Jagoba y Mikel no entrenan con el resto y son duda para Tudela

El Racing volvió ayer a los entrenamientos después de haber disfrutado el martes de una jornada de descanso. No lo hicieron todos los integrantes de la plantilla, ya que hay dos futbolistas que están entre algodones más allá de los habituales inquilinos de la enfermería, que son Borja Granero, César Díaz y David Córcoles. Este último volverá a causar baja el próximo domingo en Tudela porque sigue recuperándose de la rotura de fibras en la que cayó en Valladolid. Quienes actuaron el pasado fin de semana contra Osasuna B y todavía no tienen garantizada su disponibilidad para hacer frente al próximo partido son Jagoba Beobide y Mikel Santamaría, que arrastran molestias desde la contienda ante el filial rojillo que no logran dejar atrás.

Ninguno de los dos pudo entrenar ayer con el grupo. En el caso del central navarro, ni siquiera se dejó ver por el campo de entrenamiento. Por ahora, sus posibilidades de jugar el domingo contra el Tudelano están escritas entre interrogantes aunque se es optimista respecto a su recuperación. Con todo, su evolución está siendo más lenta de lo esperado en un primer momento.

Jagoba Beobide acabó con un fuerte golpe en la rodilla que, de entrada, ya le hizo acercarse hasta el banquillo a tratarse rápidamente durante el partido ante Osasuna B. Fue en la acción en la que él mismo provocó la única falta cercana al área rival que a punto estuvo en convertirse en el primer gol de Abdón Prats. El centrocampista guipuzcoano pudo acabar la contienda sin aparentes problemas pero, al llegar a vestuarios, los médicos y él mismo vieron que tenía un fuerte hinchazón en la zona dañada. Aquello parecía una fuerte contusión que, técnicamente, se ha quedado en un fuerte golpe en el basto interno, un músculo que se localiza por encima de la rodilla.

Ayer el medio centro fichado en el pasado mercado invernal estuvo haciendo carrera continua alrededor de los campos de entrenamiento. En función de cómo progresen los dolores, podrá ejercitarse hoy con el grupo o no. Hoy, como cada jueves, toca ensayo a campo completo. Es un entrenamiento que suele ser importante y que no se querrá perder Jagoba. Menos aún, tras estrenarse como titular el pasado domingo.

Más preocupa Mikel Santamaría, que ayer ni siquiera se dejó ver en el exterior de las instalaciones Nando Yosu. Se mantuvo en el interior del edificio multifuncional tratándose y ejercitándose en el gimnasio junto a David Córcoles, al que todavía le queda para olvidar la rotura de fibras que le impidió ser de la partida el pasado domingo. El defensor navarro, que se ha asentado en la titularidad tras comenzar el año sentado, sufrió también en el partido ante Osasuna B un fuerte golpe en la cadera que apenas le permite moverse con naturalidad. Sigue con dolores y es quien más en cuestión pone su disponibilidad para jugar el próximo domingo a partir de las cinco.

La buena noticia para Ángel Viadero es que le ha quedado una plantilla tan profunda que, de confirmarse las dos bajas, éstas serían cubiertas sin demasiados contratiempos. Si Jagoba Beobide no puede ser de la partida en Tudela, el entrenador ya sabe que puede contar con Sergio Ruiz o Javi Cobo, que se han hecho cargo del puesto desde que cayera lesionado Borja Granero. En el caso de que sea Santamaría quien no pudiera jugar en Tolosa, su recambio sería Israel Puerto, que ya fue titular en el último desplazamiento, que fue a Valladolid, y lo celebró incluso marcando un gol que permitió al conjunto cántabro mantener su buena trayectoria a domicilio.

En el caso de que los dolores de Mikel Santamaría se mantuvieran y causara baja para el partido de Tudela, Ángel Viadero se vería forzado a reclutar a algún defensa del filial, ya que a Miguel Gándara lo tiene reservado para la banda derecha. No tiene ningún centrocampista que pueda ejercer ese rol y, en ese sentido, quien tendría todas las cartas es un Javi Gómez que ha ido creciendo en el presente curso, que lleva ya varias semanas entrenando con el primer equipo y que podría atravesar la puerta en cualquier momento.