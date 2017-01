Cuanto más trabajo cuesta conseguir algo, más se valora lo conseguido. Es lo que ha sucedido en el Racing con Abdón Prats. «La verdad es que hoy es un día muy feliz», llegó a decir Manuel Higuera al inicio de la presentación oficial del delantero balear como nuevo futbolista del Racing. Han sido muchas semanas de llamadas, de paciencia e insistencia para persuadir al jugador de que ponerse a las órdenes de Ángel Viadero era la mejor idea. Y lo cierto es que no lo consiguieron hasta última hora, cuando el club gastó la última bala que guardaba en la recámara para vender todos sus atractivos. Y logró su objetivo. Prats completó su primer entrenamiento, demostró estar muy bien físicamente y dispuesto a disputar sus primeros minutos el próximo domingo.

Tanto tiempo de espera desde que saltó a la luz que Abdón Prats era el objetivo número uno del entrenador del Racing hasta que por fin ha llegado a El Sardinero ha alimentado unas expectativas que ahora le toca cumplir. Y no será sencillo. Él está preparado y en el club tienen la certeza de que, con él, se ha cerrado una plantilla que puede atacar con decisión la meta que se ha puesto en su horizonte particular. De hecho, Higuera reconoció que, cuando el miércoles por la tarde «se cerró la operación, sentimos que teníamos la guinda que necesitábamos para tener todas las oportunidades y garantías de tener un gran equipo y de conseguir el objetivo». Ahora toca que de esa buena colección de piezas que tiene el técnico verdiblanco a su disposición salga un puzzle tan elegante como poderoso.

Ahora es el turno del jugador. El club echó el resto para contratarle mostrándole una enorme confianza y queda responder a la misma. Abdón Prats aprovechó sus primeras palabras como jugador racinguista para dejar claro que el Racing fue «la primera opción desde hace ya mes y pico», cuando tanto Viadero como Higuera se pusieron en contacto con él. De hecho, afirmó que había sido «el equipo que más confianza» había mostrado en contar con sus servicios. «Y por eso estoy aquí». Y va a jugar en el conjunto cántabro a pesar de haber dispuesto incluso «de otras ofertas que igual económicamente eran bastante superiores». Sin embargo, las rechazó: «Han sido mi cuerpo y mis sentimientos los que me han traído para aquí», afirmó.

No debe resultar sencillo decir que no a una oferta procedente de Lorca que le ofrecía unas cifras mareantes para la Segunda B. Tampoco rechazar la opción que le ofreció el Alcorcón para jugar en Segunda División. Sin embargo, Abdón Prats lo hizo porque prefería jugar en el Racing. En concreto, se decidió por la entidad cántabra «por la historia que tiene el club, por la afición que tiene, que no la voy a descubrir yo, o por esas cosquillas que sientes cuando piensas que te puede ir bien aquí». A todo ello se le suma la «gran confianza» que le ha transmitido el entrenador, que está dispuesto a darle galones dentro del proyecto. «Sabemos la grandeza que tiene el Racing y ahora sólo esperamos que entre todos se pueda conseguir el objetivo», añadió.

Otra oferta que Prats tuvo encima de la mesa fue la de la Cultural Leonesa, que se mantiene como líder del grupo primero con tres puntos de renta sobre el Racing. A día de hoy, está mejor posicionado para asaltar las máximas cotas de la categoría pero el delantero balear no se lo pensó demasiado. «La verdad es que no te voy a engañar -respondió cuando le preguntaron sobre esa opción que también manejó-, sí es verdad que estuvieron interesados pero, desde el primer momento en el que llamó el Racing para solicitar nuestros servicios, ni los escuchamos». Se ve que tiene claro con quién va.

Este gesto de dar prioridad al club cántabro por encima de ofertas económicamente mejores es un motivo de orgullo para Manuel Higuera. Éste afirmó que agradecían «de corazón el paso que ha dado» porque en las oficinas de El Sardinero eran conscientes de que «había equipos que ofrecían mucho más dinero e incluso también tenía ofertas de una categoría superior». Sin embargo, al estar hoy en día en el Racing confirma «una vez más lo importante que sigue siendo este club». Es una importancia de la que posiblemente «no nos demos cuenta los que estamos dentro o los que lo vivimos el día a día». «Es como la mar o la playa, que como estás acostumbrado a ellas no le das importancia ni lo valoras», señaló a modo de ejemplo. De este modo, el presidente racinguista entiende que toda la larga operación que ha llevado a Abdón Prats al equipo de Viadero ha servido para «demostrar lo importante que es el Racing».