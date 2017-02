Jagoba ya está listo

Aún falta un fichaje de invierno por debutar. Se trata del aquel que vino prácticamente por sorpresa, sin que nadie se lo esperara porque la atención estaba puesta en otro sitio. Jagoba Beobide llegó incluso antes que Abdón Prats pero todavía no ha podido debutar. De hecho, el primer capítulo de su historia como racinguista no pudo ser más desgraciado, ya que la primera vez que tocó Los Campos de Sport para realizar un entrenamiento apenas duró quince minutos sobre el césped porque se tuvo que marchar lesionado. Lo peor es que el relato de miedo no acabó ahí, sino que la segunda vez, también en una sesión de trabajo de jueves, volvió a caer. Le hicieron nuevas pruebas y vieron que se había roto, por lo que le mandaron parar tres semanas. Ese plazo ya ha acabado y, como todo ha ido por la senda correcta, el medio centro guipuzcoano se unió ayer al grupo transmitiendo buenas sensaciones y confiando en poder decirle el domingo a Ángel Viadero aquí me tiene usted para lo que disponga.

No ha sido sencillo administrar este último mes. «Se ha hecho duro», confiesa Beobide. Recuerda que llegó al Racing «después de bastante tiempo sin jugar», por lo que inició su nueva aventura «con muchas ganas». Sin embargo, toda la ilusión acumulada se convirtió en frustración. Ya apuntaba para jugar de inicio en Pontevedra pero, lejos de confirmar esos pronósticos, ha tenido que esperar cuatro semanas para volver a confiar en vestirse de corto, uniformarse oficialmente y competir. «Ha habido que llevarlo con paciencia y sabiendo llevar la situación y creo que lo he conseguido», sostiene. Ahora, tiene la certeza de que «en nada» estará de nuevo «a tope y todavía con más ganas que antes para intentar aportar al equipo».

El de ayer fue un primer paso para Jagoba Beobide. Su recuperación ha estado marcada por la cautela y el conservadurismo porque ni los médicos, ni los técnicos, ni él mismo han querido arriesgar ni ir más rápido de lo recomendable. El mismo Ángel Viadero afirmó la semana pasada que, si hubiera hecho falta, el medio centro vasco incluso podría haber jugado contra el Lealtad. Sin embargo, tras el susto que se llevaron todos las dos primeras semanas, han apostado por ir con pies de plomo y, como le gusta decir al jugador, «día a día». Hasta ayer no se sumó al grupo con todas las consecuencias y entrenó a un buen nivel de intensidad y exigencia. Incluso disputó un partidillo y él recibió buenas sensaciones. Es veterano, conoce bien su cuerpo e intuye que todo está como tiene que estar.

Durante el entrenamiento ya enseñó lo que puede dar de sí siendo el encargado de ayudar a los centrales iniciando el juego y enseñando sus virtudes para contener los ataques rivales. Está llamado a dotar de equilibrio al colectivo y liberar también al jugador que tenga al lado para que pueda llegar con ambición a zona de ataque. Es un futbolista con capacidad de robar y, por lo tanto, de permitir que los jugadores de ataque corran, sorprendan y sean verticales. Puede ser una pieza importante que, además, tiene experiencia en fases de ascenso y partidos en los que el balón quema.

«Veremos cómo avanza la semana, pero tengo esperanza en que esté disponible para el partido del domingo», subraya el exjugador del Alavés. Hace un llamamiento a mantener la cautela y a ir «día a día» pero, si hay que apostar, él lo hace a que podrá jugar al menos unos minutos en Valladolid. Allí se encontrarán con un césped artificial que tampoco es la mejor superficie para alguien que ha arrastrado problemas musculares, pero Jagoba Beobide prefiere no detenerse a llorar demasiado en ese aspecto. Admite que el sintético «puede condicionar el partido» porque tanto él como sus compañeros están «acostumbrados a jugar en natural», pero sólo queda «hacerse a ello y adaptarse cuanto antes». «No tenemos que pensar en eso, sino que lo mejor es ir mentalizados de que tenemos que jugar en artificial y ya está», advierte.

Lo que ha podido hacer bien durante este mes en el que ha tenido prohibido entrar en los planes de su entrenador es ver cómo se desenvuelve su equipo en los partidos. No está de acuerdo en que el Racing no esté practicando un buen juego. De hecho, destaca que ante el Lealtad «hubo varios momentos en los que el equipo jugó muy bien». «Después hubo otros en los que no, pero en general creo que el equipo hace un buen juego y, sobre todo, que defensivamente trabaja muy bien, ya que está bien puesto», detalla. Esto último es «muy importante» en su opinión. Es la piedra sobre la que edificar todo lo demás. Así lo opina él, que tiene una opinión válida porque sabe bien de qué va esta historia.