dos goles que nos dieron la victoria.

P: Tu primera etapa del Racing se cerró con la salida del mismo, tras aquél fracaso en la liguilla de permanencia con Osasuna y Cádiz. ¿Te dolió hacerlo?

R: Sí, claro. Yo llegué a reunirme con el Racing más de tres horas, buscando una continuidad, pero no hubo acuerdo. Surgieron interés de equipos como Logroñés, Málaga y Hércules, pero un día a las 12 de la noche me llamó Nando Yosu para preguntar por mi situación y si estaría dispuesto a escuchar ofertas. Le dije que sí. Lo cierto es que a los pocos minutos me llamaron del Real Oviedo, donde iba a llegar Vicente Miera como técnico. Enseguida acepté el nuevo reto.

P: ¿Cómo transcurrió tu etapa fuera de Cantabria?

R: La verdad es que fenomenal. En un principio firmé por tres temporadas, pero luego renové 2 veces. En Oviedo me sentí muy bien, llegué al equipo estando en Segunda División y ascendimos a Primera. Luego, incluso, nos clasificamos para jugar la UEFA contra el Génova (en casa ganamos 1-0 y perdimos fuera 3-1, en una nefasta actuación arbitral descarada.

P: ¿Algún partido memorable?

R: Sí, los de la promoción de ascenso a Primera contra el Mallorca. Ganamos 2-1 en el Carlos Tartiere y conseguimos un 0-0 en Mallorca (por cierto con arbitraje de Sánchez Arminio).

P: Más adelante regresaste al Racing, ya con 36 años ¿era un reto para ti?

R: Pues sí, así fue. Recibí una llamada de José Antonio Saro, entonces mánager general del club, y decidí salir del Oviedo a pesar de tener una temporada más en vigor. También se puso en contacto conmigo Quique Setién, desde Logroño, para decirme que también regresaba al Racing.

P: Y… ¡todo salió bien!

R: Sí, perfecto. Fue como una película de suspense con final feliz.

P: ¿Crees que aquella eliminatoria contra el Espanyol ha sido el ascenso más espectacular del Racing?

R: Sin lugar a dudas. Nunca vi un ambiente como aquel día, con más de 25.000 espectadores, el estadio abarrotado y todas las escaleras de acceso completamente ocupadas, eso lo tengo grabado en la cabeza. Y recuerdo que al final del partido, nuestro entrenador, Paquito, entró muy emocionado al vestuario.

P: También… ¿lo mejor vivido por ti, como futbolista?

R: Por supuesto.

P: ¿Por qué no continuaste en el equipo la temporada siguiente?

R: Primero porque había cumplido mi sueño de subir con el Racing, luego porque ya tenía 37 años y además venían otros jugadores jóvenes empujando.

P: ¿Qué hiciste a partir de ese momento?

R: Pues José Antonio Saro me nombró delegado del Racing, sustituyendo al mítico Tinín Lanza, labor que llevé a cabo durante dos temporadas, primero con Javier Irureta y luego con Vicente Miera, como entrenadores.

P: Y en el plano personal ¿a qué te dedicaste?

R: Monté una oficina de seguros, de una mutua de Oviedo. Lo mantuve por espacio de 10 años. También recuerdo que participé en una plataforma de queja junto a Manuel Higuera y Jesús García, al poco de llegar Piterman al Racing. Hicimos una buena oposición y conseguimos que se fuera.

P: Y un buen día... regresas al Racing.

R: Me llamó Manuel Higuera para comunicarme que me iban a proponer de presidente. Para mí fue una responsabilidad muy grande, ya que la situación del Racing era muy complicada y el momento más difícil de la historia. Tengo que decir que algunos de mis compañeros, elegidos ese día, no cumplieron con su palabra y dimitieron antes de terminar la temporada.

P: ¿Conclusiones de esta experiencia como presidente?

R: Estuve un año y pico, con una situación incómoda y muchas dificultades. De forma principal por la economía del club. A pesar de todo aguanté con agrado, por el bien del Racing.

P: ¿Arrepentido de alguna cosa?

R: No. Pero quizás, en algún momento, debí de ser más riguroso en mi ejercicio como presidente.

P: Ahora más tranquilo ¿no?

R: Sí, claro. Me dedico a cosas sociales que, obviamente, tiene menor responsabilidad. Y lo hago encantado.

P: ¿Cómo estás viviendo la actual temporada del Racing?

R: Está siendo una campaña muy intensa, con una liga que es más complicada de lo que dicen algunos porque el Racing está obligado a ganar a todos los equipos considerados débiles y a dar el callo con los mejores.

P: Ahora el Celta B es nuestro mayor obstáculo.

R: Sí. Después de ganar en León se lo han creído y se han crecido. Pero estoy convencido que va a patinar algún día en este tramo final.

P: ¿Ángel Viadero está cumpliendo?

R: ¡Con creces! Ahí están los números del Racing, que van camino de récord.

P: ¿El ascenso será posible?

R: Este año hay grandes posibilidades. Marcando un gol… es muy difícil que nos ganen.

P: Y en Segunda ¿con estos jugadores?

R: Pienso que sí, y con 3 o 4 refuerzos cualificados para jugar en la categoría superior harán mucho mejores a los actuales integrantes de la plantilla.